 朝鲜又双叒叕进行导弹试射 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.08.2019

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时政风云

朝鲜又双叒叕进行导弹试射

朝鲜在继续玩火。在发射导弹之前，平壤外交部称美国国务卿蓬佩奥“不可救药”。蓬佩奥曾要求对朝鲜实行“最严厉的制裁”。

Nordkorea | Neue Raketentests (Reuters/KCNA)

与特朗普见面“亲密无间” 不影响导弹继续试射（资料图片）

（德国之声中文网）据韩国方面称，朝鲜再次发射了两枚"不明导弹"。韩国军方报道说，这些导弹落入该国东海岸前的海域。日本海岸警卫队也证实朝鲜发射了弹道导弹。首尔总统办公室为此召集国家安全委员会举行了会议。

美、韩结束演习

美国和韩国刚刚在本周结束了他们的常规军事演习。朝鲜领导人金正恩（Kim Jong un）将此次演习称为入侵的准备。因此朝鲜在最近几周进行了一系列导弹和其它武器试验。周五（8月23日），平壤将美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）描述为"不可救药"。蓬佩奥此前曾强调，美国将继续对朝鲜施加"最严厉"的制裁，直至该国取消核军备。

美国和朝鲜之间的谈判目前还没有进入到无核化这一步。美国总统特朗普和朝鲜的统治者金正日在2月份举行的首脑会议无果而终。

  • With 1.2 million active troops and another 6 million in the reserves and paramilitary, North Korea can call upon almost a quarter of its population to serve in the army at any given time. Every male in the country is required to undertake some form of military training and can be called to serve at any time. The North's bloated army is believed to outnumber its southern neighbor's by two-to-one.

    弹丸朝鲜 军力几许？

    人肉充军力

    朝鲜总共有120万常备军以及600万预备役、武警官兵。这意味着全国总人口的1/4。每一名朝鲜男子都被要求参加某种形式的军事训练，并且在任何时刻都可以被征召。5000万人口的韩国，其军队规模只有朝鲜的一半。

  • While no one can say with any certainty just how large the reclusive state's artillary capabilities are, a close study of this 2013 photograph of leader Kim Jung Un and his generals reportedly revealed that the North had a minimum of 40 submarines, 13 landing ships, 6 minesweepers, 27 support vessels and 1,852 aircrafts. Those numbers are likely to have risen significantly since.

    弹丸朝鲜 军力几许？

    看图识兵力？

    朝鲜的军队充满神秘色彩，外界根本无法知道其具体规模有多大。这张照片摄于2013年，外界分析人士研究了图中细节后认为，朝鲜至少拥有40艘潜艇、13艘登陆舰、6艘扫雷舰、27艘后勤支援舰只，以及1852架飞机。当然，四年后的今天，朝鲜的兵力可能进一步增长。

  • Every year, hundreds of thousands of soldiers and citizens role through the streets of the capital Pyongyang to take part in the North's military parades. Preparations for the rallies often begin months in advance and are usually held on an important anniversary of the party or Kim Jong Un's family.

    弹丸朝鲜 军力几许？

    阅兵秀国力

    每年，成千上万的士兵都会参加在平壤市中心举行的盛大阅兵式。通常，阅兵式会选在金家三代领袖的生日之际举行，而准备工作则要提前好几个月开始。

  • Despite pressure from the international community, Pyongyang has made no secret of its nuclear ambitions. Alongside its ritual ballistic missile tests, North Korea has conducted nuclear tests on five occasions, two of which in 2016. The country claimed that the last warhead it tested could be attached to a rocket.

    弹丸朝鲜 军力几许？

    核弹增武力

    就算面对国际社会的巨大压力，朝鲜也毫无顾忌地推行其野心勃勃的核武计划。迄今，朝鲜已经进行了5次核试验，数十次弹道导弹试验。平壤方面宣称，最新测试的核弹已经可以装载在弹道导弹上。

  • Nordkorea Raketentest Hwasong-14 (Getty Images/AFP/KCNA)

    弹丸朝鲜 军力几许？

    导弹显威力

    朝鲜在2017年7月4日首次试射了一枚洲际弹道导弹，射程可抵阿拉斯加甚至夏威夷，发射时间正值美国独立日。本次试验标志着朝鲜导弹技术获得突破性进展。

  • Alongside the United States, Pyongyang views its neighbors South Korea and Japan as its two other main enemies. North Korea's has used US' military exercises in the regions as means of galvanizing its people, claiming that the exercises are dress rehearsals for impending invasion.

    弹丸朝鲜 军力几许？

    政宣出战力

    除了头号敌人美国，韩国、日本也被朝鲜视作重要敌人。美国在东北亚地区主导的军演，常常被平壤宣传为入侵朝鲜的演习，以此来鼓动民众对敌国的仇恨情绪。

  • In April, the US sent its Carl Vinson aircraft carrier towards the Korean Peninsula, saying it was taking prudent measures against the North. Pyongyang has vowed to react to any mode of war. Intelligence officials estimate that North Korea could be less than two years away from striking the US. It seems increasingly les likely that US President Trump will allow that happen.

    弹丸朝鲜 军力几许？

    袭美缺实力

    4月初，美国海军卡尔·文森号航母开赴朝鲜半岛海域，向朝方施压、威慑。而平壤方面则称做好一切战争准备。美国情报部门估计，朝鲜的军事实力距离能够真正袭击美国的程度还差不到两年。看来，特朗普总统不会让这种事情发生。

    作者: 文山


李京慧/任琛(法新社、路透社)

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弹丸朝鲜 军力几许？

从人数上看，朝鲜的军队规模已经在世界名列前茅。2400万人口、人均GDP仅783美元的朝鲜，其军力究竟有多强呢？ (12.04.2017)  

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