 朝鲜导弹试射频仍 美国批准对日军售 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.08.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

朝鲜导弹试射频仍 美国批准对日军售

美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩的友谊在今年2月份的峰会无果而终后，就没有太大进展。美国总统特朗普虽然口头上說会回復与金正恩的友谊，但是在军售案上就不见得有所让步。

Japan Nordkorea feuert Projektile ab (Getty Images/AFP/K. Nogi)

(德国之声中文网) 8月27日，美国批准向日本出售73枚反弹道导弹，总价值33亿美金。

这些反弹道导弹乃是由雷神公司（Raytheon）制造的「标准三型」（SM-3 Block IIA）导弹，可由配备神盾系统的军舰发射，拦截弹道导弹。

这个月，朝鲜进行了7次短程导弹试射，其中有一颗导弹的射程足以触及日本。

过去两年，平壤已经证实自己有能力发射中程和长程导弹，其射程扩及日本甚至是美国。这些导弹都有可能携带核子弹头。这对美国和日本都形成安全威胁。

在美国决定批准对日军售的同时，美国也通过了对其他国家的军售案，包括匈牙利、韩国、立陶宛和丹麦，总值9.43亿美元。 韩国将购买31枚「MK54轻型鱼雷」，可由P-8「海神式」反潜机发射。

Japan | Kreigsschiff Maya mit SM-3 Block IIA-Raketen (picture-alliance/newscom)

摩耶（まや）是日本海军的军舰，有装载雷神公司（Raytheon）制造的「标准三型」（SM-3 Block IIA）导弹。

军事演习

美国和韩国刚刚在上周结束了他们的例行性军事演习。朝鲜领导人金正恩（Kim Jong un）将此次演习称为美韩入侵朝鲜的准备，因此朝鲜在最近几周进行了一系列导弹和其它武器试验。8月23日，平壤将美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）描述为「不可救药」。

蓬佩奥此前曾强调，美国将继续对朝鲜施加「最严厉」的制裁，直至该国取消核军备。但美国和朝鲜之间的谈判目前还没有进入到无核化这一步。

罗法/杨威廉(法新社、路透社)

DW.COM

朝鲜又双叒叕进行导弹试射

朝鲜在继续玩火。在发射导弹之前，平壤外交部称美国国务卿蓬佩奥“不可救药”。蓬佩奥曾要求对朝鲜实行“最严厉的制裁”。 (24.08.2019)  

相关内容

Nordkorea | Neue Raketentests

朝鲜发射导弹 意在韩国不在美 26.07.2019

美国与韩国官方周四 (7月25日) 证实朝鲜试射了两枚短程导弹，而美国国务院呼吁朝鲜别进行更多挑衅意味十足的行动，并强调美国仍希望重启美朝的双向对谈。

Südkorea Raktentest von Nordkorea

抗议美韩军演 朝鲜4度发射导弹 06.08.2019

这是朝鲜在两个礼拜之内第4次发射导弹。如此密集而频繁的导弹测试，是不是代表金正恩已经放弃用和缓方式与特朗普沟通?

Nordkorea unternimmt neue Waffentests

平壤试射飞弹 美朝核谈判生变数 25.07.2019

特朗普和金正恩在朝鲜半岛38度线见面不到一个月就传来平壤试射飞弹消息。也有专家认为朝鲜是为了抗议8月的韩美联合军演。

广告

媒体看中国

China, Shenzhen: Peking droht Hongkong mit Gewalteingriff (Reuters/T. Peter)

德语媒体：如何劝北京温柔对待香港？

《明镜周刊》认为，西方应该避免激怒中国，从而让中共党内温和派在香港问题上获得更多话语权。《法兰克福汇报》则指出，香港问题的症结在于“一国两制”自身的矛盾性。  