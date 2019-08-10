朝鲜又双叒叕进行导弹试射

（德国之声中文网）据韩国方面称，朝鲜再次发射了两枚"不明导弹"。韩国军方报道说，这些导弹落入该国东海岸前的海域。日本海岸警卫队也证实朝鲜发射了弹道导弹。首尔总统办公室为此召集国家安全委员会举行了会议。

美、韩结束演习

美国和韩国刚刚在本周结束了他们的常规军事演习。朝鲜领导人金正恩（Kim Jong un）将此次演习称为入侵的准备。因此朝鲜在最近几周进行了一系列导弹和其它武器试验。周五（8月23日），平壤将美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）描述为"不可救药"。蓬佩奥此前曾强调，美国将继续对朝鲜施加"最严厉"的制裁，直至该国取消核军备。

美国和朝鲜之间的谈判目前还没有进入到无核化这一步。美国总统特朗普和朝鲜的统治者金正日在2月份举行的首脑会议无果而终。

弹丸朝鲜 军力几许？ 人肉充军力 朝鲜总共有120万常备军以及600万预备役、武警官兵。这意味着全国总人口的1/4。每一名朝鲜男子都被要求参加某种形式的军事训练，并且在任何时刻都可以被征召。5000万人口的韩国，其军队规模只有朝鲜的一半。

弹丸朝鲜 军力几许？ 看图识兵力？ 朝鲜的军队充满神秘色彩，外界根本无法知道其具体规模有多大。这张照片摄于2013年，外界分析人士研究了图中细节后认为，朝鲜至少拥有40艘潜艇、13艘登陆舰、6艘扫雷舰、27艘后勤支援舰只，以及1852架飞机。当然，四年后的今天，朝鲜的兵力可能进一步增长。

弹丸朝鲜 军力几许？ 阅兵秀国力 每年，成千上万的士兵都会参加在平壤市中心举行的盛大阅兵式。通常，阅兵式会选在金家三代领袖的生日之际举行，而准备工作则要提前好几个月开始。

弹丸朝鲜 军力几许？ 核弹增武力 就算面对国际社会的巨大压力，朝鲜也毫无顾忌地推行其野心勃勃的核武计划。迄今，朝鲜已经进行了5次核试验，数十次弹道导弹试验。平壤方面宣称，最新测试的核弹已经可以装载在弹道导弹上。

弹丸朝鲜 军力几许？ 导弹显威力 朝鲜在2017年7月4日首次试射了一枚洲际弹道导弹，射程可抵阿拉斯加甚至夏威夷，发射时间正值美国独立日。本次试验标志着朝鲜导弹技术获得突破性进展。

弹丸朝鲜 军力几许？ 政宣出战力 除了头号敌人美国，韩国、日本也被朝鲜视作重要敌人。美国在东北亚地区主导的军演，常常被平壤宣传为入侵朝鲜的演习，以此来鼓动民众对敌国的仇恨情绪。

弹丸朝鲜 军力几许？ 袭美缺实力 4月初，美国海军卡尔·文森号航母开赴朝鲜半岛海域，向朝方施压、威慑。而平壤方面则称做好一切战争准备。美国情报部门估计，朝鲜的军事实力距离能够真正袭击美国的程度还差不到两年。看来，特朗普总统不会让这种事情发生。 作者: 文山



李京慧/任琛(法新社、路透社)