朝鲜发射侦察卫星二度失败 十月再试射

（德国之声中文网）朝鲜本周四（8月24日）尝试将一颗侦察卫星送入轨道的行动以失败告终，这已经该国的第二次尝试。美国指责平壤违反联合国安理会决议，并呼吁朝鲜应 「无条件」进行对话。

今年5月，平壤首次尝试发射侦察卫星，但据当时朝鲜官媒朝中社报道称，发射使用的千里马1号（Chollima-1）火箭坠入大海。朝鲜航天局周四表示，这次将侦察卫星万里镜1号（Malligyong-1）送入轨道的任务再度使用了千里马1号火箭。

朝中社报道指出，火箭的第一阶段和第二阶段飞行正常，但是由于第三阶段飞行时紧急爆破系统出错，导致发射最终失败。

朝鲜提前通知了日韩

美国国务院在一份声明中敦促朝鲜避免「进一步的威胁活动」。白宫表示，美国总统拜登的国安团队正在评估局势。

日本首相岸田文雄告诉媒体，尽管发射可能以失败告终，但「这违反了联合国决议，我们正在强烈抗议此行为」。

与此同时，朝鲜国家航空航天发展局（NADA）表示将对此次发射失败进行调查，并在10月份再次尝试发射。

这次发射是在周四黎明前进行的，朝鲜在事前通知了韩国，表示将在周四的某个时间点尝试一次太空发射。据媒体报道，朝鲜也提前通知了日本发射卫星的决定。

韩国军方称，他们跟踪了火箭从西海卫星发射场发射后的飞行情况，并已得出失败的结论。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 火星12型中程弹道导弹 朝鲜官媒朝中社1月31日发布的照片，显示曾于周日（1月30日）试射火星12型中程弹道导弹（IRBMs）。这种导弹的威力足以击中美国领土关岛，这也是朝鲜本月至目前为止进行的第七次武器试验，南韩和日本皆对于朝鲜此次发射表示谴责。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 KN-24型短程弹道导弹 1月17日，朝鲜从首都平壤的一个机场发射了两枚疑为KN-24型的短程弹道导弹（SRBM）。据朝鲜官媒报道，这两枚导弹「精确地击中了该国东海岸的一个岛屿目标」。分析人士表示，这些导弹最后一次测试是在2020年3月，目前似乎已经进入大规模生产和军事单位的部署。 KN-24导弹类似于美国的MGM-140陆军战术导弹系统（ATACMS），并能够以比起传统弹道导弹更平坦的弹道飞行来躲避导弹防御系统。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 本月第二度进行高超音速导弹试验 朝鲜官媒朝中社发布照片称，朝鲜国防研究院于2022年1月11日在一个未披露的地点进行新型高超音速导弹的试验，据传朝鲜最高领导人金正恩也出席了此次试射。高超音速武器的飞行高度通常比弹道导弹要来得低，专家表示，高超音速武器的主要特点不是速度，而是其机动性，这可以帮助它们躲避导弹防御系统。这是朝鲜本月第二度试射此种导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 2022年首度试验高超音速导弹 2022年1月5日，韩国军方称朝鲜从北部的慈江道向东海发射了疑似是弹道导弹的物体。朝鲜官媒朝中社随后发布报导，指朝鲜进行了新开发的高超音速导弹试射。朝鲜于2021年9月首度试射此种导弹，《朝中社》指出，这次发射再次确认了导弹在主动飞行阶段的飞行控制和稳定性。专家曾警告，如果朝鲜完全发展了这项技术，将对周边国家构成严重威胁。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 潜射弹道导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年10月20日发布的组合照片显示，朝鲜于前一天（10月19日）在水域中从潜艇上发射了一种新型的潜射弹道导弹（SLBM）。南韩军方在10月19日曾表示，朝鲜从其东海岸城市新浦以东的水域向东海发射了疑似是潜射弹道导弹的物体。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 从火车上发射导弹 朝中社提供的这张图片中显示朝鲜的铁路机动导弹军团在演习中发射了一枚导弹，专家称此为KN-23弹道导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型远程巡航导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年9月13日发布的组图显示，一枚远程巡航导弹发射后在空中飞行。平壤于9月11日和12日试射了新型远程巡航导弹。据朝中社报道，这些导弹「在朝鲜领地和水域上空沿椭圆形和8字形飞行轨道飞行了7580秒」，并「击中1500公里外的目标」。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型战术制导炮弹 此张由平壤发布的照片中显示了新开发的新型战术制导炮弹，《朝中社》称此炮弹于2021年3月25日发射。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 北极星2号中程弹道导弹 朝鲜电视台于2017年5月22日提供了一段视频截图，据称该武器为中程弹道导弹北极星2号，这种中程导弹被认为能够装备核弹头。



火箭发射引发日本紧急警报

这次发射触发了日本的紧急警报，大约持续20分钟后，日本政府才宣布解除警报。

日本内阁官房长官谴责了此次发射，并补充说火箭的一部分坠入了黄海、东海和太平洋。

美国也谴责了这次发射，美国国务院指出：「太空运载火箭采用了与弹道导弹（包括洲际弹道导弹）相同和可互换的技术。」并补充说：「朝鲜使用弹道导弹技术进行的任何发射，包括用于向太空发射卫星的太空运载火箭，都违反了联合国安理会的多项决议。」

美韩年度联合军演

在朝鲜周四发射火箭的三天前，美国和韩国军方启动了一年一度的联合军事演习，这被朝鲜视为入侵行动的彩排。美国和韩国称，面对朝鲜不断变化的威胁，大规模演习的重点是加强防御能力。

朝鲜领导人金正恩近年来一直致力于扩大其核武库和军武库。自2022年初以来，朝鲜已进行了100多次导弹试射，其中许多涉及可携带核武器的设备。

（路透社、美联社、法新社）

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