朝鲜半岛局势骤升 美日韩反导弹联合军演

（德国之声中文网）美国五角大楼周四（10月6日）宣布，鉴于朝鲜不断向日本海附近发射飞弹，美国及其盟友韩国和日本已开始进行三国反弹道导弹演习。

“里根”号航母战斗群、日本两艘以及韩国一艘驱逐舰已于周三（10月5日）抵达朝鲜半岛东部。美国国防部新闻官瑞德（Pat Ryder）告诉记者，此举在于发出盟友坚定团结、提升协调战斗力的信号。

周五，美日韩军方高层举行了电话会议，除了谴责朝鲜的挑衅行为外，均肯定三国联合军军有助于提高战斗力。

此外，韩国总参谋部周五宣布，韩美两国海军另一场军演于10月7、8两日在韩国以东海域举行，“将继续加强作战能力，通过有‘里根’号航母参加的联合演习做好应对朝鲜挑衅的准备。”

过去数天里，朝鲜半岛局势骤然紧张。继周二发射引发日本拉响警报的弹道导弹之后，朝鲜周四（10月6日）再发射两枚导弹，这已是12天内的第6次，稍后，又派出8架战斗机和4架轰炸机进行编队飞行并接近韩国领空。

韩国空军立即起飞30架军机进行“压倒性”紧急应对，但没有与朝鲜飞机发生任何冲突。首尔方面拒绝透露更多细节，包括朝鲜战机飞行距离朝韩边界有多近。据韩联社报道，朝鲜空军在这次飞行途中，还进行了一个小时左右的空对地射击训练。报道称，朝鲜同时投入战斗机和轰炸机进行示威以及空对地射击尚属首次。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 火星12型中程弹道导弹 朝鲜官媒朝中社1月31日发布的照片，显示曾于周日（1月30日）试射火星12型中程弹道导弹（IRBMs）。这种导弹的威力足以击中美国领土关岛，这也是朝鲜本月至目前为止进行的第七次武器试验，南韩和日本皆对于朝鲜此次发射表示谴责。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 KN-24型短程弹道导弹 1月17日，朝鲜从首都平壤的一个机场发射了两枚疑为KN-24型的短程弹道导弹（SRBM）。据朝鲜官媒报道，这两枚导弹「精确地击中了该国东海岸的一个岛屿目标」。分析人士表示，这些导弹最后一次测试是在2020年3月，目前似乎已经进入大规模生产和军事单位的部署。 KN-24导弹类似于美国的MGM-140陆军战术导弹系统（ATACMS），并能够以比起传统弹道导弹更平坦的弹道飞行来躲避导弹防御系统。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 本月第二度进行高超音速导弹试验 朝鲜官媒朝中社发布照片称，朝鲜国防研究院于2022年1月11日在一个未披露的地点进行新型高超音速导弹的试验，据传朝鲜最高领导人金正恩也出席了此次试射。高超音速武器的飞行高度通常比弹道导弹要来得低，专家表示，高超音速武器的主要特点不是速度，而是其机动性，这可以帮助它们躲避导弹防御系统。这是朝鲜本月第二度试射此种导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 2022年首度试验高超音速导弹 2022年1月5日，韩国军方称朝鲜从北部的慈江道向东海发射了疑似是弹道导弹的物体。朝鲜官媒朝中社随后发布报导，指朝鲜进行了新开发的高超音速导弹试射。朝鲜于2021年9月首度试射此种导弹，《朝中社》指出，这次发射再次确认了导弹在主动飞行阶段的飞行控制和稳定性。专家曾警告，如果朝鲜完全发展了这项技术，将对周边国家构成严重威胁。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 潜射弹道导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年10月20日发布的组合照片显示，朝鲜于前一天（10月19日）在水域中从潜艇上发射了一种新型的潜射弹道导弹（SLBM）。南韩军方在10月19日曾表示，朝鲜从其东海岸城市新浦以东的水域向东海发射了疑似是潜射弹道导弹的物体。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 从火车上发射导弹 朝中社提供的这张图片中显示朝鲜的铁路机动导弹军团在演习中发射了一枚导弹，专家称此为KN-23弹道导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型远程巡航导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年9月13日发布的组图显示，一枚远程巡航导弹发射后在空中飞行。平壤于9月11日和12日试射了新型远程巡航导弹。据朝中社报道，这些导弹「在朝鲜领地和水域上空沿椭圆形和8字形飞行轨道飞行了7580秒」，并「击中1500公里外的目标」。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型战术制导炮弹 此张由平壤发布的照片中显示了新开发的新型战术制导炮弹，《朝中社》称此炮弹于2021年3月25日发射。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 北极星2号中程弹道导弹 朝鲜电视台于2017年5月22日提供了一段视频截图，据称该武器为中程弹道导弹北极星2号，这种中程导弹被认为能够装备核弹头。



中俄阻止新一轮对朝制裁

周四当天，朝鲜外交部发表声明，抨击美国在朝鲜半岛附近重新部署航母“对当地局势稳定构成严重威胁”，谴责华盛顿推动安理会召开朝鲜射飞弹会议，称发射导弹不过是对美韩联合军演的正当回应。

安理会会议期间，美国批评中国和俄罗斯阻止联合国加大制裁力度，事实上助长了金正恩继续发展核武以及导弹计划。俄罗斯代表则回应道，新的制裁不过是死路一条。中国代表认为，应当将重点更多放在减缓紧张的建设性方案上。

朝鲜密集试射飞弹的行径使外界担心，这个受到国际孤立的国家将继续发展核武器，不久后也将进行2017年以来搁置的核弹试射。不过，五角大楼研判认为，虽然朝鲜正在进行一些准备，但是不确定，朝鲜是否计划进行核试验以及何时进行。

什么事情 让金正恩如此兴奋？

（路透社、美联社等）

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