朝鲜士兵在俄罗斯干什么？德外交部召见朝鲜代办

美国称有证据显示朝鲜士兵已在俄罗斯境内，但他们的具体行动还在调查。德国外交部因该事件召见了朝鲜驻德最高外交官。

（德国之声中文网）鉴于朝鲜士兵在乌克兰替俄罗斯作战的传闻，德国外交部周三（10月23日）召见了朝鲜驻德代办。外交部在社交平台X上写道，"朝鲜对俄罗斯侵略战争的支持，直接威胁到德国的安全以及欧洲的和平秩序。" 德国外交部表示，如果这些报道属实，朝鲜的确以军队形式支持俄罗斯的侵略战争，"这将是违反国际法的严重事件。"朝鲜驻德大使馆目前大使的位置空缺，由一名代办全权处理日常工作。

同一日，美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）表示，有证据证明朝鲜士兵已经在俄罗斯境内，但他们在那里的具体行动尚不明了。他说，"我们还需要查明这一点。"

乌克兰总统泽连斯基日前呼吁国际社会对朝鲜施加压力。他说："我们尤其掌握了有关朝鲜军队中两个单位接受训练的情报--可能是两个各有6000人的旅。"

关于俄罗斯可能利用朝鲜士兵加强其军力的消息已盛传多日。韩国议员曾援引本国情报部门的消息称，朝鲜已向俄罗斯派遣了3000名士兵，之前曾提到的数字是1500人。这些士兵通过俄罗斯的船只被运送到符拉迪沃斯托克。预计到今年12月总共约有1万名朝鲜士兵被派往俄罗斯。

北约新秘书长吕特（Mark Rutte）在周二晚在爱沙尼亚首都塔林表示，目前他还不能肯定朝鲜士兵已参与战斗行动，但下周初将从韩国方面获得最新情报。吕特在新闻会上说，如果得到证实，这将是一次严重的升级事件。

据悉，韩国代表将在下周初前往北约总部，向盟国通报关于朝鲜支持俄罗斯对乌侵略战争的情报。韩国总统尹锡悦上周末曾表示，根据韩国情报部门的发现，朝鲜已向俄罗斯派遣了士兵。

中国俄罗斯伊朗朝鲜悄然形成邪恶新轴心？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

(综合报道)

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。