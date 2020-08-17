朝鲜劳动党"八大"明年一月举行 将出台新5年计划

（德国之声中文网）朝鲜周四（8月20日）宣布，明年一月举行劳动党第八次全国代表大会，制定本国经济发展的下一个5年计划。

据朝中社报道，在日前举行的劳动党中央委员会会议上，该国最高领导人金正恩称，经济下滑的主要原因是"各种出乎意料的和无法避免的挑战以及朝鲜半岛周边地区的形势"。

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拼经济

劳动党上一次全国代表大会召开于2016年，金正恩被正式选举为党委员长。在那次大会上，金正恩宣布了该国1980年代以来的首次经济发展5年计划。

本周三召开的劳动党中央全会发表公报称，贯彻落实上一次党代会决议是一场"艰巨的斗争"，党实现了一次"伟大的革命转折"。全会承认，经济发展不如预期，原因是"国际的和外部的形势以及难以预料的多种挑战"。

新冠危机以及由此导致的停摆严重影响了朝鲜对华贸易，导致国家一些主要目标未能实现。中国是朝鲜的主要经济伙伴。

与美国关系

去年，在受到国际社会制裁后，金正恩宣称要让朝鲜成为一个自主经济体。

2018年，在新加坡举行的美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩的历史性会晤中，双方曾提出实现朝鲜半岛无核化计划。但是，在去年的双边河内峰会上，朝美关系明显受挫：美方拒绝朝鲜关于国际社会取消制裁换取朝鲜部分核裁军的要求。

专家们相信，美国大选后，在明年举行的党代会上，金正恩很可能提出一项新外交政策。

凝炼/叶宣（德新社、路透社）

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