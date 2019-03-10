朝鲜劳动党七届四中全会讨论“紧张局势”

（德国之声中文网）此次全会在今年2月"特金河内峰会"失败的背景下举行。该峰会未达成任何协议。此外，韩国总统文在寅本周访问华盛顿。本周四，朝鲜第14届最高人民会议将举行第一次会议。

不过，朝中社在报道中似乎暗示，金正恩眼下最关注的是朝鲜的经济发展。根据该报道，金正恩在日前举行的劳动党中央政治局扩大会议上"对党和国家未完成的任务作出了深刻分析"，要求"尽快找到解决途径"。

2018年4月，金正恩在中央全会上宣布，朝鲜成功研制了核武器，现在，全党全国都要"集中精力发展社会主义经济"，这是党的"新战略"。

韩国智库-世宗研究所（Sejong Institut）政治问题专家郑相昌（Cheong Seong Chang）认为，周三的会议会导致人事变动，例如，与美谈判的朝方首席代表金英哲可能被取代。金英哲被指要对河内峰会的失败负主要责任。郑相昌称，"如果他被一个更灵活、务实的人物所取代，那将是亮起绿灯"，"若他留任，去核化谈判不会变得简单"。

特朗普与金正恩的新加坡峰会未达成协议

去年，在新加坡峰会上，特朗普和金正恩就"朝鲜半岛彻底无核化"达成一致，但未说明，如何具体实现这一目标。今年2月的河内第二次峰会在未达成一致的情况下提前结束。双方均指控对方要对峰会失败负责，但同时表示愿继续对话。

据中国吉林省边境城市吉安通报，数天前，朝中又一新口岸在当地开通。通报称，它是中国对朝口岸中建设规模最大、查验设备最先进的边境口岸，预计年进出口货物50万吨、出入境人员20万人次。中国是朝鲜最重要贸易伙伴。联合国的制裁使两国间贸易量锐减。

凝炼/洪沙（法新社）