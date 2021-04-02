 朝鲜宣布不参加今夏东京奥运  | 足坛体坛 | DW | 06.04.2021

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足坛体坛

朝鲜宣布不参加今夏东京奥运 

韩国本以为，本届东京奥运会可再次成为与朝进行超越体育领域的谈判的机会。不过，眼下看来，这不太可能了。

BdTD - Japan Von Flugzeugen gezeichnete Olympische Ringe

德国之声中文网）朝鲜取消了参加今年东京夏季奥运会的计划。该国体育部在其网站上为这一决定解释说，此举是为保护运动员免受 "冠状病毒引起的全球健康危机 "的影响。  

 朝鲜是迄今未报告一例新冠染疫病例的少数国家之一。去年年初，因担心引入病毒，平壤关闭了边境。但观察家相信，该国有新冠病例。  

韩国表遗憾 

对闭关锁国的邻国取消奥运，韩国统一部表示遗憾。该部称：首尔政府原希望通过东京奥运推进朝鲜半岛和平、推进韩朝两国的和解与合作，很遗憾，因担心新冠大流行瘟疫，朝鲜不能参加。 

 韩朝两国都曾利用2018年韩国平昌冬奥会，做出努力，推进双方艰难的政治接近。体育几乎未受联合国安理会对朝鲜核武器计划实施制裁的影响。

BG Pyeongchang 2018 Eröffnung

平昌冬奥会上的朝鲜拉拉队

   

 22名朝鲜运动员参加了平昌比赛，其中包括与韩国联合组队的12名女子冰球运动员。强人金正恩派出高级别代表团参加开闭幕式，并派出大型乐团和跆拳道表演团参加辅助节目。此后，朝韩双边体育交流初步扩大。   

共同争办未来奥运设想或泡汤   

然而，由于目前双方的接近陷于停顿，在体育等领域的交流也无进展。韩朝峰会上宣布的联合申办2032年奥运会的计划，也可能因取消参加东京奥运而泡汤。  

  如果不参加东京奥运，将是朝鲜自1988年以来首次缺席夏季奥运会。当年，该国因冷战而抵制汉城奥运。形式上，朝韩两国仍处于战争状态，因为，1950至1953年的朝鲜半岛战争只以一项停战协议而中止，并无和平条约。  

受新冠大流行瘟疫影响，东京奥运会从去年推延至今夏，jiang从7月23日至8月8日举行。 

  

凝炼/乐然   （德新社，路透社 

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