 朝鲜向黄海发射多枚巡航导弹 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.09.2023

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朝鲜向黄海发射多枚巡航导弹

美韩军演「乙支自由护盾」结束的两天后，朝鲜周六清晨向西部海域发射多枚巡航导弹，目前尚不清楚有多少枚导弹被击落，飞行距离有多远。韩国联合参谋本部表示，将与美国密切合作分析具体参数并继续监视朝鲜的活动。

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（德国之声中文网）韩国军方周六（9月2日）表示，朝鲜清晨4时左右向黄海发射多枚巡航导弹，导弹发射后坠入朝鲜半岛与中国之间的海域。目前尚不清楚有多少枚导弹被击落，飞行距离有多远。

韩国联合参谋本部表示，将与美国密切合作分析具体参数并继续监视朝鲜的活动。该部称：「我方已加强监视和警戒，并与美国密切协调保持最高戒备。」

据韩联社报道，朝鲜发射的可能是箭矢-1/2型战略巡航导弹，朝鲜声称它可携带火山-31战术核弹头。韩国国家安保室周六上午召开安全状况检验会议，对朝鲜发射巡航导弹的意图进行分析并检查军方戒备态势。

此次导弹发射是在为期11日的美韩军演「乙支自由护盾」结束的两天后。朝鲜认为美韩军演是为入侵进行预演，华盛顿和首尔官员坚称其演习是防御性演练。

韩联社分析，朝鲜此次发射导弹可能是为抗议美韩军演或前一日设立的韩军无人机战略司令部。

在美韩军演结束前一日，朝鲜向东部海域发射两枚短程弹道导弹，声称这是模拟对韩国实施「焦土」核打击。朝鲜表示，该国举行了旨在韩国领土的军事指挥所演习。

8月21日，朝鲜官方媒体称其领导人金正恩视察巡航导弹发射

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美韩「乙支自由护盾」军演举行首日（8月21日），朝鲜官方媒体称其领导人金正恩视察巡航导弹发射。8月24日，朝鲜第二次尝试发射间谍卫星进入轨道失败，但表示将会在10月进行第三次试射。

自2022年初以来，朝鲜已进行100多次武器试验，其中多数是受到联合国安理会决议所禁止的弹道导弹试射。朝鲜的巡航导弹试验虽然不在禁止之列，但仍对其对手构成威胁，因为巡航导弹可在较低高度飞行，躲避雷达探测。分析人士称， 朝鲜巡航导弹的主要任务是在战争时打击美国军舰和航空母舰。

专家表示，金正恩以美韩军演为借口，扩充其导弹和核武库，以便在未来与美国的外交活动中掌握更多筹码；金正恩寻求国际社会承认其合法拥核国家的地位，以便联合国解除对朝鲜的制裁。

（德新社、韩联社、美联社）

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