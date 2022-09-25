朝鲜导弹飞越北海道上空 日本拉响警报

（德国之声中文网）朝鲜周二（10月4日）发射了一枚中程弹道导弹，据日本防卫省的消息，这枚导弹飞经日本东北上空，最后落入太平洋，不在日本经济专属区内。

日本共同社报道，当时，日本启动即时警报系统，呼吁北海道和青森县居民避难，当地暂中断铁路交通。日本政府没有采取拦截及摧毁导弹手段。

这是5年来又有朝鲜导弹飞经日本上空，上一次发生在2017年9月，但此前已有过6次。

日本首相岸田文雄在第一时间告诉媒体，朝鲜最近接二连三发射弹道导弹，他强烈谴责这一暴行，称他的内阁将收集并分析相关情报。

朝鲜最近在今年9月25、28、29日和10月1日刚刚发射了弹道导弹。

日本内阁官房长官松野博一在记者会上表示，该导弹飞行了4600公里，最高高度达1000公里。他说，“朝鲜包括多次发射弹道导弹等一系列行动，威胁日本、地区以及国际社会的和平与安全，构成对包括日本在内的国际社会的严重挑战。”上一次朝鲜的弹道导弹飞行了3700公里。

路透社援引韩国军事专家写道，此次发射的弹道导弹很可能属于2017年宣布的火星-12，当时朝鲜声称该导弹能够威胁到关岛。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 火星12型中程弹道导弹 朝鲜官媒朝中社1月31日发布的照片，显示曾于周日（1月30日）试射火星12型中程弹道导弹（IRBMs）。这种导弹的威力足以击中美国领土关岛，这也是朝鲜本月至目前为止进行的第七次武器试验，南韩和日本皆对于朝鲜此次发射表示谴责。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 KN-24型短程弹道导弹 1月17日，朝鲜从首都平壤的一个机场发射了两枚疑为KN-24型的短程弹道导弹（SRBM）。据朝鲜官媒报道，这两枚导弹「精确地击中了该国东海岸的一个岛屿目标」。分析人士表示，这些导弹最后一次测试是在2020年3月，目前似乎已经进入大规模生产和军事单位的部署。 KN-24导弹类似于美国的MGM-140陆军战术导弹系统（ATACMS），并能够以比起传统弹道导弹更平坦的弹道飞行来躲避导弹防御系统。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 本月第二度进行高超音速导弹试验 朝鲜官媒朝中社发布照片称，朝鲜国防研究院于2022年1月11日在一个未披露的地点进行新型高超音速导弹的试验，据传朝鲜最高领导人金正恩也出席了此次试射。高超音速武器的飞行高度通常比弹道导弹要来得低，专家表示，高超音速武器的主要特点不是速度，而是其机动性，这可以帮助它们躲避导弹防御系统。这是朝鲜本月第二度试射此种导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 2022年首度试验高超音速导弹 2022年1月5日，韩国军方称朝鲜从北部的慈江道向东海发射了疑似是弹道导弹的物体。朝鲜官媒朝中社随后发布报导，指朝鲜进行了新开发的高超音速导弹试射。朝鲜于2021年9月首度试射此种导弹，《朝中社》指出，这次发射再次确认了导弹在主动飞行阶段的飞行控制和稳定性。专家曾警告，如果朝鲜完全发展了这项技术，将对周边国家构成严重威胁。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 潜射弹道导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年10月20日发布的组合照片显示，朝鲜于前一天（10月19日）在水域中从潜艇上发射了一种新型的潜射弹道导弹（SLBM）。南韩军方在10月19日曾表示，朝鲜从其东海岸城市新浦以东的水域向东海发射了疑似是潜射弹道导弹的物体。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 从火车上发射导弹 朝中社提供的这张图片中显示朝鲜的铁路机动导弹军团在演习中发射了一枚导弹，专家称此为KN-23弹道导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型远程巡航导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年9月13日发布的组图显示，一枚远程巡航导弹发射后在空中飞行。平壤于9月11日和12日试射了新型远程巡航导弹。据朝中社报道，这些导弹「在朝鲜领地和水域上空沿椭圆形和8字形飞行轨道飞行了7580秒」，并「击中1500公里外的目标」。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型战术制导炮弹 此张由平壤发布的照片中显示了新开发的新型战术制导炮弹，《朝中社》称此炮弹于2021年3月25日发射。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 北极星2号中程弹道导弹 朝鲜电视台于2017年5月22日提供了一段视频截图，据称该武器为中程弹道导弹北极星2号，这种中程导弹被认为能够装备核弹头。



韩国：军方不会袖手旁观

韩国军方密切关注了朝鲜发射导弹的动向，称这是平壤10天内第5次发射弹道导弹，也是时隔8个月再次发射中远程弹道导弹，挑衅力度有所升级。

韩联社分析认为，发射中远程导弹可视为朝鲜挑衅升级的前兆，不久后很可能发射洲际导弹并实施第7次核试验。

朝鲜发射弹道导弹的同时，美日韩正在附近海域大秀“肌肉”，上周，三国举行海军反潜艇军演。上周六（10月1日）韩国在其建军日展示了先进武器，其中包括多管火箭发射器、弹道导弹、坦克、无人机以及F-35战机。韩国总统尹锡悦谴责朝鲜发射弹道导弹的行为是“肆无忌惮”，称韩国军方不会对此袖手旁观。

美国东亚与太平洋事务助理国务卿克里滕布林克（Daniel Kritenbrink）在一次公开活动中称朝鲜的最新行为是“不幸的”，该路径是一条死胡同，“对于朝鲜问题的外交途径，我们保持开放心态，但跳探戈舞，需要舞伴配合。”“我们将继续敞开这扇大门，但我们会持续、严厉地谴责不断升级的威胁”。

联合国安理会曾通过决议禁止朝鲜试验核武以及导弹，而朝鲜因触犯这一决议一直受到联合国的制裁。

什么事情 让金正恩如此兴奋？

（综合报道）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。