 朝鲜再射巡航导弹 谴责美韩军演 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.01.2024

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时政风云

朝鲜再射巡航导弹 谴责美韩军演

韩国联合参谋本部1月28日表示，侦测到朝鲜当天上午8时许在半岛东海岸发射了多枚巡航导弹，韩国与美国的情报机构正在对此轮试射进行进一步的分析。不过，联合参谋本部并未披露此轮导弹试射的数量以及射程。平壤方面则谴责美韩开展军事演习。

朝鲜近期频频试射巡航导弹

朝鲜近期频频试射巡航导弹

（德国之声中文网）1月28日，朝鲜在短短一周内第二次试射巡航导弹。几天前，朝鲜刚刚试射了一种名为"火箭-3-31"的新型巡航导弹。该命名可能暗示该型导弹可以携载核弹头。

韩国联合参谋本部在一份声明中表示，"在加强监视和警惕的同时，韩军正在与美国密切合作，监测来自朝鲜的更多迹象和活动。"

近期，平壤方面加强了与美韩方面抗衡的力度。不过，华盛顿以及首尔的官员都表示，暂未发现朝鲜计划立刻开展军事行动的迹象。分析人士也认为，平壤接下去会继续乃至加强挑衅性举措。目前，朝鲜已经在弹道导弹研发方面取得了长足进步，加强与俄罗斯、中国的合作，还放弃了持续数十年的半岛和平统一之目标转而将韩国称作"永远的敌人"

美韩近期举行了一系列联合军演

美韩近期举行了一系列联合军演

联合国安理会的对朝制裁决议只是限制了该国试射弹道导弹，并未禁止其研发巡航导弹。不过，韩国国防部长申源湜依然谴责了平壤最近的几次巡航导弹试射，认为这对周边国家构成了严重威胁。

就在1月28日导弹试射前少许，朝鲜官媒朝中社发文谴责了美韩军队最近几星期的一系列军事演习，警告这将带来"无情的后果"。朝中社写道："自新年伊始，针对我们共和国的核战争演习就在疯狂地进行。这一现实要求我们为一场致命的战争做好充分准备。"

（路透社）

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