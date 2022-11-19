朝鲜：导弹试射目的为攻击美韩

朝鲜军方周一（11月7日）表示，其最近的一连串导弹试验是为了“无情地”攻击韩国和美国的关键目标，如空军基地和作战指挥系统，这些导弹可能包括具有核打击能力的武器。美朝对此做出严厉警告。
（德国之声中文网）朝鲜的最新声明强调了领导人金正恩在面对其对手推动扩大军事演习时绝不退缩的决心。但一些专家说，金正恩还利用他们的演习作为借口，推进其核武库的现代化，并在未来与华盛顿和首尔打交道时增加他的谈判筹码。
朝鲜上周向海上发射了数十枚导弹并派遣战机——引发了韩国和日本一些地区的疏散警报。朝鲜的理由是抗议美韩空军的大规模演习，认为这是一次入侵演习。
美国和韩国官员回应说，他们将进一步加强联合军演，并警告朝鲜，使用核武器将导致金正日政权的灭亡。
“朝鲜人民军最近的军事行动给出了明确的回应。也就是说敌人的挑衅性军事行动越持续，人民军的反击就越彻底和无情”，朝鲜军方总参谋部在国家媒体刊登的一份声明中说。
声明表示，最近这些武器试验涉及装载分散弹头和地下渗透弹头的弹道导弹，旨在对敌方空军基地进行打击，以及在不同高度和距离上“歼灭”敌方飞机的地对空导弹。这其中也包括落在距离韩国东南部沿海城市蔚山约80公里国际水域的战略巡航导弹。
朝鲜军方说，它还进行了一次重要的弹道导弹测试，该导弹带有特殊功能弹头，任务是“瘫痪敌人的作战指挥系统”。这可能意味着模拟电磁脉冲攻击，但一些观察家怀疑朝鲜是否已经掌握了获取这种攻击能力的关键技术。
据称朝鲜11月3日发射了一枚用于打击美国本土的洲际弹道导弹，但朝鲜的最新军事声明中没有明确提及。尽管其主要报纸刊登了一张类似洲际弹道导弹的照片，作为上周试射活动中调动的武器之一。
一些专家说，朝鲜上周发射的许多导弹是具有核能力的短程武器，将韩国的关键军事目标，包括那里的美军基地置于打击范围之内。
韩国军方7日对朝鲜关于其导弹试验的部分说法提出异议。韩国参谋长联席会议发言人金俊乐（Kim Jun-rak）表示，韩方没有发现朝鲜发射了巡航导弹，而且值得注意的是，针对首尔之前提出的朝鲜所发射洲际弹道导弹非常飞行一事，朝鲜方面也没有提及。
韩联社上周报道称，韩军分析认为，朝鲜11月3日早上发射的远程弹道导弹为最新型“火星-17型”洲际弹道导弹（ICBM），导弹完成级间分离后未能正常飞行，发射以失败告终。日本方面的官员也表示，朝鲜发射的这枚导弹可能是洲际弹道导弹，即朝鲜射程最远的武器。但后来日本方面表示不确定导弹是否发射失败，相关评估正在进行之中。
今年美国和韩国的“警戒风暴”空军演习是有史以来规模最大的年度秋季演习。演习涉及240架战机，包括两国先进的F-35隐形战斗机。美韩双方原本计划进行为期5天的演习，但为了应对朝鲜力度空前的导弹试验，又将训练时间延长了一天。
上周六（5日），也就是此次演习的最后一天，美国派出两架飞B-1B超音速轰炸机越韩国，以显示对朝鲜的打击实力，这是该飞机自2017年12月以来首次进行此类飞越。
韩国参谋长联席会议表示，B-1B轰炸机参加联合演习表明盟国准备严厉应对朝鲜的挑衅，以及美国承诺以包括核武在内的全部军事能力保卫其盟友。韩国和美国官员坚定地认为他们的演习是防御性的，他们没有入侵朝鲜的意图。
几个月来，韩国和美国官员都表示，朝鲜已经完成了5年来首次核试验的准备工作。韩国统一部长权宁世7日告诉该国立法机关，朝鲜可能在任何时候进行核爆试验，但目前仍然没有迹象表明这种试验会立即进行。
（美联社、韩联社）
© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。