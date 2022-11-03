朝鲜：导弹试射目的为攻击美韩

（德国之声中文网）朝鲜的最新声明强调了领导人金正恩在面对其对手推动扩大军事演习时绝不退缩的决心。但一些专家说，金正恩还利用他们的演习作为借口，推进其核武库的现代化，并在未来与华盛顿和首尔打交道时增加他的谈判筹码。

朝鲜上周向海上发射了数十枚导弹并派遣战机——引发了韩国和日本一些地区的疏散警报。朝鲜的理由是抗议美韩空军的大规模演习，认为这是一次入侵演习。

美国和韩国官员回应说，他们将进一步加强联合军演，并警告朝鲜，使用核武器将导致金正日政权的灭亡。

“朝鲜人民军最近的军事行动给出了明确的回应。也就是说敌人的挑衅性军事行动越持续，人民军的反击就越彻底和无情”，朝鲜军方总参谋部在国家媒体刊登的一份声明中说。

声明表示，最近这些武器试验涉及装载分散弹头和地下渗透弹头的弹道导弹，旨在对敌方空军基地进行打击，以及在不同高度和距离上“歼灭”敌方飞机的地对空导弹。这其中也包括落在距离韩国东南部沿海城市蔚山约80公里国际水域的战略巡航导弹。

朝鲜掌握了电磁脉冲技术？

朝鲜军方说，它还进行了一次重要的弹道导弹测试，该导弹带有特殊功能弹头，任务是“瘫痪敌人的作战指挥系统”。这可能意味着模拟电磁脉冲攻击，但一些观察家怀疑朝鲜是否已经掌握了获取这种攻击能力的关键技术。

据称朝鲜11月3日发射了一枚用于打击美国本土的洲际弹道导弹，但朝鲜的最新军事声明中没有明确提及。尽管其主要报纸刊登了一张类似洲际弹道导弹的照片，作为上周试射活动中调动的武器之一。

一些专家说，朝鲜上周发射的许多导弹是具有核能力的短程武器，将韩国的关键军事目标，包括那里的美军基地置于打击范围之内。

韩国军方7日对朝鲜关于其导弹试验的部分说法提出异议。韩国参谋长联席会议发言人金俊乐（Kim Jun-rak）表示，韩方没有发现朝鲜发射了巡航导弹，而且值得注意的是，针对首尔之前提出的朝鲜所发射洲际弹道导弹非常飞行一事，朝鲜方面也没有提及。

韩联社上周报道称，韩军分析认为，朝鲜11月3日早上发射的远程弹道导弹为最新型“火星-17型”洲际弹道导弹（ICBM），导弹完成级间分离后未能正常飞行，发射以失败告终。日本方面的官员也表示，朝鲜发射的这枚导弹可能是洲际弹道导弹，即朝鲜射程最远的武器。但后来日本方面表示不确定导弹是否发射失败，相关评估正在进行之中。

美韩出动了最先进的战机参加军演回应朝鲜导弹试射 包括隐形战机F-35 B-1B超音速轰炸机和F-16对空战机

史无前例的“警戒风暴”

今年美国和韩国的“警戒风暴”空军演习是有史以来规模最大的年度秋季演习。演习涉及240架战机，包括两国先进的F-35隐形战斗机。美韩双方原本计划进行为期5天的演习，但为了应对朝鲜力度空前的导弹试验，又将训练时间延长了一天。

上周六（5日），也就是此次演习的最后一天，美国派出两架飞B-1B超音速轰炸机越韩国，以显示对朝鲜的打击实力，这是该飞机自2017年12月以来首次进行此类飞越。

韩国参谋长联席会议表示，B-1B轰炸机参加联合演习表明盟国准备严厉应对朝鲜的挑衅，以及美国承诺以包括核武在内的全部军事能力保卫其盟友。韩国和美国官员坚定地认为他们的演习是防御性的，他们没有入侵朝鲜的意图。

几个月来，韩国和美国官员都表示，朝鲜已经完成了5年来首次核试验的准备工作。韩国统一部长权宁世7日告诉该国立法机关，朝鲜可能在任何时候进行核爆试验，但目前仍然没有迹象表明这种试验会立即进行。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 火星12型中程弹道导弹 朝鲜官媒朝中社1月31日发布的照片，显示曾于周日（1月30日）试射火星12型中程弹道导弹（IRBMs）。这种导弹的威力足以击中美国领土关岛，这也是朝鲜本月至目前为止进行的第七次武器试验，南韩和日本皆对于朝鲜此次发射表示谴责。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 KN-24型短程弹道导弹 1月17日，朝鲜从首都平壤的一个机场发射了两枚疑为KN-24型的短程弹道导弹（SRBM）。据朝鲜官媒报道，这两枚导弹「精确地击中了该国东海岸的一个岛屿目标」。分析人士表示，这些导弹最后一次测试是在2020年3月，目前似乎已经进入大规模生产和军事单位的部署。 KN-24导弹类似于美国的MGM-140陆军战术导弹系统（ATACMS），并能够以比起传统弹道导弹更平坦的弹道飞行来躲避导弹防御系统。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 本月第二度进行高超音速导弹试验 朝鲜官媒朝中社发布照片称，朝鲜国防研究院于2022年1月11日在一个未披露的地点进行新型高超音速导弹的试验，据传朝鲜最高领导人金正恩也出席了此次试射。高超音速武器的飞行高度通常比弹道导弹要来得低，专家表示，高超音速武器的主要特点不是速度，而是其机动性，这可以帮助它们躲避导弹防御系统。这是朝鲜本月第二度试射此种导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 2022年首度试验高超音速导弹 2022年1月5日，韩国军方称朝鲜从北部的慈江道向东海发射了疑似是弹道导弹的物体。朝鲜官媒朝中社随后发布报导，指朝鲜进行了新开发的高超音速导弹试射。朝鲜于2021年9月首度试射此种导弹，《朝中社》指出，这次发射再次确认了导弹在主动飞行阶段的飞行控制和稳定性。专家曾警告，如果朝鲜完全发展了这项技术，将对周边国家构成严重威胁。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 潜射弹道导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年10月20日发布的组合照片显示，朝鲜于前一天（10月19日）在水域中从潜艇上发射了一种新型的潜射弹道导弹（SLBM）。南韩军方在10月19日曾表示，朝鲜从其东海岸城市新浦以东的水域向东海发射了疑似是潜射弹道导弹的物体。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 从火车上发射导弹 朝中社提供的这张图片中显示朝鲜的铁路机动导弹军团在演习中发射了一枚导弹，专家称此为KN-23弹道导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型远程巡航导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年9月13日发布的组图显示，一枚远程巡航导弹发射后在空中飞行。平壤于9月11日和12日试射了新型远程巡航导弹。据朝中社报道，这些导弹「在朝鲜领地和水域上空沿椭圆形和8字形飞行轨道飞行了7580秒」，并「击中1500公里外的目标」。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型战术制导炮弹 此张由平壤发布的照片中显示了新开发的新型战术制导炮弹，《朝中社》称此炮弹于2021年3月25日发射。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 北极星2号中程弹道导弹 朝鲜电视台于2017年5月22日提供了一段视频截图，据称该武器为中程弹道导弹北极星2号，这种中程导弹被认为能够装备核弹头。



（美联社、韩联社）

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