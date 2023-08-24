 朝鲜发射侦察卫星二度失败 十月再试射 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.08.2023

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时政风云

朝鲜发射侦察卫星二度失败 十月再试射

平壤8月24日表示，第二次向太空发射侦察卫星的尝试在火箭飞行第三阶段失败，但将在今年10月再次尝试。美、日、韩对此都做出了反应，日本一度启动了居民预警系统。

搭载间谍卫星的千里马1号火箭从朝鲜发射场起飞

搭载间谍卫星的千里马1号火箭从朝鲜发射场起飞

（德国之声中文网）朝鲜本周四（8月24日）尝试将一颗侦察卫星送入轨道的行动以失败告终，这已经该国的第二次尝试。美国指责平壤违反联合国安理会决议，并呼吁朝鲜应 「无条件」进行对话。

今年5月，平壤首次尝试发射侦察卫星，但据当时朝鲜官媒朝中社报道称，发射使用的千里马1号（Chollima-1）火箭坠入大海。朝鲜航天局周四表示，这次将侦察卫星万里镜1号（Malligyong-1）送入轨道的任务再度使用了千里马1号火箭。

朝中社报道指出，火箭的第一阶段和第二阶段飞行正常，但是由于第三阶段飞行时紧急爆破系统出错，导致发射最终失败。

朝鲜提前通知了日韩

美国国务院在一份声明中敦促朝鲜避免「进一步的威胁活动」。白宫表示，美国总统拜登的国安团队正在评估局势。

日本首相岸田文雄告诉媒体，尽管发射可能以失败告终，但「这违反了联合国决议，我们正在强烈抗议此行为」。

与此同时，朝鲜国家航空航天发展局（NADA）表示将对此次发射失败进行调查，并在10月份再次尝试发射。

这次发射是在周四黎明前进行的，朝鲜在事前通知了韩国，表示将在周四的某个时间点尝试一次太空发射。据媒体报道，朝鲜也提前通知了日本发射卫星的决定。

韩国军方称，他们跟踪了火箭从西海卫星发射场发射后的飞行情况，并已得出失败的结论。

  • Nordkorea | Kombobild Hwasong-12 Raketentest

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    火星12型中程弹道导弹

    朝鲜官媒朝中社1月31日发布的照片，显示曾于周日（1月30日）试射火星12型中程弹道导弹（IRBMs）。这种导弹的威力足以击中美国领土关岛，这也是朝鲜本月至目前为止进行的第七次武器试验，南韩和日本皆对于朝鲜此次发射表示谴责。

  • Südkorea Berichterstattung erneuter Raketenstart Nordkorea

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    KN-24型短程弹道导弹

    1月17日，朝鲜从首都平壤的一个机场发射了两枚疑为KN-24型的短程弹道导弹（SRBM）。据朝鲜官媒报道，这两枚导弹「精确地击中了该国东海岸的一个岛屿目标」。分析人士表示，这些导弹最后一次测试是在2020年3月，目前似乎已经进入大规模生产和军事单位的部署。 KN-24导弹类似于美国的MGM-140陆军战术导弹系统（ATACMS），并能够以比起传统弹道导弹更平坦的弹道飞行来躲避导弹防御系统。

  • Nordkorea | Raketentest

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    本月第二度进行高超音速导弹试验

    朝鲜官媒朝中社发布照片称，朝鲜国防研究院于2022年1月11日在一个未披露的地点进行新型高超音速导弹的试验，据传朝鲜最高领导人金正恩也出席了此次试射。高超音速武器的飞行高度通常比弹道导弹要来得低，专家表示，高超音速武器的主要特点不是速度，而是其机动性，这可以帮助它们躲避导弹防御系统。这是朝鲜本月第二度试射此种导弹。

  • Nordkorea | Raketentests

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    2022年首度试验高超音速导弹

    2022年1月5日，韩国军方称朝鲜从北部的慈江道向东海发射了疑似是弹道导弹的物体。朝鲜官媒朝中社随后发布报导，指朝鲜进行了新开发的高超音速导弹试射。朝鲜于2021年9月首度试射此种导弹，《朝中社》指出，这次发射再次确认了导弹在主动飞行阶段的飞行控制和稳定性。专家曾警告，如果朝鲜完全发展了这项技术，将对周边国家构成严重威胁。

  • Nordkorea Teststart einer neuen SLBM

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    潜射弹道导弹

    由朝鲜官媒朝中社于2021年10月20日发布的组合照片显示，朝鲜于前一天（10月19日）在水域中从潜艇上发射了一种新型的潜射弹道导弹（SLBM）。南韩军方在10月19日曾表示，朝鲜从其东海岸城市新浦以东的水域向东海发射了疑似是潜射弹道导弹的物体。

  • Nordkorea Raketentest

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    从火车上发射导弹

    朝中社提供的这张图片中显示朝鲜的铁路机动导弹军团在演习中发射了一枚导弹，专家称此为KN-23弹道导弹。

  • Nordkorea testet Langstreckenrakete

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    新型远程巡航导弹

    由朝鲜官媒朝中社于2021年9月13日发布的组图显示，一枚远程巡航导弹发射后在空中飞行。平壤于9月11日和12日试射了新型远程巡航导弹。据朝中社报道，这些导弹「在朝鲜领地和水域上空沿椭圆形和8字形飞行轨道飞行了7580秒」，并「击中1500公里外的目标」。

