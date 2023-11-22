 朝鲜发射间谍卫星 韩国暂停部分军事协议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.11.2023

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时政风云

朝鲜发射间谍卫星 韩国暂停部分军事协议

朝鲜宣布成功发射侦察卫星后，联合国与美国对其弹道导弹技术试验作出谴责。韩国宣布中止部分九一九军事协议。与此同时，日本对卫星成功进入地球轨道的说法表示怀疑。

联合国谴责朝鲜使用弹道导弹技术进行发射

联合国谴责朝鲜使用弹道导弹技术进行发射

（德国之声中文网）在平壤声称已成功发射一颗间谍卫星后，韩国部分中止了2018年与朝鲜达成的《九一九朝韩军事协议》，并于周三（11月22日）恢复了空中边境监视行动。

一名韩国政府发言人对法新社表示：“军事协议已部分中止。剩下的程序是交由国防部通知朝鲜。但由于朝韩间的通讯联络线已被切断，国防部将直接公开宣布。”

平壤：侦察卫星成功进入轨道

朝鲜中央通讯社报道称，一枚搭载卫星的火箭周二从平安北道发射升空，“准确地将侦察卫星‘万里镜1号’送入轨道”。

报道称，朝鲜领导人金正恩在现场观摩卫星发射过程。在成功将卫星送入轨道之前，朝鲜曾经历两次发射失败。

朝鲜官煤报道称，金正恩在现场观摩了卫星发射过程

朝鲜官煤报道称，金正恩在现场观摩了卫星发射过程

联合国秘书长古特雷斯周二发表声明，强烈谴责朝鲜次利用弹道导弹技术试射军事侦查卫星。美国称朝鲜的行为是“公然违反”联合国制裁。

日本对间谍卫星是否进入轨道持疑

与此同时，日本对朝鲜声称成功将卫星送入轨道表示怀疑，并称防卫省正进行分析。

日本内阁官房长官松野博一表示：“日本政府目前尚未确认卫星是否已进入地球轨道。”

在朝鲜周二傍晚发射卫星不久后，日本向南部冲绳的居民发布疏散警报，随后警报解除。

与此同时，美国核动力潜艇 “圣达菲”号（SSN Santa Fe）停靠在韩国济州岛，凸显出地区紧张局势不断加剧。

（路透社、法新社）

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