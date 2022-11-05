 朝鲜在人道主义危机的边缘徘徊 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.01.2023

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时政风云

朝鲜在人道主义危机的边缘徘徊

平壤对新冠疫情的应对措施、不顾一切的军事投入和对国民的冷血态度可能导致又一场大饥荒的到来。物资匮乏和物价上升已经让很多家庭发生饥饿死亡。

美国智库彼得森国际经济研究所专家诺兰德（Marcus Noland）表示，金正恩政权更关注军队等其他事情而非平民生活

美国智库彼得森国际经济研究所专家诺兰德（Marcus Noland）表示，金正恩政权更关注军队等其他事情而非平民生活

（德国之声中文网）朝鲜目前正在经历一场可怕的粮食危机。分析人士警告说，目前的局势可能会恶化为与 1990 年代中期长达四年的饥荒类似的人道主义灾难——朝鲜政权称之为“苦难的行军”——一场导致数百万人死亡的灾难。

位于华盛顿的外交事务智库史汀生中心的专家对一系列统计数据进行了测算，其结果显示朝鲜的基本食品价格正在上涨，因为这些食品在该国市场上变得越来越稀缺。

尽管朝鲜过去曾经历过粮食短缺，但由于平壤政府在2020 年初对邻国中国爆发的新冠疫情做出的应对措施，诸如封锁边境和几乎停止所有货物进口，包括急需的食物和药品，这一问题可以说变得更为严重。

让本已危急的局势雪上加霜的是，由于平壤政府的好战性增强，近年来向朝鲜提供数百万美元援助的一些国家削减了援助。

2022 年，朝鲜加强了政治宣传，继续发展核弹头，并在去年发射了大约 80 枚导弹，其中包括一些飞越日本领土的远程武器。

饥饿与死亡的报道

虽然由于平壤政府对媒体和人民的严格控制，外界无法清楚地了解朝鲜的情况，但异议人士运作的媒体报道了一些家庭发生饥饿死亡的情况。

总部设在首尔的《每日朝鲜》（Daily NK）1月9日发表的一篇报道称，去年12月中旬，一位母亲和她十几岁的儿子被发现死在惠山市的家中。该报道说，这个家庭没有食物，也没有燃料取暖——当时气温在零度以下。

根据史汀生中心运营的朝鲜分析网站“北纬38度”（38 North）的数据，“数量和价格数据表明情况正在恶化，该政权为应对新冠疫情而选择自我封闭使情况变得更糟。”

執政十年 站在十字路口的金正恩

美国智库彼得森国际经济研究所执行副总裁、该报告的撰稿人诺兰德（Marcus Noland）指出，世界粮食计划署等机构的估算表明，在“苦难的行军”高峰期，朝鲜有150万公吨的粮食缺口，而最近的收成之后，其短缺大约50万公吨。

诺兰德告诉德国之声：“情况明显很糟糕，但我们现在不是在谈论另一场‘大饥荒’。” 但另一方面，他承认，几乎没有迹象表明朝鲜的粮食状况会很快好转。

“朝鲜政府完全不负责任，关注其他事情而非平民，关注重心首先是军队，”诺兰德说， “也就是核武器、导弹系统和其他军事行动，因此没有进行养活其人民所需的改革，因为首要任务是保持稳定。”

他说：“他们的立场是，如果有人饿死了，那是他们不走运。”

1990年代危机的后遗症

朝鲜的粮食状况从未完全从 1990 年代中期的饥荒中恢复过来。那场危机的原因是经济管理不善、粮食输送系统崩溃、一系列干旱和洪水以及当时作为朝鲜主要资助者的俄罗斯发生经济危机。

朝鲜无法生产足够的粮食来满足人民基本生存需求

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诺兰德指出，朝鲜在2018 年进行一系列核试验和洲际弹道导弹发射，联合国对其实施新的制裁。这些制裁导致其国内农业生产力未能提高，从而加剧了这些潜在危机因素。

“此前，联合国安理会的制裁主要集中在军事上，但这一次范围大大扩大，包括进口奢侈品和大部分朝鲜出口产品，如纺织品和服装。” 诺兰德说，“这是制裁制度一个质的变化。”

平壤决定在疫情爆发时切断自己和外界的联系，使情况进一步恶化。例如，它停止了急需的化肥进口供应。与此同时，朝鲜也未能幸免于俄罗斯入侵乌克兰导致的全球能源价格上涨。

韩国檀国大学国际法教授朴正元（Park Jung-won）说，有明显证据表明，以前为朝鲜提供过人道主义援助的国家出现了“捐助疲劳”。

“这些政府看到朝鲜在过去一年左右的时间里不断挑衅，他们质疑为什么会发生这种情况以及为什么他们应该继续提供援助。”他说。

他说：“这是一个选择花钱购买更多危害国际安全的导弹和核武器的贫穷国家——捐助者逐渐决定不再为之前的援助辩护。”

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    KN-24型短程弹道导弹

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  • Nordkorea | Raketentest

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    2022年首度试验高超音速导弹

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  • Nordkorea Teststart einer neuen SLBM

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  • Nordkorea testet Langstreckenrakete

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  • Nordkorea Symbolbild Atomwaffen Sipri

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根据联合国人道主义事务协调办公室的数据，世界各国政府在 2022 年向援助朝鲜的机构提供了 230 万美元，大大低于前一年的 1400 万美元。瑞士是最大的单一捐助国，它通过联合国儿童基金会和瑞士发展合作组织提供了160 万美元。

包括德国、法国、芬兰和加拿大在内的一些国家都在 2021 年提供资金支持对朝鲜的人道主义援助，但2022年没有提供任何财政援助。

诺兰德说，目前情况似乎很稳定，但这是上一年的收成吃完之前的典型情况。他说：“目前，情况看起来相对不错，价格不再上涨，但问题往往会在 4 月下旬和 5 月出现，因为供应不足，所以紧缺的状况会在那几个月再次出现。”

当被问及是否会出现另一场“苦难的行军”时，他总结道：“这绝对有可能。”

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