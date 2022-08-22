朝鲜：受到入侵或被判断即将遭到攻击时可使用核武器

（德国之声中文网）朝鲜最高人民会议周四通过的核武力政策法令旨在阻止关于朝鲜核武器的进一步的国际谈判。据朝中社报道，朝鲜领导人金正恩9月9日在朝鲜最高人民会议上说："这划定了一条不可逆转的界线，这样就不会再有关于我们的核武器的任何谈判。"他说，该法令让朝鲜写入宪法的核国家地位"不可逆转"，也"不可改变"。

朝中社报道称，已于周四批准了核武器法令。根据该法令，朝鲜核武力的基本使命是，"让敌对势力明确认识同朝鲜民主主义人民共和国的军事对抗只会招致毁灭，从而抛弃侵略和攻击企图来遏制战争"以及"朝鲜民主主义人民共和国的核武力若遏制战争目的遭到失败时，履行旨在击退敌对势力的侵略和攻击，争取战争决定性胜利的作战使命。"

规定五大核武器使用条件

该核武器法令规定了核武器的使用条件，即该国"遭到或被判断为即将遭到核武器或其他大规模杀伤性武器攻击时"，"国家领导机构和国家核武力指挥机构遭到或被判断为即将遭到核及非核攻击时"，"国家重要战略对象遭到或被判断为即将遭到致命军事攻击时"，"有事时为防止战争的扩大和长期化以及要掌握战争主动权的作战需求不可避免时"，"发生对国家的存立和人民的生命安全造成毁灭性危机的事态而不得不拿核武器应对的状况时"。

该法令还规定"核武力保持经常性动员态势，以确保一旦下达核武器使用命令，就在任何条件和环境中也立即加以执行"，同时规定"不把核武器部署在他国领土或共享，不移交核武器及相关技术、设备、武器级核物质。"

朝鲜很快将进行新的核试验？

金正恩在9日的讲话中强调了与美国及其亚洲盟友之间不断上升的紧张关系。最近几个月，这位朝鲜统治者发出了越来越多的核战争威胁，并警告说如果受到威胁，朝鲜将主动使用其核武器。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 火星12型中程弹道导弹 朝鲜官媒朝中社1月31日发布的照片，显示曾于周日（1月30日）试射火星12型中程弹道导弹（IRBMs）。这种导弹的威力足以击中美国领土关岛，这也是朝鲜本月至目前为止进行的第七次武器试验，南韩和日本皆对于朝鲜此次发射表示谴责。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 KN-24型短程弹道导弹 1月17日，朝鲜从首都平壤的一个机场发射了两枚疑为KN-24型的短程弹道导弹（SRBM）。据朝鲜官媒报道，这两枚导弹「精确地击中了该国东海岸的一个岛屿目标」。分析人士表示，这些导弹最后一次测试是在2020年3月，目前似乎已经进入大规模生产和军事单位的部署。 KN-24导弹类似于美国的MGM-140陆军战术导弹系统（ATACMS），并能够以比起传统弹道导弹更平坦的弹道飞行来躲避导弹防御系统。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 本月第二度进行高超音速导弹试验 朝鲜官媒朝中社发布照片称，朝鲜国防研究院于2022年1月11日在一个未披露的地点进行新型高超音速导弹的试验，据传朝鲜最高领导人金正恩也出席了此次试射。高超音速武器的飞行高度通常比弹道导弹要来得低，专家表示，高超音速武器的主要特点不是速度，而是其机动性，这可以帮助它们躲避导弹防御系统。这是朝鲜本月第二度试射此种导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 2022年首度试验高超音速导弹 2022年1月5日，韩国军方称朝鲜从北部的慈江道向东海发射了疑似是弹道导弹的物体。朝鲜官媒朝中社随后发布报导，指朝鲜进行了新开发的高超音速导弹试射。朝鲜于2021年9月首度试射此种导弹，《朝中社》指出，这次发射再次确认了导弹在主动飞行阶段的飞行控制和稳定性。专家曾警告，如果朝鲜完全发展了这项技术，将对周边国家构成严重威胁。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 潜射弹道导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年10月20日发布的组合照片显示，朝鲜于前一天（10月19日）在水域中从潜艇上发射了一种新型的潜射弹道导弹（SLBM）。南韩军方在10月19日曾表示，朝鲜从其东海岸城市新浦以东的水域向东海发射了疑似是潜射弹道导弹的物体。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 从火车上发射导弹 朝中社提供的这张图片中显示朝鲜的铁路机动导弹军团在演习中发射了一枚导弹，专家称此为KN-23弹道导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型远程巡航导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年9月13日发布的组图显示，一枚远程巡航导弹发射后在空中飞行。平壤于9月11日和12日试射了新型远程巡航导弹。据朝中社报道，这些导弹「在朝鲜领地和水域上空沿椭圆形和8字形飞行轨道飞行了7580秒」，并「击中1500公里外的目标」。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型战术制导炮弹 此张由平壤发布的照片中显示了新开发的新型战术制导炮弹，《朝中社》称此炮弹于2021年3月25日发射。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 北极星2号中程弹道导弹 朝鲜电视台于2017年5月22日提供了一段视频截图，据称该武器为中程弹道导弹北极星2号，这种中程导弹被认为能够装备核弹头。



金正恩今年加大了武器试验的力度。该国今年已发射了30多枚弹道导弹，并自2017年以来首次发射了洲际弹道导弹。观察家们认为，朝鲜正在准备进行五年来的首次核试验。

(综合报道）

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