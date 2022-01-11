 朝鲜发射两枚导弹 韩国：强烈遗憾 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.01.2022

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朝鲜发射两枚导弹 韩国：强烈遗憾

无视美国最新制裁，朝鲜领导人金正恩再次下令试射导弹。韩国军方研判，朝鲜发射了两枚短程弹道导弹。

Nordkorea | Raketentest

（德国之声中文网）据韩国军方称，朝鲜在最新的武器试验中试射了两枚短程弹道导弹。韩国联合参谋本部周五（1月14日）表示，朝鲜当天从平安北道内陆向东发射疑似导弹的飞行物，射程约430公里，最高高度达到36公里。日本防卫省也称朝鲜进行了武器测试。

韩联社引述青瓦台周五表示，韩国国家安全保障会议常委举行紧急会议，对朝鲜接连发射导弹表示"强烈遗憾"，并敦促朝鲜尽快响应对话提议。韩联社指出，此次青瓦台并未在新闻稿中将朝鲜试射活动定性为"挑衅"，可能是为了保留朝韩对话的可能性，因此不使用激烈性措辞。

联合国决议已禁止朝鲜试射能携带核弹头的弹道导弹。本周二，朝鲜才刚进行了一次导弹试射，并宣称试射的是高超音速导弹。高超音速武器因为高速和机动性而难以拦截。

Nordkorea | Raketentest

《劳动新闻》发布的图片显示，1月11日金正恩与军方官员讨论图表

朝鲜试射导弹隔日，美国财政部宣布对无名朝鲜人士实施制裁。他们被指控为朝鲜采购用于大规模杀伤性武器和弹道导弹的商品。相关人员在美国或在美国控制下的资产将被冻结。

此外，美国政府也正寻求联合国对朝鲜采取新惩罚措施。据华盛顿表示，朝鲜自九月以来进行了至少六次导弹试验，仅今年就进行了三次。

朝鲜政治领导层则对美国的最新制裁措施做出威胁。朝鲜官媒周五引述一名政府发言人称，美国实施新一轮制裁是"挑衅"行为，若美国寻求对抗，朝鲜将会采取"更强有力"的措施回应。

（路透社、法新社、韩联社等）

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執政十年 站在十字路口的金正恩

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