朝鲜导弹幕后 哪些大脑和机构在研发和运作？

（德国之声中文网）分析家认为，金正恩看上去似乎在计划让朝鲜的导弹队伍制度化，把研制高端武器的科学家以及工程师安排进长远性军事规划中，并让他们成为实战中的一个环节。以下是我们了解到的这支科技队伍中的关键人物。

科学家、导弹专家

他们的名字很少暴露，但这些中层科技人员的确参与了导弹研究和设计。分析家们指出，国家在这些人身上花费了大量资源，使他们受到很好的教育和培训，他们不会失业，生活在特殊的小区内。更重要的是，他们既没有脱北的危险，也不会对政府构成任何政治或者社会风险。

位于华盛顿的斯提穆森中心（Stimson Center）朝鲜政府问题专家麦登（Michael Madden）表示，"跟经济官僚、甚至军事指挥官不同，科学家这组人群很难替代"。

他们当中很大一部分人曾就读于旨在培养军事科技人才的金正恩国防大学，有报道称，该大学新增设了一个专门研究超音速导弹技术的学院。

美国弗吉尼亚州非盈利研究机构CNA国际事务小组负责人高斯（Ken Gause）说，科学家和工程师们常常被分成不同的团队，让设计相似的新型武器，由此形成团队竞争。这些团队允许尝试不同的路径，以找出最佳的技术方案。

詹姆斯·马丁中心（James Martin Center）2018年的一份调查报告指出，朝鲜科学家同其他国家的科研人员进行合作，联合发表了至少100篇科技论文，它们或者涉及军民两用技术，或者同大规模杀伤武器以及其他军事目的相关。

重要官员

为加速实现朝鲜的导弹计划，金正恩尤其依赖以下3人：

李炳哲，前朝鲜空军的一名将军；金正植，朝鲜导弹专家；张昌河，武器研发与采购中心主任。

第4个人物便是朝鲜人民军总参谋长朴正天。

高斯认为，以上4人均在军工部扮演重要角色，但他同时表示，近年来，朝鲜军工领域出现了很大变化。

2021年金正恩没有出席一场导弹试射活动，而他不在现场的情况下，朴正天扮演全权监督者的角色。这一情形直到今年年初试射高超音速导弹时才有所变化。

斯提穆森中心朝鲜问题专家麦登说，还有一名得到金正恩重任的是去年升任朝鲜军工部部长的于金（音），过去，曾见到他作为朝鲜首席代表在伊朗谈判军售事宜。

朝鲜2022年1月11日称国防科学院发射成功了超高音速导弹

科学、军事机构

被称为"第二科学院"的朝鲜国家国防科学院是负责导弹研发的机构。麦登说，从允许哪些人前往试射现场观摩可以了解到朝鲜武器研发的发展现状，比如，如果到现场的只有国防科学院的人员，便意味着该武器系统还处在研发阶段。如果试射现场不仅有国防科学院的人士，也包括了第二经济委员会，那常常意味着该系统已结束了研发阶段，进入到生产制造环节。

最后，如果有人民军总参谋部的人员来到试射现场，比如最近从火车上试射移动导弹，说明系统已结束试验，进入部署阶段。

麦登补充说，已有迹象显示，朝鲜正在完善其导弹库以及核武库的建设，其战略部队人员正回归人民军总参谋部领导，并着手做好实战准备。

来自国外的援助

分析家认为，朝鲜的导弹计划离不开最初苏联、后来俄罗斯的援助。最新的高超音速导弹使用的加速装置跟苏联当年的设计很相似。

但人们不清楚的是，上世纪九十年代以后，俄罗斯是否继续向朝鲜提供了此类军援。

根据美国祭出的最新一轮制裁，朝鲜派遣了国防科学院人员前往中国和俄罗斯，购买朝鲜制造大规模杀伤性武器以及实现导弹计划所需要的原材料和技术，至少有一家俄罗斯通讯设备公司和一名俄罗斯人在协助朝鲜方面的项目。

欧洲导弹专家席勒（Markus Schiller）认为，朝鲜近期成功的试射暗示他们有着外来援助。但他同时说，在金正恩主政的这些年里，朝鲜试射导弹失败的概率高于之前，这意味着，同父辈相比，金正恩正在越来越多地研制和测试自主设计的新型武器。

（路透社）

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