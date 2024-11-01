朝鲜将参与俄乌战事 美吁中国出手阻止

根据美方情资，8千名在俄国库尔斯克的朝鲜士兵过几天就会正式加入作战。美国外交官为此会见了中国驻美大使，希望中方能出手施压、发挥影响力；乌克兰总统泽连斯基则对中国相对沉默的态度表示讶异。

（德国之声中文网）美联社週五（11月1日）引述匿名的美国国务院官员消息指，週二（10月29日）有3位美国高阶外交官在华府会见了中国驻美大使谢锋，向他强调美方对于朝鲜派兵赴俄罗斯的忧虑，并呼吁中国运用其对朝鲜的影响力，尝试阻止朝鲜跟俄国的合作。消息人士并未透露中方的回应。

与谢锋会晤的3位美国外交官，分别是美国副国务卿坎贝尔（Kurt Campbell）、负责东亚和太平洋事务的助理国务卿康达（Daniel Kritenbrink，又译克莱滕布林克）、负责欧洲事务的助理国务卿奥布莱恩（ James O’Brien）。

30日，中国外交部发言人林剑被问及朝鲜再度试射洲际弹道飞弹，以及朝鲜派兵至俄国等事件。林剑的回应不脱过去的外交辞令，并未提出中国接下来对此将采取何种行动。

林剑仅称，中方“始终认为维护半岛和平稳定、推动半岛问题政治解决过程符合各方共同利益，希望各方为此努力”。

10月31日，朝鲜再度试射洲际弹道飞弹，飞行时间与高度都创下最高纪录。法新社引述朝鲜研究大学专家杨武仁观点，认为此举是为了转移国际对其派兵赴俄的注意力。 图像来源: JUNG YEON-JE/AFP

美国与乌克兰质疑中国

近期美国与乌克兰陆续公布情资指朝鲜士兵已抵达俄罗斯境内。週四（31日），美国驻联合国大使伍德（Robert Wood）在安理会上质疑道：“我想非常有礼貌地向俄国的同僚提出一个问题：请问俄国还是坚称现在没有朝鲜军队在俄国吗？”

据路透社报道，俄方代表当时在会议上没有直接回应。法新社则指出，伍德警告说如果朝鲜士兵真的进入乌克兰，“回去的时候就是裹在尸袋里”。

美国估计，现在约有1万名朝鲜士兵在俄罗斯境内，其中8000人在俄国库尔斯克（Kursk）地区。最近一段时间以来，俄国没有否认、也未直接证实朝鲜军队赴俄；朝鲜一开始否认，但之后开始为此辩解，声称若真的有派兵赴俄，也符合国际法。美国、英国、韩国、乌克兰都指控俄国违反联合国对朝鲜的制裁規范。

31日，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）和国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）在首尔出访期间，与韩国举行了2+2会谈，商讨朝鲜问题。布林肯说，朝鲜士兵未来几天内就会正式加入俄乌战争。

美方称，俄罗斯对朝鲜军人的训练包含炮弹、无人机和基本步兵作战，这代表他们“完全有打算”要派他们到前线打仗。一旦此事成真，朝鲜士兵就会成为乌克兰的合法军事打击对象。

布林肯表示，对于俄国可能在协助朝鲜提高军事实力一事，中国应该要跟美国一样担心，因为这会破坏亚洲局势稳定。

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布林肯证实美国官员这週曾跟中国进行了“有力的谈话”，且美国和韩国都认为中国应该做得更多。“他们（中方）清楚知道我们的忧虑，而我们的期望是，他们可以同时运用言词和行动，发挥自身影响力，努力遏制这些活动。”

奥斯汀说，中国“这时候应该向俄国提出困难的问题，问他们是不是打算透过这种行为扩大这场战事”。

乌克兰总统泽连斯基30日接受韩国放送公社（KBS）专访，谴责欧美盟友对于朝鲜派兵赴俄一事的“零反应”和无所作为。面对中国的沉默，泽连斯基也表示“很讶异”。

“我没办法说中国是站在我们这边的，但若要扮演保障区域安全的角色，这样的沉默令人震惊。”

为什么中国不积极表态？

中国驻美大使馆发言人刘鹏宇透过声明表示，中国对乌克兰危机的立场一贯且清晰，那就是致力于和谈与政治解决，希望就此继续发挥“建设性的功用”。

美联社引述中国人民大学国际关系学者时殷弘观点，认为朝鲜跟俄罗斯的伙伴关系，跟中国希望韩半岛和平的目标背道而驰。他指出，北京“明白局势的复杂与危险”，但之所以尚未对两国的防务合作协议公开表态，“代表中国强烈反对此事”。

华府智库战略与国际研究中心（CSIS）本週曾主办会议讨论朝鲜与俄国的合作。讨论会上，美国乔治城大学的中国问题专家伟德宁（Dennis Wilder）指出，从北京角度来看中方必须找到平衡，一方面支持俄国，但一方面又不能激怒西方。

伟德宁认为，中国国家主席习近平可能会“为了自己的利益，无视这整件事”：习近平跟俄国总统普京有私人情谊，因此不愿看到普京失败；与此同时，在中国经济成长衰弱之际，习近平不能让欧美国家生气。

CSIS的韩国研究主任车维德（Victor Cha）则认为，中国“可能有一点恼怒，有一点恐慌，又有一点不知所措”。目前不清楚北京是否事先被告知朝鲜的行动；此外，眼看俄国对朝鲜的影响力增加，可能也让中国发愁。

不过，辽宁大学美国与东亚研究院院长吕超认为，美国不该期望中国去管朝鲜。“并不是说就是由中国管理朝鲜，美国管理韩国……我希望美国政府能够理解中国的立场。”吕超主张，派兵是俄国和朝鲜之间的事情，而中国的态度没有改变，一贯主张不升级局势。

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（综合报道）

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