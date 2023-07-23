 朝鲜又双叒叕发射导弹　半岛紧张局势升级 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.07.2023

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时政风云

朝鲜又双叒叕发射导弹　半岛紧张局势升级

朝鲜没有停止发射导弹的节奏，与韩国的紧张关系也继续升级。联合国制裁是否足以遏制朝鲜的军事扩张？国际社会认为中国在其中扮演了何种角色？

韩国民众观看有关朝鲜发射巡航导弹的报道

韩国民众观看有关朝鲜发射巡航导弹的报道

（德国之声中文网）朝鲜通过发射多枚巡航导弹，进一步加剧了与韩国的紧张关系。韩国参谋长联席会议表示，朝鲜的巡航导弹于周六在黄海，即中国和朝鲜半岛之间的海域坠落。与此同时，联合国中的美国、欧盟及其他国家的大使呼吁中国阻止朝鲜绕过联合国的制裁。

据韩国参谋长联席会议的消息，朝鲜的巡航导弹在当地时间凌晨4点（中欧夏令时间周五21点）左右发射。韩国和美国正在分析这些发射并观察“进一步活动的迹象”。三天前，朝鲜在对岸向东海（也被称为日本海）发射了两枚弹道导弹。

当前，朝鲜和韩国的关系处于低谷。最近，平壤一再进行武器试验。朝鲜的领导人金正恩正在推动扩大武器发展，包括战术核武器。韩国和美国在过去几个月里加强了防御合作，并举行了联合军事演习。

周二，华盛顿宣布在韩国部署一艘配备核武器的潜艇。最后一次向韩国派遣这样的舰艇是在1981年。人们预料，这个举动将引发朝鲜的反应。周三，朝鲜军方首先发射了两枚弹道短程导弹。

7月19日，美国海军 “肯塔基”号核潜艇停靠在釜山港的照片

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朝韩之间的相互威胁升级

朝鲜国防部长康善男周四警告说，美国“越来越明显的部署……战略能力”，包括派遣配备核武器的潜艇，可能满足平壤“使用核武器”的条件。

首尔的国防部门周五反驳说，使用核武器将意味着“朝鲜政权”的“结束”。朝鲜的任何核攻击都将“引发即时、压倒性和决定性的反应”。

由于其导弹和核武器计划，朝鲜自2006年以来一直受到联合国制裁，直至2017年制裁三次升级。周五，美国、欧盟和一些伙伴国在一封联名信中请求中国的“帮助”，阻止朝鲜绕过联合国制裁。

他们在写给中国常驻联合国大使张军的信中表示“担忧”，被制裁的石油货船经常在中国水域被发现。中国必须检查这些船只并立即驱逐。

这封信由德国、法国、意大利、欧盟、英国、美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、日本和韩国的大使签署。信中附有卫星图片，大使们表示，这些图片显示，2022年和2023年期间，“这些行为在中国的领土上”持续进行。

大使们现在要求北京“发出强烈和一致的信息，朝鲜应避免挑衅，遵守其承诺”。该国必须“朝着完全、可验证和不可逆转的方向为朝鲜半岛的核裁军”努力。

  • Nordkorea | Kombobild Hwasong-12 Raketentest

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    火星12型中程弹道导弹

    朝鲜官媒朝中社1月31日发布的照片，显示曾于周日（1月30日）试射火星12型中程弹道导弹（IRBMs）。这种导弹的威力足以击中美国领土关岛，这也是朝鲜本月至目前为止进行的第七次武器试验，南韩和日本皆对于朝鲜此次发射表示谴责。

  • Südkorea Berichterstattung erneuter Raketenstart Nordkorea

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    KN-24型短程弹道导弹

    1月17日，朝鲜从首都平壤的一个机场发射了两枚疑为KN-24型的短程弹道导弹（SRBM）。据朝鲜官媒报道，这两枚导弹「精确地击中了该国东海岸的一个岛屿目标」。分析人士表示，这些导弹最后一次测试是在2020年3月，目前似乎已经进入大规模生产和军事单位的部署。 KN-24导弹类似于美国的MGM-140陆军战术导弹系统（ATACMS），并能够以比起传统弹道导弹更平坦的弹道飞行来躲避导弹防御系统。

