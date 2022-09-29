朝鲜发射一周内第四轮导弹

（德国之声中文网）韩国军方表示，朝鲜周六（10月1日）发射了两枚弹道导弹，这是在一周内进行的第四轮导弹试验。
韩国军方称其“在6点45分至7点03分之间发现，两枚短程导弹从平壤的顺安地区发射到朝鲜半岛东部海域”。
韩国参谋长联席会议说：“军方正在与美国密切协调，保持最大的戒备态势。”
专家说，朝鲜发射的导弹似乎以不规则的轨迹行进，这使它们难以被追踪和拦截。
日本和美国的反应
日本防卫副大臣井野俊朗称朝鲜发射导弹是“单方面不断升级的挑衅”。
井野俊朗说：“朝鲜的行动不仅威胁到日本的和平与安全，也对该地区和国际社会造成威胁，这是绝对不允许的。”
华盛顿表示，这些试验并不对美国人员、领土或盟国构成威胁。但是，这次发射凸显了“朝鲜非法的大规模杀伤性武器和弹道导弹计划的不稳定性影响”，美国印太司令部在一份声明中说。声明以正式国名“朝鲜民主主义人民共和国”称呼朝鲜。
朝鲜半岛的紧张局势加剧
此次发射正值韩国、日本和美国在朝鲜半岛东部海岸举行五年来首次海上联合演习，此间紧张局势加剧。
从9月26日至29日，联合军演为期四天。
美国向韩国派出里根号核动力航空母舰加入联合军演
朝鲜将此类军事演习视为一种威胁，并经常以进行武器试验作为回应。
周四，正在首尔访问的美国副总统哈里斯（Kamala Harris，中文名“贺锦丽”）重申了美方保卫韩国的坚定承诺。
平壤一再以导弹作为回应，包括在哈里斯飞离韩国数小时后的一轮发射。
在哈里斯启程访问之前，华盛顿还向韩国派出了里根号核动力航空母舰，向朝鲜展示武力。
华盛顿和首尔的官员都认为，朝鲜领导人金正恩正在为核试验做准备。该国上一次进行核试验是在2017年。
（美联社、法新社、路透社）
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盘点朝鲜近年发射的那些导弹
火星12型中程弹道导弹
朝鲜官媒朝中社1月31日发布的照片，显示曾于周日（1月30日）试射火星12型中程弹道导弹（IRBMs）。这种导弹的威力足以击中美国领土关岛，这也是朝鲜本月至目前为止进行的第七次武器试验，南韩和日本皆对于朝鲜此次发射表示谴责。
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KN-24型短程弹道导弹
1月17日，朝鲜从首都平壤的一个机场发射了两枚疑为KN-24型的短程弹道导弹（SRBM）。据朝鲜官媒报道，这两枚导弹「精确地击中了该国东海岸的一个岛屿目标」。分析人士表示，这些导弹最后一次测试是在2020年3月，目前似乎已经进入大规模生产和军事单位的部署。 KN-24导弹类似于美国的MGM-140陆军战术导弹系统（ATACMS），并能够以比起传统弹道导弹更平坦的弹道飞行来躲避导弹防御系统。
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本月第二度进行高超音速导弹试验
朝鲜官媒朝中社发布照片称，朝鲜国防研究院于2022年1月11日在一个未披露的地点进行新型高超音速导弹的试验，据传朝鲜最高领导人金正恩也出席了此次试射。高超音速武器的飞行高度通常比弹道导弹要来得低，专家表示，高超音速武器的主要特点不是速度，而是其机动性，这可以帮助它们躲避导弹防御系统。这是朝鲜本月第二度试射此种导弹。
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2022年首度试验高超音速导弹
2022年1月5日，韩国军方称朝鲜从北部的慈江道向东海发射了疑似是弹道导弹的物体。朝鲜官媒朝中社随后发布报导，指朝鲜进行了新开发的高超音速导弹试射。朝鲜于2021年9月首度试射此种导弹，《朝中社》指出，这次发射再次确认了导弹在主动飞行阶段的飞行控制和稳定性。专家曾警告，如果朝鲜完全发展了这项技术，将对周边国家构成严重威胁。
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潜射弹道导弹
由朝鲜官媒朝中社于2021年10月20日发布的组合照片显示，朝鲜于前一天（10月19日）在水域中从潜艇上发射了一种新型的潜射弹道导弹（SLBM）。南韩军方在10月19日曾表示，朝鲜从其东海岸城市新浦以东的水域向东海发射了疑似是潜射弹道导弹的物体。
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从火车上发射导弹
朝中社提供的这张图片中显示朝鲜的铁路机动导弹军团在演习中发射了一枚导弹，专家称此为KN-23弹道导弹。
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新型远程巡航导弹
由朝鲜官媒朝中社于2021年9月13日发布的组图显示，一枚远程巡航导弹发射后在空中飞行。平壤于9月11日和12日试射了新型远程巡航导弹。据朝中社报道，这些导弹「在朝鲜领地和水域上空沿椭圆形和8字形飞行轨道飞行了7580秒」，并「击中1500公里外的目标」。
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新型战术制导炮弹
此张由平壤发布的照片中显示了新开发的新型战术制导炮弹，《朝中社》称此炮弹于2021年3月25日发射。
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盘点朝鲜近年发射的那些导弹
北极星2号中程弹道导弹
朝鲜电视台于2017年5月22日提供了一段视频截图，据称该武器为中程弹道导弹北极星2号，这种中程导弹被认为能够装备核弹头。