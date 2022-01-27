朝鲜官媒证实第七次导弹试射 美吁重返会谈

(德国之声中文网) 在韩国与日本周日 (1月30日)通报朝鲜疑似再试射导弹後，朝中社31日证实周日试射了一枚火星-12型「中程弹道飞弹」。这是朝鲜2017年以来，首次测试如此强大的武器。朝中社在报导中称：「周日进行了火星12型地对地中程弹道导弹的评估试射。」

该通讯社还说，这次试验是使用「最高角度发射系统」进行的，以确保邻国的安全，而且弹头上有一个照相机，在太空中时可以拍照。30日，韩国军方在通报时称，侦测到一枚中程弹道导弹以较高弹道射向东海(国际通称为日本海)。韩军参联会估计，这枚导弹的弹道最高高度达到了2000公里，飞行跨度约为800公里，飞行时间为半小时。

美国表示担忧

对於朝鲜今年第7次试射导弹，美国30日也表示担忧。一位不具名的美国高级官员向媒体表示，美国担心朝鲜不断升级的导弹试验可能是恢复核武器和洲际弹道导弹试验的前兆，同时敦促平壤加入无先决条件的直接会谈。

该名官员说：「我们当然很担心。这不仅仅是因为他们昨天的所作所为，而是在这个月进行了相当多的试验之后的事实。他们自去年9月便开始进行各种测试。」

韩国电视台播放的朝鲜试射导弹之新闻画面

他说，美国不希望看到朝鲜进一步的武器测试，并重申朝鲜的行为违反了联合国安全理事会决议，因此也违反了国际法。他也预告，美国将对此做出回应。该官员说：「为了显示我们对盟友的承诺，我们会做出外交呼吁，也非常认真的尝试进行讨论，藉此来解决双方关切之事。」

尽管敦促朝鲜进行对话，但华盛顿仍维持对朝鲜的制裁，并在最近的试验后实施更多的制裁。美国甚至试图呼吁联合国安理会跟进对朝鲜实施制裁。然而，中国和俄罗斯延後了美国对5名朝鲜人实施联合国制裁的请求。

当被问及美国是否能在对朝鲜实施制裁一事中获得中国和俄罗斯的支持时，这位官员说：「我们的信念是，他们理解自己作为安理会成员的责任，也就是必须确保安理会的决议得到执行。安理会也必须承担起促进该地区和平与稳定的责任。」

韩国总统文在寅30日也表示，最近朝鲜的一连串导弹试验，让人想起2017年的紧张局势，当时朝鲜进行了多次核试验并进行最大型的导弹试射。他说，最新的发射使朝鲜离完全废除自我施行的暂停测试最远距离洲际弹道导弹(ICBM)的相关规定又更近了一步。朝鲜自2017年以来便没有进行测试。

这也是朝鲜今年1月的第7次试射，创下了单月试射新高。在之前的6次试射中，朝鲜分别测试了短程弹道导弹丶短程巡航导弹以及超高音速导弹。美国已经宣布了相应的新一轮制裁措施，而平壤则发誓要对任何「遏制朝鲜的企图」做出更加「强硬而坚决」的回击。上星期，朝鲜官方媒体刊登了一张领导人金正恩视察重要军工生产基地的照片，指出该工厂负责制造某种主战武器系统。

(路透社丶法新社)

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