  • Nordkorea | Raketentest

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    本月第二度进行高超音速导弹试验

    朝鲜官媒朝中社发布照片称，朝鲜国防研究院于2022年1月11日在一个未披露的地点进行新型高超音速导弹的试验，据传朝鲜最高领导人金正恩也出席了此次试射。高超音速武器的飞行高度通常比弹道导弹要来得低，专家表示，高超音速武器的主要特点不是速度，而是其机动性，这可以帮助它们躲避导弹防御系统。这是朝鲜本月第二度试射此种导弹。

  • Nordkorea | Raketentests

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    2022年首度试验高超音速导弹

    2022年1月5日，韩国军方称朝鲜从北部的慈江道向东海发射了疑似是弹道导弹的物体。朝鲜官媒朝中社随后发布报导，指朝鲜进行了新开发的高超音速导弹试射。朝鲜于2021年9月首度试射此种导弹，《朝中社》指出，这次发射再次确认了导弹在主动飞行阶段的飞行控制和稳定性。专家曾警告，如果朝鲜完全发展了这项技术，将对周边国家构成严重威胁。

  • Nordkorea Teststart einer neuen SLBM

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    潜射弹道导弹

    由朝鲜官媒朝中社于2021年10月20日发布的组合照片显示，朝鲜于前一天（10月19日）在水域中从潜艇上发射了一种新型的潜射弹道导弹（SLBM）。南韩军方在10月19日曾表示，朝鲜从其东海岸城市新浦以东的水域向东海发射了疑似是潜射弹道导弹的物体。

  • Nordkorea Raketentest

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    从火车上发射导弹

    朝中社提供的这张图片中显示朝鲜的铁路机动导弹军团在演习中发射了一枚导弹，专家称此为KN-23弹道导弹。

  • Nordkorea testet Langstreckenrakete

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    新型远程巡航导弹

    由朝鲜官媒朝中社于2021年9月13日发布的组图显示，一枚远程巡航导弹发射后在空中飞行。平壤于9月11日和12日试射了新型远程巡航导弹。据朝中社报道，这些导弹「在朝鲜领地和水域上空沿椭圆形和8字形飞行轨道飞行了7580秒」，并「击中1500公里外的目标」。

  • Weltspiegel | 26.03.2021 | Nord Korea | Tableau

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    新型战术制导炮弹

    此张由平壤发布的照片中显示了新开发的新型战术制导炮弹，《朝中社》称此炮弹于2021年3月25日发射。

  • Nordkorea Symbolbild Atomwaffen Sipri

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    北极星2号中程弹道导弹

    朝鲜电视台于2017年5月22日提供了一段视频截图，据称该武器为中程弹道导弹北极星2号，这种中程导弹被认为能够装备核弹头。


脱“南”美军大兵带来的困惑

与朝鲜的关系也因为在朝鲜边境区域逮捕了一名美军士兵而进一步紧张。士兵特拉维斯．金（Travis King）在本周二的一次观察任务中，越过了南北朝鲜高度戒备的边界。美国认为他已被拘留，美方表示，对特拉维斯．金在朝鲜这个威权国家的待遇感到“非常担忧”。

週三（7月18日），一名23岁的现役美国军人本因违规行为，将被从韩国遣返美国，却成功逃离机场，并自韩国越境进入朝鲜，据信已遭朝方拘留。美国官员证实，这位脱逃的陆军二等兵自2021年1月加入美军，之后随美军驻扎在韩国，期间曾因在韩国与人发生争执，而在韩国拘留所关押了47天，事发之前才刚获释。

（法新社）

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