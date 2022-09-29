朝鲜发射一周内第四轮导弹

（德国之声中文网）韩国军方表示，朝鲜周六（10月1日）发射了两枚弹道导弹，这是在一周内进行的第四轮导弹试验。

韩国军方称其“在6点45分至7点03分之间发现，两枚短程导弹从平壤的顺安地区发射到朝鲜半岛东部海域”。

韩国参谋长联席会议说：“军方正在与美国密切协调，保持最大的戒备态势。”

专家说，朝鲜发射的导弹似乎以不规则的轨迹行进，这使它们难以被追踪和拦截。

日本和美国的反应

日本防卫副大臣井野俊朗称朝鲜发射导弹是“单方面不断升级的挑衅”。

井野俊朗说：“朝鲜的行动不仅威胁到日本的和平与安全，也对该地区和国际社会造成威胁，这是绝对不允许的。”

執政十年 站在十字路口的金正恩

华盛顿表示，这些试验并不对美国人员、领土或盟国构成威胁。但是，这次发射凸显了“朝鲜非法的大规模杀伤性武器和弹道导弹计划的不稳定性影响”，美国印太司令部在一份声明中说。声明以正式国名“朝鲜民主主义人民共和国”称呼朝鲜。

朝鲜半岛的紧张局势加剧

此次发射正值韩国、日本和美国在朝鲜半岛东部海岸举行五年来首次海上联合演习，此间紧张局势加剧。

从9月26日至29日，联合军演为期四天。

美国向韩国派出里根号核动力航空母舰加入联合军演

朝鲜将此类军事演习视为一种威胁，并经常以进行武器试验作为回应。

周四，正在首尔访问的美国副总统哈里斯（Kamala Harris，中文名“贺锦丽”）重申了美方保卫韩国的坚定承诺。

平壤一再以导弹作为回应，包括在哈里斯飞离韩国数小时后的一轮发射。

在哈里斯启程访问之前，华盛顿还向韩国派出了里根号核动力航空母舰，向朝鲜展示武力。

华盛顿和首尔的官员都认为，朝鲜领导人金正恩正在为核试验做准备。该国上一次进行核试验是在2017年。

（美联社、法新社、路透社）

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