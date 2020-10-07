 朝鲜劳动党75周年大庆：保持低调还是耀武扬威? | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.10.2020

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时政风云

朝鲜劳动党75周年大庆：保持低调还是耀武扬威?

今年10月10日是朝鲜劳动党建党75周年纪念日，种种迹象显示，朝鲜可能举办一场盛大的阅兵式。一些观察家认为，届时平壤可能展示强大的新武器来耀武扬威。

Nordkorea U-Boot Raketen bei einer Parade in Pjöngjang (Wong Maye-E/AP Photo/picture-alliance)

金日成诞辰105周年庆典上的阅兵（2017年4月）

（德国之声中文网）在过去数月里，朝鲜在军事方面表现得相对低调，最高领袖金正恩忙于处理新冠病毒、自然灾害和经济困难等一系列迫在眉睫的问题。

不过，这一情况可能在本周发生改变。两天后的周六（10月10日）是朝鲜劳动党建党75周年。越来越多人猜测，金正恩可能会举行一场大规模的阅兵式，展示新研制的功能强大的导弹，以展现内部团结，同时在当前的外交僵局中吸引美国注意。

"朝鲜民众生活困苦，经济面临麻烦。……金正恩希望鼓舞民众，强调自力更生的政策，以便平息其不满，增加其忠诚度"，首尔高丽大学的教授南成旭（NamSung-wook）对美联社说。"而要做到这一点，他需要新武器，可以向全世界传递信息的强大武器。"

近期卫星图片显示，数千士兵和车辆在平壤周边的阅兵训练场集结，似乎在进行彩排训练。

据韩联社报道，韩国国防部长官徐旭周三（10月7日）表示，他认为朝鲜为劳动党建党75周年纪念日（10月10日）会筹备阅兵式等多项活动，届时可能展示"战略武器"，耀武扬威。

通过阅兵提振士气

遇到整数年时，朝鲜通常都举行包含阅兵式的大规模庆祝活动。不过，在该国寻求改善与国际社会关系时，其阅兵式会表现得不那么咄咄逼人，而是相对低调。

在2018年朝鲜建国70周年的阅兵式上，平壤未展示任何洲际弹道导弹，金正恩也没有发表讲话。毕竟，在那次阅兵式前3个月，金正恩刚刚与特朗普举行了第一场高峰会谈。那之后，金正恩与特朗普又进行了两次会面，然而因在放松经济制裁和裁军方面的争执，他们之间的"核外交"一年多来陷入僵局。

Nordkorea, Pjöngjang: Feierlichkeiten zum 70jährigen Bestehen des Landes (Reuters/KCNA)

建国70周年阅兵

金正恩在2020年初表示，将要加强核威慑，实现对美国经济制裁的"前沿突破"。然而，随后新冠疫情爆发，该国不得不关闭边境，这导致朝鲜与其经济生命线中国的贸易往来大幅下降，给该国本已艰难的经济带来了进一步打击。

今年夏天，朝鲜北方的主要农业区又遭遇强台风和大洪水袭击。国际观察家认为，这肯定将导致该国长期以来的食物短缺状况恶化。

"显然，朝鲜目前正在耗尽其外汇储备，该国可能会面对汇率波动和市场价格不稳定。这会让朝鲜人民的生活更加艰苦，也将成为金正恩的政治负担"，首尔国家安全战略研究所的分析员林秀镐（LimSoo-ho）对美联社说。

首尔的韩国国会预算办公室在近期的一份报告中指出，今年上半年，朝鲜从中国的进口减少了近67%，其对中国的出口减少了72%。而中国是朝鲜最重要的贸易伙伴。根据该报告，去年，朝鲜对华贸易占朝鲜对外贸易总额的95%以上。

自新冠病毒全球大流行以来，朝鲜方面一直坚称，该国没有出现一例病例。不过，很多海外专家质疑这一说法。韩国和美国军方表示，作为防疫措施，金正恩命令军队射杀走私者等非法越界者。上个月，朝鲜士兵曾射杀一名出现在其水域的韩国公民，事后金正恩罕见地向韩方道歉。

"75周年纪念日，金正恩没有可以向其人民展示的东西。他能说经济状况良好、人民衣食无忧、平壤政府正在战胜新冠病毒吗？"首尔智库韩国军事研究所的分析师金烈洙（KimYeolSoo）对美联社说，"因此，他将举行一场阅兵，让其士气低落的民众团结起来。"

金烈洙认为，金正恩可能在本周末揭晓新的武器系统，这可能是一种新型的使用固体燃料的洲际弹道导弹、一种带有多个弹头的导弹、一种经过升级的由潜艇发射的弹道导弹，或者是一种先进的导弹发射器。

Nordkorea Kim Jong Un (picture-alliance/AP Images/KCNA)

金正恩四面受压

"不要忘记我"

至于金正恩周六是否会在举行阅兵式的平壤金日成广场发表讲话，目前尚且不得而知。观察家们认为，即便他讲话，内容也无非是呼吁民众保持团结，共度难关。

曾经参加朝韩军事会谈的退休韩国陆军高官文成默（MoonSeongMook）对美联社说，金正恩正试图让朝美关系不要恶化。文成默表示，朝鲜可能在周年庆典之际，测试中程的潜射弹道导弹，这种导弹不会对美国造成直接威胁。

不过，另外一些专家认为，朝鲜可能在11月的美国大选后进行关键武器测试，以增加其可能与美国重新开始谈判时的砝码--无论谁在这次美国大选中胜出。

首尔高丽大学的朝鲜专南成旭说，平壤会认为目前发射导弹对其意义不大，而在大选后，无论是特朗普还是拜登胜选，"他们都会想传递这样的信息：不要忘记我。我们需要需要你们的真诚关注和一场峰会"。

 

王凡/苗子（美联社）

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