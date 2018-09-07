朝鲜大阅兵 不见大杀器

(德国之声中文网) 此次强调经济建设的国庆阅兵，也突显了金正恩的新战略，既大力加强朝鲜的经济发展，相对淡化了这一国家穷兵黩武的形象。阅兵开始时，数万民众手持花束、气球，聚集在平壤市中心的金日成广场。美联社报道指出，平壤市民为此已经排练了好几个月，能够用不同颜色的花束组成巨幅标语，让贵宾席上的党政军领导人观看。

而那些没能进入金日成广场观看庆典的首都民众，则聚集在道路两侧，为参加完阅兵的车队鼓掌喝彩。

中国高官出席

金正恩本人也参加了检阅，但是并没有发表公开演讲。中国全国人大委员长栗战书以及一些朝鲜友好国家的使节、特使也一同参加了检阅。

在两个小时的阅兵式即将结束时，金正恩突然与栗战书一同走向贵宾席的栏杆前，一同举起双手向人群示意。美联社认为，朝方此举旨在向外界强调北京与平壤之间的紧密传统友谊，但是习近平本人的缺席则说明中国依然对朝鲜有所保留。

朝鲜第二号政治人物、最高人民会议常任委员会委员长金永南在阅兵式前致辞，强调了该国已经具备了军事大国的地位，接下去将以经济建设为重点，并呼吁军队也要协助经济建设。而在往年，领导人在阅兵式上的致辞往往会强调朝鲜的核力量。

今年的阅兵式没有弹道导弹等战略装备

避免刺激美国

在今年的阅兵式上，并没有弹道导弹等战略性武器的踪影，朝鲜也没有像往年那样在国庆日前夕举行核试验。而大学生、建筑工人、医护人员等花车方阵则异常吸引眼球。以往朝鲜的阅兵，也是由军队以及平民方阵组成；但是今年平民接受检阅的时间几乎达到了整场阅兵式的一半。这也反映出近几个月来朝鲜半岛局势的缓和趋势。

今年6月，金正恩与美国总统特朗普在新加坡举行了历史性的会晤。不过，在这之后，美朝双方似乎又陷入了僵局。华盛顿要求平壤先要实现完全无核化，而朝鲜则要求美国先提供安全承诺，并签署一份正式的和平协议，从国际法层面上终止1953年停火的朝鲜战争。

美联社认为，朝鲜没有在国庆阅兵时展示洲际弹道导弹，是为了避免在当前的敏感局势下刺激美国。

几天后，韩国总统文在寅就将访问朝鲜，与金正恩举行会晤。预计双方将探讨打破核问题僵局的途径。

文山/李鱼/(美联社、路透社)