朝鲜威胁将击落美国“间谍飞机”

（德国之声中文网）朝鲜在周一（7月10日）指责美国派间谍飞机侵入其领空，并抨击美国在朝鲜半岛附近部署核导弹潜艇的计划。

朝鲜声称美国一再挑衅，并警告说，尽管平壤保持克制，但仍将击落此类侦察飞行。朝鲜国防部发言人在一份声明中表示，美国“多次”实施的“挑衅性”军事行动正在使朝鲜半岛更接近核冲突。

朝中社援引该发言人的声明称，“谁也不能保证朝鲜东海不会发生美国空军战略侦察机被击落这样的冲击性事件。”

美国军方没有立即做出回应，而韩国则驳斥朝鲜称美军侵犯领空的说法不实。韩国称，美国在朝鲜半岛周围进行例行侦察飞行。

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“如果出现意外局面……美国将要负全责”

平壤谴责美国计划在朝鲜半岛周围部署战略核资产，称这是针对朝鲜的“最毫不掩饰的核讹诈”，对该地区的和平与安全构成严重威胁。

今年4月，美国宣布计划向韩国港口派遣一艘美国海军核弹道导弹潜艇，这是自20世纪80年代以来进行的首次此类访问，但并未给出访问时间表。

朝中社称：“美国今后的行动将决定朝鲜半岛是否会出现没人想要看到的极端局势，如果出现意外局面……美国将要负全责。”

平壤谈到了过去击落美国飞机的事件，并警告美国将为其“疯狂上演”的空中间谍活动付出代价。

（法新社、路透社）

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