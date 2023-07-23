朝鲜又双叒叕发射导弹　半岛紧张局势升级

朝鲜没有停止发射导弹的节奏，与韩国的紧张关系也继续升级。联合国制裁是否足以遏制朝鲜的军事扩张？国际社会认为中国在其中扮演了何种角色？
（德国之声中文网）朝鲜通过发射多枚巡航导弹，进一步加剧了与韩国的紧张关系。韩国参谋长联席会议表示，朝鲜的巡航导弹于周六在黄海，即中国和朝鲜半岛之间的海域坠落。与此同时，联合国中的美国、欧盟及其他国家的大使呼吁中国阻止朝鲜绕过联合国的制裁。
据韩国参谋长联席会议的消息，朝鲜的巡航导弹在当地时间凌晨4点（中欧夏令时间周五21点）左右发射。韩国和美国正在分析这些发射并观察“进一步活动的迹象”。三天前，朝鲜在对岸向东海（也被称为日本海）发射了两枚弹道导弹。
当前，朝鲜和韩国的关系处于低谷。最近，平壤一再进行武器试验。朝鲜的领导人金正恩正在推动扩大武器发展，包括战术核武器。韩国和美国在过去几个月里加强了防御合作，并举行了联合军事演习。
周二，华盛顿宣布在韩国部署一艘配备核武器的潜艇。最后一次向韩国派遣这样的舰艇是在1981年。人们预料，这个举动将引发朝鲜的反应。周三，朝鲜军方首先发射了两枚弹道短程导弹。
朝鲜国防部长康善男周四警告说，美国“越来越明显的部署……战略能力”，包括派遣配备核武器的潜艇，可能满足平壤“使用核武器”的条件。
首尔的国防部门周五反驳说，使用核武器将意味着“朝鲜政权”的“结束”。朝鲜的任何核攻击都将“引发即时、压倒性和决定性的反应”。
由于其导弹和核武器计划，朝鲜自2006年以来一直受到联合国制裁，直至2017年制裁三次升级。周五，美国、欧盟和一些伙伴国在一封联名信中请求中国的“帮助”，阻止朝鲜绕过联合国制裁。
他们在写给中国常驻联合国大使张军的信中表示“担忧”，被制裁的石油货船经常在中国水域被发现。中国必须检查这些船只并立即驱逐。
这封信由德国、法国、意大利、欧盟、英国、美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、日本和韩国的大使签署。信中附有卫星图片，大使们表示，这些图片显示，2022年和2023年期间，“这些行为在中国的领土上”持续进行。
大使们现在要求北京“发出强烈和一致的信息，朝鲜应避免挑衅，遵守其承诺”。该国必须“朝着完全、可验证和不可逆转的方向为朝鲜半岛的核裁军”努力。
与朝鲜的关系也因为在朝鲜边境区域逮捕了一名美军士兵而进一步紧张。士兵特拉维斯．金（Travis King）在本周二的一次观察任务中，越过了南北朝鲜高度戒备的边界。美国认为他已被拘留，美方表示，对特拉维斯．金在朝鲜这个威权国家的待遇感到“非常担忧”。
週三（7月18日），一名23岁的现役美国军人本因违规行为，将被从韩国遣返美国，却成功逃离机场，并自韩国越境进入朝鲜，据信已遭朝方拘留。美国官员证实，这位脱逃的陆军二等兵自2021年1月加入美军，之后随美军驻扎在韩国，期间曾因在韩国与人发生争执，而在韩国拘留所关押了47天，事发之前才刚获释。
（法新社）
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