 朝鲜周日试射两枚弹道导弹 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.10.2022

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时政风云

朝鲜周日试射两枚弹道导弹

过去两周来，朝鲜已进行了七次导弹试验。平壤称，这是对美国军事威胁所做出的“合法回应”。上周，美韩两国重新启动了中断五年的联合军演。

两周内，朝鲜进行了七次导弹试验。

两周内，朝鲜进行了七次导弹试验。

（德国之声中文网）周日凌晨，朝鲜又向日本海发射了两枚洲际导弹。韩通社援引韩国军方的消息报道称，上述两枚导弹是从朝鲜东南部发射升空的。美韩在日本海举行军事演习引起平壤方面强烈不满，这已是过去两周内，朝鲜进行的第七次导弹试验。

韩国军方表示："我们加强了监控和警惕性，与此同时，韩美军队会密切合作，继续保持戒备状态。"

朝鲜周日发射的导弹射向日本海海域。京都通讯社报道称，日本首相办公室已经证实，朝鲜方面至少发射了一枚导弹。导弹落点位于日本专属经济海域之外。日本NHK电台报道称，目前没有日本舰只受损的报道。

周二，平壤方面的一枚中程导弹飞跃日本上空，这也是过去五年来朝鲜第一次进行飞跃日本上空的导弹实验。当时日本政府曾发出呼吁，要求北方民众躲进建筑物和地下室内避免可能危险。朝鲜方面的导弹实验，引发了国际社会的谴责浪潮。

作为对朝鲜方面试射中程导弹的回应，美日韩三国举行联合军演，美方还再度派遣"罗纳德·里根"号核动力航母参加演习。 而朝鲜方面则在周四又发射了两枚短程弹道导弹。韩通社报道称，美韩双方的军演已于周六结束。

今年九月，朝鲜领导人金正恩宣布该国核大国地位已“不可逆转”。

今年九月，朝鲜领导人金正恩宣布该国核大国地位已“不可逆转”。

对于美国派遣"里根"号航母参加军演，朝鲜外交部周四予以强烈谴责，并称此举"严重威胁了朝鲜半岛的稳定。"朝鲜方面还称，近期所进行的一系列导弹试验是对美国军事威胁的"合法回应"。

在美国的强烈要求下， 联合国安理会本周对朝鲜导弹试验一事进行了讨论。平壤的重要盟友-中国指控美国的挑衅行为引发了朝鲜的导弹试验。过去几个月来，西方国家一直在要求联合国对朝鲜实施更为严厉的制裁，但俄罗斯和中国则对此持反对意见。

今年九月，朝鲜领导人金正恩宣布朝鲜核大国地位已经"不可逆转"，从而排除了进一步开展去核化谈判的可能性。

 

（德新社，路透社）

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