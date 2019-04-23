朝鲜副外相：美国不改变立场 “后果不堪设想”

（德国之声中文网）朝鲜官媒朝中社周二援引副外相崔善姫的话报道称，如果美国方面年底前不能在去核问题谈判中展示新的立场，美国就将面对"不希望见到的后果"。

朝鲜当权者金正恩要求美国在年底之前表现出更为灵活的立场。此前，金正恩同特朗普总统举行的第二次会谈无果而终。会谈目标是平壤放弃其核武计划，而作为回报，美国则放宽对朝鲜的制裁。

不过，特朗普总统及国务卿蓬佩奥并不理会朝鲜发出的最后通牒，而是再度敦促金正恩履行诺言，采取切实的去核步骤。过去几年当中，朝鲜不顾联合国安理会多项决议，大力推进其核武及导弹计划。

朝鲜副外相崔善姫对美国国务卿蓬佩奥的最新表述做出回应。蓬佩奥上周接受CBS采访时表示，如果同朝鲜的谈判失败，美国可能会"改变策略"。

朝鲜官方通讯社援引崔善姫的话报道称，"改变策略并不是美国一方的特权，如果我们愿意，这也可以是我们的选择。""如果美国不能在我们给定的期限内改变立场，将不得不面对它所不希望看到的后果。"她表示，朝鲜的去核化立场没有改变。"时机成熟时"，就会实现去核化，"但前提条件是美方必须改变他们的如意算盘。"

崔善姫说："我们的方针路线很清晰，但只有美国遵守我们给出的最后期限，我们才会这样做。"

朝鲜寻求以逐步放弃核武计划的方式，换取国际社会逐步放松针对该国的制裁措施。而特朗普总统则希望通过"大交易"一步到位，即平壤全面交出核武器，以换取全面解除制裁。

崔善姫的表述再次延续了此前朝方对蓬佩奥的不满。蓬佩奥是特朗普总统指定的对朝谈判代表。此前朝鲜另一位外交部高官就曾拒绝和蓬佩奥谈判，要求美方派出"更为审慎和成熟的会谈代表"。

被问及朝鲜方面要求美方改变立场的最新呼吁时，蓬佩奥对福克斯新闻社表示，他仍对朝鲜去核化前景保持乐观，但现在要看平壤的行动。"真正实现去核化只有一个方式，那就是去核，降低威胁，难道不是吗？"蓬佩奥补充说："我们已经准备好同朝鲜方面展开对话，鼓励他们履行金正恩主席去年六月在新加坡作出的承诺。"

当被问及有关朝鲜要求他退出美朝谈判时，蓬佩奥表示，他目前仍是美国谈判团队的负责人。他说："这是总统要做的决定。我们不能决定谁来做我们的谈判对手，只有特朗普总统才能决定谁来代表美国进行谈判。"

特朗普总统此前表示，他愿意同金正恩举行第三次峰会，但制裁措施会继续有效。

周一，蓬佩奥接受采访时表示，他并不把握今年夏季是否会举行美朝第三次峰会。蓬佩奥表示："我们尽力确保促成相应的前提条件，以便使两位领导人的会谈能带来实质性的进展。"他同时表示，华盛顿在同俄罗斯、中国等国开展外交层面的努力，已确保对朝制裁得以实施。

朝鲜副外相崔善姫发表相关讲话后，新加坡《联合早报》援引韩国媒体报道称，这是朝鲜在河内峰会后首次阐述无核化决心，相信旨在平息美国政坛对朝鲜弃核的不信任，并明确表示有意继续与美国谈判无核化。韩国的朝鲜研究专家梁茂进认为，朝鲜一方面表明坚持无核化，意味对话之门仍然打开，同时施压美国要改变立场。