朝鲜将逾万名灾民迁往首都安置

尽管国际社会愿意提供援助，但是朝鲜领导人金正恩坚持“以自力更生为基础”赈灾救困，已计划将大约1.5万名洪灾受害者迁往平壤安置。

（德国之声中文网）朝鲜官媒周六（8月10日）报道，朝鲜将把超过1.5万名洪灾受害者迁往首都。尽管国际社会愿意提供援助，但是朝鲜领导人金正恩坚持“以自力更生为基础”赈灾救困。

朝鲜政府上周表示，7月底创纪录的暴雨导致大量（未指明数量）人员死亡，房屋坍塌，农田淹没。主要受灾地区位于靠近中国的朝鲜北部。

根据朝中社的报道，金正恩周五在视察受洪灾影响的义州时表示，政府计划将来自北部地区的约1.5万名洪灾受害者安置在首都的庇护设施中，直到他们被毁的房屋重建完毕。

金正恩表示，该计划将包括食物和医疗援助，以及为被迁徙的数千名学生提供的教育支持，这将是“国家的首要任务”。

朝鲜发生洪灾之后，国际社会纷纷提供援助，包括来自韩国的支持。尽管两国关系紧张，但韩国通过韩国红十字会提出了人道主义援助意愿。

平壤方面称，莫斯科也提出了类似的援助提议，而据韩联社报道，中国和联合国儿童基金会也表示愿意提供帮助。

据朝中社报道，金正恩周五表示，朝鲜的恢复工作将“完全以自力更生为基础”，

不过，报道也称，金正恩对“各个外国和国际组织提出的人道主义援助表示感谢”。

执政十年 站在十字路口的金正恩 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

韩国媒体报道，朝鲜在此次洪灾中死亡和失踪人数可能高达1,500人。但金正恩周五驳斥了这些报道，称其为“严重挑衅”和“对所有安全无恙的洪灾受害者的侮辱”。

因为基础设施薄弱，自然灾害往往对这个孤立且贫困的国家产生巨大影响。而且由于森林砍伐严重，该国很容易发生洪灾。

近年来，两韩关系处于冰点。朝鲜最近宣布在南部边境部署了250个弹道导弹发射器。

（法新社等）



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