  • Weltspiegel | 26.03.2021 | Nord Korea | Tableau

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    新型战术制导炮弹

    此张由平壤发布的照片中显示了新开发的新型战术制导炮弹，《朝中社》称此炮弹于2021年3月25日发射。

  • Nordkorea Symbolbild Atomwaffen Sipri

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    北极星2号中程弹道导弹

    朝鲜电视台于2017年5月22日提供了一段视频截图，据称该武器为中程弹道导弹北极星2号，这种中程导弹被认为能够装备核弹头。


火箭发射引发日本紧急警报

这次发射触发了日本的紧急警报，大约持续20分钟后，日本政府才宣布解除警报。

日本内阁官房长官谴责了此次发射，并补充说火箭的一部分坠入了黄海、东海和太平洋。

美国也谴责了这次发射，美国国务院指出：「太空运载火箭采用了与弹道导弹（包括洲际弹道导弹）相同和可互换的技术。」并补充说：「朝鲜使用弹道导弹技术进行的任何发射，包括用于向太空发射卫星的太空运载火箭，都违反了联合国安理会的多项决议。」

美韩年度联合军演

在朝鲜周四发射火箭的三天前，美国和韩国军方启动了一年一度的联合军事演习，这被朝鲜视为入侵行动的彩排。美国和韩国称，面对朝鲜不断变化的威胁，大规模演习的重点是加强防御能力。

朝鲜领导人金正恩近年来一直致力于扩大其核武库和军武库。自2022年初以来，朝鲜已进行了100多次导弹试射，其中许多涉及可携带核武器的设备。

（路透社、美联社、法新社）

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  • Nordkorea, Pjöngjang | Kim Jong-un, Sergej Schoigu und Li Hongzhong bei 70. Jahrestag des Waffenstillstands

    纪念停战70周年 朝中俄互动频频

    中俄座上宾

    朝鲜领导人金正恩与俄中代表一起观看了庆祝朝鲜战争停战70周年的庆祝晚会。两国代表显然受到平壤的高度重视，俄罗斯防长绍伊古和中国政治局委员李鸿忠的座位分别被安排在金正恩的左右。

  • Nordkorea | Li Hongzhong und Kim Jong Un

    纪念停战70周年 朝中俄互动频频

    习近平来信

    这是金正恩自疫情爆发以来首次公开证实接待外宾团。根据朝鲜中央通讯社，金正恩与李鸿忠会面期间，对方转交了一份习近平的私人信函。

  • Nordkorea | Coronavirus | Plakat

    纪念停战70周年 朝中俄互动频频

    疫情封锁

    为应对新冠病毒疫情，朝鲜2020年初关闭边境，停止一切跨境贸易和外交访问，甚至连主要盟友中国和俄罗斯也不例外。朝中社没有提及这两个代表团访问朝鲜是否标志政策上的改变。

  • Nordkorea, Pjöngjang | Kim Jong-un und russische Delegation besuchen Waffenausstellung

    纪念停战70周年 朝中俄互动频频

    展示武器

    金正恩与俄罗斯防长绍伊古一同参观了武器装备展示会，其中展示了朝鲜的一些弹道导弹。韩媒指出，从公开照片还可以看到与美国MQ-1“捕食者”相似的无人机。美联社称，有一些装备是朝鲜过去未曾公开的。金正恩表示这次会晤深化了两国之间战略上与传统上的关系。俄外交部表示，绍伊古会见朝鲜防长姜顺南时表示，他希望加强俄罗斯与朝鲜这个"友好国家"之间的"防务合作"。

  • Nordkorea | Russische Delegation in Pyongyang

    纪念停战70周年 朝中俄互动频频

    访朝目的

    绍伊古向金正恩转交了普京的亲笔信，法新社援引专家表示，俄乌前线紧张之际，俄防长前往朝鲜的一个主要目的是希望能从朝鲜获得武器支援，而朝鲜也可以借此填补国库。朝鲜之前就被指向俄罗斯提供武器，一名美国官员透露，受到西方制裁的莫斯科从平壤购买数百万枚火箭弹和炮弹。不过俄朝都表示否认。

  • Nordkorea, Hoechang | Kim Jong-un zollt chinesischen Soldaten des Koreakriegs Tribut

    纪念停战70周年 朝中俄互动频频

    亲往志愿军烈士陵园

    1953年7月27日，朝鲜半岛签署停战协定，朝鲜把这天称为“胜利日”，今年的纪念活动中，金正恩在其妹金与正的陪伴下，访问了参加朝鲜战争的中国士兵公墓。并向毛泽东长子毛岸英烈士陵墓献上花圈。

  • Korea Krieg 1951 südkoreanische Soldaten

    纪念停战70周年 朝中俄互动频频

    朝鲜战争

    1950年，中国曾派志愿军参与朝鲜战争。这场战事在1953年7月27日停止。不过，韩国与朝鲜并未正式签署终战宣言，严格来说双方仍处于战争状态。

  • Nordkorea | Militärparade in Pyongyang

    纪念停战70周年 朝中俄互动频频

    阅兵活动

    停战纪念日朝鲜通常会举办盛大阅兵。韩联社表示，今年的阅兵式在夜间举行，此次或会向中俄代表团展示其核武装备。朝鲜的阅兵式之前大多在上午举行，但自2020年连续多次在夜间或深夜阅兵。图为2021年9月平壤举行民防阅兵式，庆祝建政73周年。


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金正恩：朝鲜即将发射首枚间谍卫星

据朝鲜官方媒体引述该国领导人金正恩称，其史上首枚军事间谍卫星已经完成了制造，准备在今后发射。不过报道并没有透露具体计划发射日期。早前，朝鲜公布的试验卫星所拍摄照片分辨率偏低，令不少分析人士怀疑其间谍卫星的能力。

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