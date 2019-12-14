朝鲜威胁要走“新路” 半岛局势日趋紧张

（德国之声中文网）再有两周，朝鲜发出的最后通牒就将到期。朝鲜要求美方提交新的谈判建议，否则朝鲜就会"开辟新的道路"，而美国则将得到一份"不详的圣诞礼物"。据称朝鲜劳动党中央委员会将在十二月为此召开特别会议。朝鲜官方通讯社发布的照片显示，朝鲜领导人金正恩在妹妹金与正和两名亲信的陪同下，再度骑马登上了白头山。同上次登白头山不同的是，这次陪伴左右的也包括朝鲜军方总参谋长。过去的经验显示，最高领导人现身白头山，预示着将有重大决议要公布。

今年二月，美朝河内会谈以失败告终后，朝鲜发起了内容广泛的威胁攻势，而白头山充满摆拍意味的画面显然也是这一攻势的组成部分。四月中旬，金正恩发出最后通牒，要求美国在年底前提出可接受的谈判建议。六月底，朝美两国领导人在朝韩边界举行会谈，但也未能取得实际突破。十月初，朝鲜谈判代表金明吉在瑞典宣布，双方的去核化谈判已经破裂。12月7日，朝鲜当局为西海试验基地"一次重要的试射"举行盛大庆典。今年年内，朝鲜方面已经进行了二十次类似的导弹试验。

特朗普严词警告"火箭人"

朝鲜频频进行导弹试验引起美方强烈不满。特朗普再度称金正恩是一个"火箭人"，并警告他不要干预美国的大选。特朗普发推称，"我们拥有有史以来最强大的军队，必要情况下，我们就会出动军队。"12月12日，美国向太平洋海域试射了一枚中程导弹。而此前一天，美国军方一架全球鹰系列无人机和一家监测机飞跃朝鲜半岛，此外，一家具备核弹携带能力的美军B-52H轰炸机也出现在日本海域。

不过，特朗普政府并不希望激怒朝鲜。美国驻联合国大使克拉夫特（Kelly Craft）承诺，美朝双方正在为实现朝鲜半岛和平"采取共同步骤"。与此同时，华盛顿还宣布不再支持联合国安理会就朝鲜人权状况举行会议的计划。美韩双方还推迟了原定冬季联合军演的安排。凡此种种，都是华盛顿对平壤相关要求所做出的让步。

制裁是争议核心

多数观察家认为，朝鲜领导人金正恩之所以日趋强硬，是因为他期望能够在不承诺放弃核计划的前提下，大幅度取消联合国对朝鲜的制裁令。平壤方面认为，现在是达到这一目的的理想时机。特朗普需要展示外交成就，以转移人们对弹劾程序的关注。此外，随着安全顾问博尔顿的辞职，特朗普身边少了一名对朝问题的鹰派人物。分析家们认为，平壤当局希望同美方签署一项临时性协议，而不是影响深远的永久去核化协议。

朝鲜问题的一个可能前景是，朝鲜承诺不再进行导弹试验，并关闭永边核反应堆。而作为回报，美国则须取消针对朝鲜的大多数制裁措施，并停止举行美韩联合军演。河内会谈时，金正恩就曾向特朗普提出过类似建议。华盛顿战略及国际问题研究中心的维克多·车（Victor Cha）对美朝谈判前景一向持悲观立场，但他也认为："一旦美国放松制裁，双方即可很快达成协议。"

朝鲜期望其核国家地位受到认可

另一些分析家们则认为，朝鲜并没有任何时间压力。无论特朗普能否当选连任，还是由民主党人取而代之，未来的美国总统都将面对一个难以对付的朝鲜：该国拥有先进的核武和导弹系统，又能成功躲避国际制裁，因此很难逼迫朝鲜就范。金正恩前不久高调出席阳德温泉文化休养地的竣工典礼，并宣布将在金刚山建立旅游中心。他这样做的目的之一，也是为了向外界展示国际社会的贸易制裁对朝鲜的影响非常有限。

韩国统一研究所前所长郑成勋对《朝鲜日报》表示："朝鲜认为在特朗普任期内的对美会谈已经结束。因此，朝鲜方面很有可能将对话失败归咎于韩国和美国，并在明年开始发起一系列新的挑衅。"平壤方面这样做的可能原因是，朝鲜期望其核国家地位能够得到认可，并在此基础上同美国展开平等对话。美朝裁军会谈上，朝鲜方面还将谈及美国在太平洋西部的战略基地以及此间部署的远程核导弹。

朝鲜发出的"新道路"威胁具体内容是什么，目前尚不得而知。但再次进行洲际导弹试射的可能性很大。朝鲜宣传机器前不久曾发出威胁称，将发射洲际导弹飞跃日本领空。此外，朝鲜还有可能会发射运载火箭首次将一枚大型卫星送入太空。华盛顿史汀生中心"三八线以北项目"的军事专家埃勒曼（ Michael Elleman）表示，前不久朝鲜方面宣传的西海试验场"重大试验"可能就是测试推动力更大的火箭推进技术。此外，同单纯的军事试验相比，发射卫星并不会令平壤当局面对强烈的国际谴责。