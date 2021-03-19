朝鲜宣布与马来西亚断绝外交关系

（德国之声中文网）据朝鲜官媒朝中社周五（3月19日）报道，朝鲜外务省当天发表声明说，因马来西亚法院判决将一名涉嫌洗钱犯罪的朝鲜公民引渡到美国，朝鲜决定断绝与马来西亚的外交关系。

平壤称这些指控是华盛顿策划的 "荒谬的捏造和纯粹的阴谋"。它将美国称为 "我们国家的主要敌人"。

朝鲜外务省说，马来西亚同意引渡一名 "多年来一直在新加坡从事合法外贸活动 "的朝鲜男子，这是 "重大的敌对行为"。

朝鲜因此宣布，此后将与马来西亚 "彻底断绝 "外交关系。它还声称，美国 "也将付出应有的代价"。

马来西亚官方没有就此发表评论。

朝鲜男子被控洗钱

马来西亚最高法院本月初驳回了该项指控是出于政治动机的辩护，裁定可以将涉案的朝鲜男子文哲明（Mun Chol Myong）引渡到美国。

文哲明现年50多岁，他因美国2019年曾要求引渡而被捕。美国指控他通过皮包公司洗钱，并发布虚假文件来支持对朝鲜的非法运输。

马来西亚政府批准了美国的引渡请求，但文哲明在法庭上对此提出质疑。

美朝陷入外交僵局

此案发生的背景是华盛顿和平壤之间的核外交陷入僵局。

由于美国主导的对朝鲜制裁的纷争，劝说朝鲜放弃发展核武的外交努力已经停滞了两年多时间。

周四，美国国务卿布林肯在韩国首都首尔表示，拜登政府将在未来几周内与盟友密切磋商，重新审视其对朝政策。

朝鲜在周五的声明中还明确提到，它与美国 "70多年来一直处于战争状态"。1950-1953年朝鲜战争结束之后，双方从未签署过正式的停火协议。

张平/洪沙（美联社、路透社）

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