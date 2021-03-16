朝鲜发车中国 重启双边贸易

（德国之声中文网）据报道，因新冠大流行病而长期中断的中朝货运贸易已经重启。本周日，朝鲜向中国派出了一辆货运列车，已经越过鸭绿江抵达中国。

边境上的中朝友谊桥（资料图片）

根据韩国和日本媒体援引多个消息源的一致报道，周日一辆货运列车从朝鲜新义州市出发，穿越中朝友谊大桥后，来到中国边境城市丹东。

目前尚不清楚这列火车是满载货物还是空车。据估计，这辆列车将于下周一返回朝鲜。韩国媒体韩联社援引一位知情人士报道称，列车在返回时将装载用于"紧急供应"的货物。这也将是一年半以来，朝鲜首次正式重新开放和中国的边界。

实际停滞的消费品进口

列车抵达中国加剧了韩国人猜测，担心中国和朝鲜将可以恢复边境贸易。日本共同社则在报道中指出，目前仍不清楚中朝贸易是否有可能全面重启。

朝鲜因新冠彻底锁国 俄罗斯大使馆人员都不得不坐手推列车回家(摄于2021年2月26日)

由于朝鲜的核武器计划，它受到了联合国安理会的严厉制裁。相关制裁令也得到了中国的认可。但新冠大流行病的蔓延给朝鲜带来了额外的压力。出于对新冠的惧怕，该国很早就关闭了边境，也使其和中国的贸易受到极大的影响。

韩国中央银行估计，朝鲜的消费品进口实际上已经停滞。此外，该国正在遭受粮食短缺的困扰。然而，韩国情报部门在去年10月底曾报告称，从7月开始，从中国向朝鲜运送必需品的船只数量又开始有所增加。朝鲜还被指控通过将石油和煤炭从一艘船转运到另外一艘船的做法违反国际制裁禁令。

（德新社）

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