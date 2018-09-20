朝鲜去核:实质承诺还是空头支票

(德国之声中文网) 朝鲜去核承诺是认真的还是拖延时间换取利益的战术?德国之声採访了几位专家并整理相关报导的论点。

疑点1:朝鲜挑拨韩美关系?

首尔高丽大学国际关係教授安仁海 (Ahn Yinhay)对德国之声说:「我们当然还有疑虑。文在寅在与朝鲜的经济合作和人道主义问题上投入了大量时间和精力，但美国坚持要知道关于朝鲜核武的所有细节，包括已经拥有的核武器和储放的地点。」

她说:「我的直觉是，金正恩不会放弃这些核武器，这将给首尔与华盛顿的联盟带来很大的压力。」

她担心韩美开始出现不同的目标。美国可能因为想透过军事方案去核，决定不通知韩国，以免消息被泄露给朝鲜。这种情况或让韩美缺乏信任感。

安仁海在美国的联系人告诉她，无论朝鲜承诺如何处理其核武器，制裁将一直存在，直到华盛顿确认平壤已经完全去核。她说:「韩国没有人希望战争，但我会说战争仍然在我们的脑海裡。80％的人不相信金正恩会彻底、可核查和不可逆转地消灭他的核武器。也许他们想要相信，但没办法。」

疑点2:金正恩不可能去核?

日本大东文化大学（Daito Bunka University）国际关係副教授穆洛伊（Garren Mulloy）认为，金正恩若交出有威慑力量的核武损失太大。

他向德国之声表示，「金正恩的唯一目的就是生存。只要他的政权能够生存下去，他甚至不需要国家繁荣昌盛。」他补充说:「金唯一可能放弃这些武器的理由就是为他的领导提供安全保障。」他认为金正恩深知美国总统任期届满换人后，前政府所做的承诺不一定会被新任总统保留，因此即使有联合国或中国的担保也可能不足以说服他。穆洛伊对完全去核的可能感到悲观。

疑点3:美国成了冤大头?

根据路透社报导，一名美国情报官员说：「不管是到2021年1月或任何其他时间，还是会减少对韩国和该地区构成的军事威胁。到目前为止，朝鲜并没有提供任何不可逆转的去核措施。」他认为美国反而成为需要主动减轻朝鲜压力的一方。

许多人认为朝鲜要求美国「互惠」才关闭宁边核子反应炉，让去核充满变数。即使朝鲜关闭宁边，美国官员和专家也认为朝鲜还拥有其他秘密核设施。

韩国国安顾问郑义溶表示，美国的互惠步骤可能包括终战宣言。目前韩国和美国在技术上仍与朝鲜处于战争状态。1950年至1953年的朝鲜战争以停战而不是和平条约告终。

亚洲社会政策研究所的拉塞尔(Daniel Russel)则说：「美国有关2021年1月完成去核的声明清楚说明，朝韩峰会和戏剧性承诺拆除奇怪的设施根本无法取代核问题上的谈判进程。特朗普政府订下的期限是向朝鲜喊话，表示美国的耐心有限，不会让金正恩一直拖延。」