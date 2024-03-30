 朝鲜如何窃取加密货币资助核计划 | 经济 | DW | 30.03.2024

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经济

朝鲜如何窃取加密货币资助核计划

联合国报告称，朝鲜六年窃取30亿美元加密货币，用于资助其核弹和远程导弹计划。这笔资金甚至占到该国外汇收入的约一半。加密货币行业对此深感忧虑。

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联合国报告称，朝鲜国家黑客团队仍在盗取加密货币

（德国之声中文网）联合国一个专家组新近发布一份报告，称平壤仍在继续恶意网络攻击行动，并在2023年以前的六年中窃取约30亿美元。

据称，这为朝鲜大规模杀伤性武器计划提供了四成资金。

分析人士向德国之声表示，加密货币行业对此深感忧虑。一个国家行为者显然在有效率地实施盗窃虚拟货币的行动而不受追究，而国际法在该领域也处于滞后局面。

此外，面临风险的主要国家韩国、日本和美国忙于内政而无暇顾及此事。

联合国专家组3月20日发布的最新评估称，对2017-2023年的58起针对加密货币相关企业的网络攻击进行了调查。专家组认为，这些攻击由平壤实施。

评估的结论是，朝鲜仍继续在世界范围内实施这些攻击，以规避联合国制裁，为发展核武器和远程导弹提供可观的资金。

朝鲜武器项目四成资金来自网络攻击

报告引述一个未点名的联合国成员国称，朝鲜的恶意网络活动窃取的资金约占其外汇收入的一半，以资助其武器项目。报告还引述另一个联合国成员国称，朝鲜大规模杀伤性武器项目约四成资金来自非法网络手段。

新西兰加密货币研究公司Brave New Coin的分析师达斯（Aditya Das）表示，加密货币行业对于朝鲜国家运作的黑客团队Lazarus Group行动的范围和复杂度深感震惊。

他向德国之声表示，看上去似乎任何一家大型的加密货币管理实体都可能是其攻击的目标。“Lazarus Group从Ronin Network窃取了6.15亿美元虚拟货币，从Horizon窃取了1亿美元，从Atomic Wallet窃取了1亿欧元。这样的规模和金额是前所未有的。”

你的加密货币被朝鲜黑客盯上了吗？

追踪难 立法难 威胁韩国国家安全

加密货币领域的安全防护有其局限性，因加密货币本身去中心化、无约束、全球性的特点，既受到用户的青睐，又让政府难以规范。

此外，专家达斯也指出，朝鲜善于隐藏网络攻击的痕迹，并一直否认相关行动。他说，鉴于朝鲜投入资源在黑客团队上，已解决政权资金上的燃眉之急，预计今后还会有更多这样的网络攻击行动。

韩国檀国大学国际法教授朴正元（Park Jung-Won）指出，朝鲜的黑客攻击不但对这些加密货币公司造成摧毁性打击，而且这些黑客团队据称定期对韩国政府机构、银行系统、国防企业和包括核电领域的基础设施进行刺探。

他表示，韩国近些年来正在加强这些领域的防范。此外，国际上也在努力，以争取在全球监管加密货币领域，不过，还有相当大的障碍。

朴正元说，特定的标准难以制定，因为需要所有相关国家达成一致。因此现在朝鲜有许多可乘之机。

即便在韩国国内，鉴于目前距离国会选举不到一个月，执政党与在野党也难以达成共识。

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