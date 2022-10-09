 朝鲜半岛对峙升级 平壤再射短程导弹 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.10.2022

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新闻广角

朝鲜半岛对峙升级 平壤再射短程导弹

一段时间以来，朝鲜半岛局势变得剑拔弩张，美韩军演结束之际，朝鲜周五又进行了一次导弹试验。美韩认为，种种迹象显示，朝鲜有可能会再次进行核爆试验。

今年朝鲜导弹试验数量创新高，图为十月初韩国电视报道朝鲜导弹试验的画面。

今年朝鲜导弹试验数量创新高，图为十月初韩国电视报道朝鲜导弹试验的画面。

（德国之声中文网）美韩为期两周的联合军演接近尾声之际，韩国军方证实，朝鲜又在东海岸发射了两枚短程导弹。

今年朝鲜导弹试验的数量创下新高，除周五的短程导弹之外，朝鲜今年还进行了洲际导弹及其他类型的导弹试验。人们普遍担心，朝鲜有可能会开展2017年之后的第一次核武实验。

韩国参谋长联系会议主席表示，周五的短程导弹是在朝鲜北部江原道通川地区发射升空的。目前，朝韩关系不断趋于紧张，四天前，双方曾在西部争议海域发生冲突，并鸣枪示警。韩国参谋长联系会议发表的声明中称："我们的军队保持着戒备状况，监控和安全戒备已经得到加强，并同美国方面保持着密切联络。"

美军印太司令部也在一份声明中称，朝鲜周五的导弹试射并没有对美国及其盟友构成直接威胁，但试射本身足以说明朝鲜非法核武及导弹计划对地区稳定的破坏。

十月24日，朝韩在西部争议海域发生冲突。

十月24日，朝韩在西部争议海域发生冲突。


本周五，韩国计划结束其历时12天的"护国22"陆军演习，其中也包括一些同美军的协同演习项目。周一，美韩空军的联合演习也将开始。

朝鲜方面此前表示，美韩联合军演是严重的挑衅行为以及发动侵略的预演，朝鲜的导弹试验就是对此做出的回应。美国和韩国方面则表示，联合军演纯属防御性质，是对朝鲜威胁的必要回应。美国及其盟友相信，朝鲜有可能正在准备开展2017年之后的首次核试验。

韩国总统尹锡悦宣布，朝鲜已经完成了在丰溪里试验场进行地下核爆所需的所有技术准备。按照朝鲜官方的说法，丰溪里试验场已于2018年被废弃。2006年至2017年，朝鲜曾在这里进行过六次核试验。


联合国核监督机构负责人周四表示，一旦朝鲜开展其第七次核试验，"将证实该国仍在全力推进其核武计划。"

韩国方面此前警告说，如果朝鲜敢于重启核试验，韩国及其盟友将做出"前所未有的"强烈回应。但韩国及美国均不愿透露更多细节

（路透社）

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