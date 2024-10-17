朝鲜宣布已修宪将韩国定义为“敌对国家”

朝中社周四称，最近切断南北方之间的公路和铁路联系的行动符合该国宪法将韩国视为“敌对国家”的定义。专家分析认为，金正恩已经告别父辈和祖辈对于南北关系的官方定调，放弃南北统一，将韩国视为敌对国家，也不想再与对方有任何关系。

（德国之声中文网）朝鲜方面周四表示，该国宪法现在已经正式将韩国定义为“敌对”国家。自今年早些时候金正恩呼吁修法以来，这是平壤方面首次确认这一变更。

今年1月，朝鲜最高领导人金正恩宣称韩国为本国“头号敌人”，撤销了负责朝韩关系以及统一事务的相关机构，表示对于南北统一不再感兴趣。

背景分析：朝韩冲突不断，金正恩真的会按下核按钮吗？

朝鲜在边界加强了安全措施，并炸毁了连接两国的道路和铁路，称这是根据宪法的“不可避免和合法的措施”。该国官方通讯社朝中社（KCNA）表示，此举“符合朝鲜民主主义人民共和国宪法”，该法“明确将大韩民国定义为敌对国家”。

法新社指出，朝鲜最高人民会议上周召开了会议，专家猜测这次会议按照金正恩今年1月提出的呼吁，对宪法中涉及如何定义南北关系的部分进行了修订。

根据1991年达成的朝韩协议，朝鲜半岛南北双方之间是一种“特殊关系”，而非国与国关系，意在着眼未来最终实现统一。

维也纳大学研究朝鲜半岛问题的专家弗兰克教授（Rüdiger Frank）在接受德国之声采访时指出，金正恩上周在以他名字命名的国防大学演讲时再次强调，他现在不想再和韩国有任何关系，只希望对方能够不要再管他。

专家分析：金正恩已经告别了父亲和祖父对于南北关系的官方定调 图像来源: KCNA VIA KNS/AFP

弗兰克分析认为，这就是平壤的新政策：“韩国已经被视为外国，一个敌对的国家，金正恩已经不再像父辈和祖父辈时代的官方论调那样，将南韩视为被敌方吞并的国土。现在对他来说，韩国只是一个他不想再与之有任何关系的敌国。”

中方表态强调“一贯立场”

在10月17日的中国外交部例行记者会上，发言人毛宁对记者有关朝鲜将韩国定义为“敌对国家”的问题回答道，中国在朝鲜半岛问题上的立场是一贯的，中方“始终认为维护半岛的和平稳定，推动半岛问题政治解决进程符合各方的共同利益”，她表示希望各方“共同为此作出建设性的努力”。



北京是朝鲜主要的外交盟友和经济后盾，但同时中国也与韩国保持着紧密的贸易联系。

位于首尔的朝鲜研究大学（University of North Korean Studies）教授杨武仁（Yang Moo-jin）对法新社表示：“朝鲜持续加固南部边界防御似乎反映了平壤面对敌国永久巩固敌对状态的意图。”

什么导致朝韩关系再度降至冰点？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

一位居住在朝韩边界附近的韩国小企业主柳东宇（音译，You Dong-woo）对法新社说，刚开始他以为朝鲜只是在“作秀”，“但后来看到他们炸毁道路和铁路之后，我开始担心了”，76岁的他说，“我们这个年纪已经没什么好怕的了。如果要爆发战争的话，我最担心的是孩子们。”

建筑工人文秉洙（音译，Moon Byung-soo）则告诉法新社记者，他担心局势急剧升级，因为北方“已经在公然谈论对韩国使用核武器”。

朝鲜方面也在不断指责韩国派遣无人机进入其首都平壤，并且投放反对朝鲜政权的宣传资料。首尔军方最初是否认派遣无人机，后来又拒绝对此事置评。平壤则称如若再发现一架无人机入境的话，将会“视其为宣战”。

在韩国高丽大学和首尔庆南大学朝鲜研究所担任客座教授、曾多次到访朝鲜和韩国的弗兰克教授认为，韩国方面也希望通过局势的某种有限度升级，来提醒自己的盟友美国不要忽略朝鲜半岛问题。

弗兰克指出，70年代的时候时任美国总统吉米·卡特就提出过要撤走美国驻韩军队，特朗普在担任总统期间也重申过这一点——而他有可能再次入主白宫。“我们知道，美国目前正忙于乌克兰和中东事务，很有可能不再把重点放在朝鲜半岛。这种情况从韩国的角度来看也是极其危险的。”



（法新社等）

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