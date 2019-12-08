朝鲜将送美国什么“圣诞礼物”？

（德国之声中文网）朝鲜宣称在西海(Sohae)卫星发射场举行了一次"非常重大"的试验。国际社会普遍猜测，这要么是火箭运载引擎，要么是远程导弹。

无论是什么，这一宣告都暗示，如果特朗普政府不愿意在陷入僵局的去核谈判中作出让步，朝鲜将会采取措施挑衅美国。

朝鲜为美国设定的重启谈判的最后期限正在逼近，让我们来看看这场试验到底做了什么。

这是什么试验？

根据朝鲜国防科学院信息，朝鲜上周六在西海(Sohae)卫星发射场进行了试射。近年来，朝鲜多次在此试验其被禁止发射的卫星和导弹。

去年，朝鲜领导人金正恩和美国总统特朗普及韩国总统文在寅会面时，承诺拆除位于中朝边境通昌里地区的这个设施，作为裁减军备的一部分。最新的试射使人们对金正日承诺的严肃性产生了广泛的怀疑。

虽然没有发现朝鲜周六发射的火箭或武器，许多外国专家推测，朝鲜测试了新的引擎，用来发射更强大的火箭。

美国米德尔伯里学院（Middlebury College） 东亚防扩散计划主任刘易斯（Jeffrey Lewis）发表推文说，卫星图像显示朝鲜在西海进行了火箭引擎测试。

"12月7日出现的车辆及物品是为了执行这次测试，" 刘易斯说，"这些车辆及物品在12月8日几乎都已经消失，但地面看起来有测试尾气留下的印迹。"

韩国国立科学研究所分析师金大英（Kim Dae-young）认为，测试可能与太空运载工具有关，而不是洲际弹道导弹。他说，在完全放弃与美国的谈判机会之前，朝鲜不会进行远程导弹发射或核试验。

金大英认为，朝鲜没有透露它进行了什么样的测试，这说明它仍然对和美国进行外交谈判感兴趣。 金大英说，"如果不想与美国进行谈判，他们就会公开试射的照片。"

首尔峨山政策硏究院分析师Shin Beomchul认为，这次测试可能是为了一种用于发射洲际弹道导弹或太空运载火箭的新型固体燃料引擎。这显然在试探美国政府划定的红线，用以向特朗普政府施压。

固体燃料的使用为导弹发射提供了更大的机动性，将减少发射准备时间。此前，从2012年到2017年，朝鲜发射的所有运载火箭和洲际弹道导弹均使用液体燃料。

激怒美国？

无论是卫星发射还是导弹试射，都在联合国禁止范围。朝鲜这样做，必将激怒美国。

但是，洲际弹道导弹的发射将产生更大的影响，将令朝美外交谈判中断，因为它意味着朝鲜重新恢复对美国本土进行核打击的能力。

2017年朝鲜进行了三次洲际弹道导弹测试之后，特朗普曾威胁说他将以"怒火与愤怒"彻底毁灭金家王朝，引发外界对朝鲜半岛燃起战火的担忧。此后，金正恩暂停了洲际弹道导弹发射和核试验，特朗普吹嘘这是他的外交政策的胜利。

特朗普周日在推特发文表示，金正恩非常聪明，但如果他执意对美国充满敌意的话，那他"会失去一切"。特朗普在推特上也强调："在金正恩的领导下，朝鲜有很多经济发展的潜力，但达成这个目的之前提是朝鲜必须启动去核武化的过程。"

今年2月在河内举行的第二次金特会无果而终

由于希望美国取消对朝鲜制裁未能达成一致意见，今年2月在越南举行的第二次"金特峰会"失败。朝鲜随后警告说，如果美国仍不改变对朝鲜的"敌对态度"，它将于年底前寻求"新方法"。最近，朝鲜还警告说，收到什么样的"圣诞礼物"取决于美国自己。

金大英认为，朝鲜可能要等到明年初期发射卫星，然后进行潜射弹道导弹和其他新型导弹测试。

他说，朝鲜将就发射卫星声称其拥有空间和平发展权利，而中国和俄罗斯将为之辩护。

韩国科学技术政策研究所的朝鲜导弹问题专家李椿根(Lee Choon-geun)说，朝鲜可能尝试启动其首个监视卫星，以侦查韩国甚至美国关岛基地的军事情报。

据朝鲜官方媒体报道，该国已经送入太空两颗对地观测卫星 。朝鲜官员表示，他们打算发射更多对地观测卫星 以及和该国首个对地静止卫星通信卫星。

李椿根说，朝鲜可能正在建造使用液体燃料的太空运载火箭。

"距离他们上次发射卫星以来已经很长时间了，这并不意味着他们一直都静止不动，"李椿根说，"现在他们会有所动作。"

张平/乐然 （美联社）