朝鲜导弹试射频仍 美国批准对日军售

(德国之声中文网) 8月27日，美国批准向日本出售73枚反弹道导弹，总价值33亿美金。

这些反弹道导弹乃是由雷神公司（Raytheon）制造的「标准三型」（SM-3 Block IIA）导弹，可由配备神盾系统的军舰发射，拦截弹道导弹。

这个月，朝鲜进行了7次短程导弹试射，其中有一颗导弹的射程足以触及日本。

过去两年，平壤已经证实自己有能力发射中程和长程导弹，其射程扩及日本甚至是美国。这些导弹都有可能携带核子弹头。这对美国和日本都形成安全威胁。

在美国决定批准对日军售的同时，美国也通过了对其他国家的军售案，包括匈牙利、韩国、立陶宛和丹麦，总值9.43亿美元。 韩国将购买31枚「MK54轻型鱼雷」，可由P-8「海神式」反潜机发射。

摩耶（まや）是日本海军的军舰，有装载雷神公司（Raytheon）制造的「标准三型」（SM-3 Block IIA）导弹。

军事演习

美国和韩国刚刚在上周结束了他们的例行性军事演习。朝鲜领导人金正恩（Kim Jong un）将此次演习称为美韩入侵朝鲜的准备，因此朝鲜在最近几周进行了一系列导弹和其它武器试验。8月23日，平壤将美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）描述为「不可救药」。

蓬佩奥此前曾强调，美国将继续对朝鲜施加「最严厉」的制裁，直至该国取消核军备。但美国和朝鲜之间的谈判目前还没有进入到无核化这一步。

罗法/杨威廉(法新社、路透社)