朝鲜发射导弹 意在韩国不在美

（德国之声中文网）朝鲜周四从东部沿海城市元山发射两枚短程导弹，而两枚导弹各自飞行了267英里与428英里。 朝中社周五 (7月26日) 表示，周四的导弹试射是由金正恩亲自下令进行的军事行动，目的是透过展现军力向韩国军方发出严正警告。

朝中社的报导抨击韩国在朝鲜多次发出警告的前提下，仍于7月20日宣布8月将与美国举行联合军演。 金正恩本人称赞昨日的导弹试射证实朝鲜的导弹系统拥有强大的反火力作战能力，而他也警告韩国军方首领不该忽视朝鲜的警告。

此前，朝鲜外交部称美韩军演为「一场战争的演习」。 为了降低美朝之间的紧张气氛，美国与韩国近期缩小了数场军演的规模或是取消了几场军演。

美吁朝鲜实现去核武承诺

另外，也有些分析师认为朝鲜此举可能是想向美国施压。虽然朝鲜周四试射了两枚新型短程导弹，但美国国务卿蓬佩奥 (Mike Pompeo) 仍表示，华盛顿希望在未来几周与朝鲜在外交上取得新进展。 他在接受彭博电视采访时表示:「我们仍希望外交是能促进美朝关系的一个途径，并希望金正恩能实现他对特朗普总统作出的去核武承诺。 」

另一方面，韩国呼吁朝鲜停止任何会提升美朝紧张关系的行为，并强调昨日的飞弹试射会造成军事威胁。 韩国的国安委员会称他们认为昨日朝鲜试射的是新型导弹，但表示会在与美国磋商后再作出最终判定。

路透社报导，两名匿名的美国官员表示昨日朝鲜试射的导弹，与朝鲜五月试射的飞弹是相同的类型，但认为朝鲜提升了导弹的性能。 美国国务院发言人奥特加斯 (Morgan Ortagus) 周四在例行记者会上呼吁朝鲜不要持续挑衅美国，并强调华盛顿仍希望能与朝鲜重启双向对谈。 她也重申在透过外交途径使朝鲜放弃核武前，美国不会取消对朝鲜的制裁。

日本共同社报导，日本首相安倍晋三表示，朝鲜周四的飞弹试射没有对日本造成立即的安全威胁。 此外，韩国外交部表示，该国半岛和平交涉本部长李度勋周四则与美国朝鲜特使比根 (Stephen Biegun) 与日本外务省亚洲大洋洲局长金杉宪治透过电话磋商。

中国外交部发言人华春莹表示中国有注意到朝鲜试射导弹及各方对该事件的反应。 她在例行记者会上表示:「当前形势下，朝美应该尽快重启磋商，推动朝鲜半岛问题政治解决进程取得新进展，这是国际社会普遍期待。 有关各方应珍惜来之不易的对话缓和局面，互释善意，相向而行，共同为推动半岛无核化和半岛问题政治解决做出积极努力。 」

杨威廉/罗法 (路透社, 法新社)