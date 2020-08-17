 朝鲜劳动党″八大″明年一月举行 将出台新5年计划 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.08.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

朝鲜劳动党"八大"明年一月举行 将出台新5年计划

朝鲜经济因美国为首的国际制裁和新冠疫情受损严重，该国与其主要经济伙伴--中国的贸易亦大受影响。

Nordkorea I Staatschef Kim Jong Un nimmt an Sitzung des Zentralkomitees der Arbeiterpartei teil (Reuters/KCNA)

朝鲜明年初将在劳动党第八次全国代表大会上制定本国经济发展的下一个5年计划

（德国之声中文网）朝鲜周四（8月20日）宣布，明年一月举行劳动党第八次全国代表大会，制定本国经济发展的下一个5年计划。

据朝中社报道，在日前举行的劳动党中央委员会会议上，该国最高领导人金正恩称，经济下滑的主要原因是"各种出乎意料的和无法避免的挑战以及朝鲜半岛周边地区的形势"。

观看视频 01:41

北韓翻臉炸開城 南韓民衆怕不怕？

拼经济

劳动党上一次全国代表大会召开于2016年，金正恩被正式选举为党委员长。在那次大会上，金正恩宣布了该国1980年代以来的首次经济发展5年计划。

本周三召开的劳动党中央全会发表公报称，贯彻落实上一次党代会决议是一场"艰巨的斗争"，党实现了一次"伟大的革命转折"。全会承认，经济发展不如预期，原因是"国际的和外部的形势以及难以预料的多种挑战"。

DW.COM

朝鲜领导人金正恩在国际制裁和新冠疫情的双重困境下到访黄州郡的一处养鸡场，表扬该设施是全国现代化养鸡场的模范。

暴雨和新冠疫情给朝鲜经济额外增加了压力。在朝鲜劳动党建党75周年纪念日到来之前，双重危机冲击朝鲜政权打造的自我形象。

两年前的美朝峰会上，金正恩与特朗普携手写下历史，但这样的场景近期可能不会再出现。金正恩的胞妹金与正周五表示，金正恩今年与特朗普举行新一轮峰会的可能性不大，但也重申朝鲜没有意愿威胁美国。她也说，朝鲜现阶段无法去除核武。

新冠危机以及由此导致的停摆严重影响了朝鲜对华贸易，导致国家一些主要目标未能实现。中国是朝鲜的主要经济伙伴。

与美国关系

去年，在受到国际社会制裁后，金正恩宣称要让朝鲜成为一个自主经济体。

2018年，在新加坡举行的美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩的历史性会晤中，双方曾提出实现朝鲜半岛无核化计划。但是，在去年的双边河内峰会上，朝美关系明显受挫：美方拒绝朝鲜关于国际社会取消制裁换取朝鲜部分核裁军的要求。

专家们相信，美国大选后，在明年举行的党代会上，金正恩很可能提出一项新外交政策。

 

凝炼/叶宣（德新社、路透社）

 

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

相关内容

Nordkorea I Staatschef Kim Jong Un nimmt an Sitzung des Zentralkomitees der Arbeiterpartei teil

天灾疫情当头 朝鲜拒绝外援 17.08.2020

暴雨和新冠疫情给朝鲜经济额外增加了压力。在朝鲜劳动党建党75周年纪念日到来之前，双重危机冲击朝鲜政权打造的自我形象。

Nordkorea Kim Jong Un besucht Hühnerfarm

金正恩视察养鸡场 鼓励「造福民生」 23.07.2020

朝鲜领导人金正恩在国际制裁和新冠疫情的双重困境下到访黄州郡的一处养鸡场，表扬该设施是全国现代化养鸡场的模范。

Nordkorea I Dringlichkeitssitzung des Politbüros des WPK-Zentralkomitees

联合国报告：朝鲜或已研发微型核装置 04.08.2020

继金正恩上周扬言核武保护朝鲜丶「未来不会有战争」后，联合国指出朝鲜已掌握弹道导弹弹头的核武装置技术。

广告

媒体看中国

China 4. Plenarsitzung 19. Zentralkommitee KP (picture-alliance/AP Photo/J. Peng)

德语媒体：“这个党已成政治僵尸”

中共中央党校一名退休教师因发表对党的领导层及习近平本人的激烈批评，近日遭到中国官方的严厉整肃。而一段时间以来，这类因言获罪的事件已经连续发生多起。  