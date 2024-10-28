朝鲜士兵前往俄乌前线 美国：约万人在俄受训

乌克兰上周曾有情资显示朝鲜士兵已抵达俄国库尔斯克，美国和北约28日双双证实此事。美方还提高了对赴俄朝鲜兵的人数估计。

（德国之声中文网）美国国防部发言人辛格（Sabrina Singh）周一（10月28日）表示，朝鲜派遣了大约1万名士兵到俄罗斯受训，其中部分朝鲜士兵已经在前往俄乌边境前线的路上。这个数字显著高于美国先前估计的3000人，也替俄乌战争带来新的不确定性。

辛格说：“我们越来越担心，俄罗斯打算把这些士兵派到战场上，或者在俄罗斯的库尔斯克（Kursk）地区支援对乌军的作战。”

“如果我们发现朝鲜军队继续进逼前线，那他们就会变成这场战争的共同挑衅者……如果他们参战，是在跟捍卫自身领土的乌克兰人作战，而我们对乌克兰有承诺，会继续支持他们，不计代价。”辛格表示，这是朝鲜做决定时必须考虑到的。

美国和韩国周四（31日）将在华府举行外交与国防2+2会谈，预料朝鲜兵赴俄一事将是讨论焦点。

28日稍早，北约秘书长吕特（Mark Rutte）也证实朝鲜兵已被部署到库尔斯克。

在北约官员和外交官听取了韩国代表团的简报后，北约秘书长吕特对记者表示：“俄罗斯和朝鲜之间不断加深的军事合作对印太平洋和欧洲大西洋安全都构成了威胁。”

乌克兰军队于8月大举进攻库尔斯克，目前仍在该地区作战。

吕特称，朝鲜的军事部署是平壤参与 “俄罗斯在乌克兰的非法战争”的 “重大升级”，违反联合国安理会决议，是战争的 “危险扩张”。吕特认为，朝鲜在库尔斯克部署军队是俄罗斯总统普京“日益绝望”的表现。

吕特表示：“在普京的战争中已有60多万俄罗斯士兵伤亡，若没有外援，他无法继续对乌克兰的进攻。”

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克里姆林宫斥责有关朝鲜部署军队的报道是“假新闻”。但普京并未否认朝鲜军队目前在俄罗斯境内，并表示如何执行与平壤的伙伴关系条约是莫斯科的事。

今年6月，俄罗斯同朝鲜签署了旨在防卫互助的《全面战略伙伴关系协议》。普京当时曾称，新的防卫协定是“一份突破性的文件”。根据协定，在任何一方受到第三方攻击的情况下，朝俄承诺相互提供支援。

一名朝鲜驻联合国代表称向俄罗斯派兵的报道是 “毫无根据的谣言”。

乌克兰总统办公室主任Andriy Yermak周一表示，制裁不足以应对朝鲜介入战争，并呼吁西方向基辅提供更多武器。

他在社媒平台X上写道：“朝鲜军队已经进入库尔斯克地区......这是战争的升级。光靠制裁是不够的。我们需要武器和明确的计划来防止朝鲜扩大参与这场在欧洲的战争。”

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（路透社）

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