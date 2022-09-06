 朝鲜否认向俄罗斯出口武器 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.09.2022

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朝鲜否认向俄罗斯出口武器

据美联社报道，朝鲜方面表示，乌克兰战争期间，朝鲜既没有向俄罗斯出口任何武器，也没有向俄罗斯出口武器的计划。朝鲜方面说，美国宣传朝鲜向俄罗斯提供武器是企图玷污朝鲜的形象。

朝鲜国防部一位官员说：“我们从未向俄罗斯出口过武器或弹药，我们也不打算向他们出口。”

朝鲜国防部一位官员说：“我们从未向俄罗斯出口过武器或弹药，我们也不打算向他们出口。”

（德国之声中文网）朝鲜国家媒体周四报道称，朝鲜国防部一位不具名的官员告诉美国不要再发表“鲁莽的言论”，应该“闭上嘴巴”。拜登政府官员本月早些时候证实了一项解密的美国情报评估称，俄罗斯为了缓解因美国主导的出口管制和制裁而导致的严重的供应短缺，正在从朝鲜购买武器，包括数百万枚炮弹和火箭弹。

莫斯科方面立刻指责美国方面制造“假新闻”。

这是事隔数周后朝鲜方面首次做出回应。

如果朝鲜向俄罗斯出口武器就违反了联合国做出的相关决议。

不过朝鲜国防部这位不具名官员强调，平壤从未承认“由美国及其附庸势力炮制的”联合国安理会对该国的“非法”制裁。这位官员说，军事装备的进出口是“主权国家享有的合法权利”。

不过这位官员强调说：“我们从未向俄罗斯出口过武器或弹药，我们也不打算向他们出口。”

据《华尔街日报》报道，今年8月底，伊朗已经通过飞机向俄罗斯运送了第一批作战无人机，这是两国之间深化计划的一部分，莫斯科将使用这些武器打击乌克兰军队。美国预计伊朗将向俄罗斯提供数以百计的无人机。这是战争开始以来俄罗斯首次大规模部署外国武器系统。

与欧洲多数国家以及西方国家不同，朝鲜仍试图加强同俄罗斯之间的关系，并将乌克兰危机归咎于美国，谴责西方“霸权主义”，认为俄罗斯在乌克兰采取军事行动保护自己是合理的。

此前还有报道称，朝鲜可能会派遣建筑工人前往乌克兰东部参与重建工作。

朝鲜也是除俄罗斯和叙利亚之外，唯一承认顿涅茨克和卢甘斯克这两个地区独立的国家。

（美联社、华尔街日报）

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