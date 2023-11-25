朝鲜宣称有能力侦察美军事基地

（德国之声中文网）据朝中社报道，朝鲜国家领导人25日上午访问了国家航空宇宙技术总局平壤综合管制所，并查看日前发射升空的侦察卫星“万里镜-1号”拍摄的韩美主要军事基地图像。

报道称，金正恩查看了卫星于当天上午9时59分40秒至10时2分10秒之间拍摄的镇海、釜山、蔚山、浦项、大邱、江陵等韩国主要目标地区的图像。卫星于上午10时1分10秒拍摄的图像捕捉到停靠于釜山作战基地的美国海军“卡尔·文森”号核动力航母。金正恩还确认了侦察卫星于平壤时间25日凌晨5时13分22秒通过美国夏威夷上空时拍摄的珍珠港海军基地和檀香山希卡姆空军基地图像。

“太空强国新时代”

朝鲜官方宣称此举标志着该国进入“太空强国新时代”，金正恩称之为国家自卫的权利。然而，韩国分析人士对朝鲜的声明持怀疑态度，认为现在判断“万里镜-1”是否正常运行为时过早。朝鲜的这一行动加剧了朝韩之间的紧张关系，韩国和其盟友包括美国对此表示了强烈的谴责。白宫将这次卫星发射称为“公然违反”联合国的制裁，可能会破坏该地区的稳定。

韩国媒体朝联社就此报道称，卫星拍摄照片并回传是验证送入轨道的卫星是否正常运行的重要环节。因朝鲜不公开卫星所拍照片，难以研判其主张是否属实。另据分析，即使朝鲜侦察卫星正常运行，但其拍摄的图片分辨率较差，难以在军事上发挥作用。然而，也有观点认为，朝鲜很可能利用侦察卫星观察军事设施、航空母舰等大型目标，因此不容小觑。

金正恩的重视

朝鲜官方媒体朝中社报道称，金正恩在22日至25日四天里共三次访问平壤综合管制所，显示出对侦察卫星运行的高度重视。

朝鲜在发射侦察卫星第二天的22日还声称拍摄到了美军关岛基地。金正恩24日也访问了平壤综合管制所，并确认侦察卫星当天上午拍摄的木浦、群山、平泽、乌山、首尔等地的图像。这些地区均为韩国空军、海军、海军陆战队及驻韩美军基地所在地。

中国外交部的回应

在这一背景下，中国外交部发言人毛宁在11月21日的记者会上对此事发表评论。他指出，中方注意到了相关报道，并关注到美国战略轰炸机和航母作战群近期频繁出现在朝鲜半岛附近。毛宁强调，放任半岛形势持续紧张不符合各方根本利益，呼吁有关方面正视半岛问题的症结，停止对抗和施压，通过实际行动推动半岛问题的政治解决，并维护半岛的和平稳定。

关于中方在半岛问题上的作用，毛宁再次强调，解决问题的关键在美国手里，而中国作为负责任的大国，一直致力于推动半岛问题的政治解决进程，并将继续积极维护稳定，促进对话。

韩国政府也认为朝鲜的卫星发射违反了联合国安理会的决议，而韩国总统尹锡悦则强调中国在遏制朝鲜挑衅行为、维护东北亚地区和平稳定方面承担着重要角色。

朝鲜的这次军事侦察卫星发射不仅标志着其进入太空技术的新时代，也加剧了朝鲜半岛的紧张局势，引发了国际社会，特别是韩国和美国的强烈关注和反应。同时，中国作为朝鲜半岛事务的重要参与方，其在推动政治解决进程中的角色和立场受到了国际社会的关注。

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 普金会在哪里？ 普京和金正恩见面的具体地点之前一直保密。本周三答案揭晓，两人并没有约在莫斯科或者符拉迪沃斯托克，而是选择在俄远东地区阿穆尔州的东方航天发射场举行会谈。这是疫情爆发后，金正恩的首次外访。

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 东方航天发射场是什么地方？ 这里是俄罗斯为减少对哈萨克斯坦拜科努尔航天发射场的依赖兴建的发射基地。它距离俄罗斯和中国边境不远，2016年投入使用。普京曾多次到访发射场，去年4月他曾在这里与白俄罗斯总统卢卡申科会面。

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 失败的探月使命 俄罗斯上月在此地进行了一次失败的登月发射。俄罗斯航天机构表示，“月球25”登月探测器出现技术故障后已在月表坠毁。这是1976年之后，俄罗斯首次开展登月使命。图为发射升空前，俄罗斯科学家对“月球25”进行最后的组装调试。去年4月，俄乌战争爆发不久后，普京就宣布将重启"月球"探测器计划。他说："俄罗斯必须应对好太空的挑战，从而在地球上受益。"

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 为卫星而来？ 根据韩联社报道，普京和金正恩在会谈前一同散步，并共同视察了发射场的俄罗斯“联盟-2”号运载火箭发射设施等。被问及“俄罗斯是否会帮助朝鲜研发人造卫星”时，普京表示，这就是两人在此相聚的理由。他说，金正恩特别关注火箭技术，朝鲜正在努力研发其优秀项目。

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 妹妹随行 金正恩的妹妹金与正也陪同哥哥访问俄罗斯。韩联社报道，朝鲜劳动党中央军事委员会副委员长李炳哲，中央军事指导部部长朴正天等军部高官也陪同出访。

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 发射弹道导弹 虽然金正恩正在进行外访，但平壤还是在周三发射了两枚弹道导弹。韩联社援引统一研究院资深研究委员洪珉指出，朝鲜在最高领导人出访期间发射导弹尚属首次，这展现出朝鲜在领导人出访期间依然维持军事备战态势的信心。

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 坐火车出行 金正恩是乘坐火车进入俄罗斯边境城市哈桑火车站，然后再次启程，前往东方航天发射场的。金氏王朝的领导人出行都不愿意乘坐飞机，他们认为飞机容易发生事故，容易遭到袭击。金正恩也延续了这个传统，2018年他与时任美国总统特朗普见面时，他先乘坐火车前往北京，再从北京前往河内，耗时几十个小时。图为2019年初金正恩到访北京。



（朝中社、韩联社、路透社、法新社等）

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