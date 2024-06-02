朝鲜再对韩空飘600个“垃圾粪便气球”

朝鲜本周向韩国空飘装满垃圾和排泄物的气球已达近900个。平壤称此举亦属“言论自由”。首尔则警告，若朝鲜持续无谓挑衅，将采取一切措施反制。

（德国之声中文网）据韩国官媒韩联社周日（6月2日）援引该国联合参谋本部报道称，朝鲜从1日晚8时起放飞气球，气球从北南下，晚8时45分许开始越过军事分界线，截至2日上午，军方在首尔和京畿地区侦获600多个气球。韩国多地政府向民众紧急推送应急手机警报，呼吁民众减少外出并小心空中飘浮物落下。

韩国军方当天表示，气球下方悬挂塑料袋内装有各种污秽物和垃圾。为了以防万一，军方此次也没有采用空中击落的方式来处理，而是采取降落时迅速回收这一安全的方式。

朝鲜本周早些时候开始空飘数百个携带垃圾袋的气球 图像来源: Yonhap News Agency/REUTERS

韩国：朝鲜将政策失败的责任转嫁给外部

朝鲜官媒朝中社本周早些时候报道承认，该国于5月27日军事侦察卫星发射失利。韩联社观察指出，朝鲜军事侦察卫星发射失败后，朝方频繁发起包括空投垃圾气球等“全方位”挑衅：5月28日至29日，军方共侦获逾260个垃圾气球；截至当天，朝鲜接连四天在西海“北方界线”（NLL）以北地区向韩方定位系统发起电波干扰攻击；5月30日，朝鲜还向东海发射18枚超大型多管火箭炮“KN-25”。

韩国统一部5月31日发布政府立场文件对朝警告称，若朝方继续发起缺乏理性的无谓挑衅，韩方将决不会坐视不管，采取朝方承受不起的一切措施。该文件写道：“朝鲜的挑衅向全世界暴露了其真面目和所处的境地，是将体制内部乱象和政策失败的责任转嫁给外部的诡计，朝鲜决无法如愿所偿。”

同一天，朝中社在另一篇评论中对美国侦察机近期飞临韩半岛表示强烈谴责，并指出肆意妄动只会招致不可预测的灾难性后果。

韩国军方表示，气球下方悬挂塑料袋内装有各种污秽物和垃圾 图像来源: Yonhap via AP/picture alliance

朝鲜：空飘气球是“以牙还牙”

朝鲜国防省副相金刚日5月25日发表讲话称，韩国近来在朝鲜边境地区散布传单和各种肮脏东西的攻心战阴谋活动愈演愈烈。他同时警告，朝鲜即将在韩国边境及其纵深地区散布大量废纸和垃圾，让他们切身体验到为其收集和清除到底得下多大功夫。

朝鲜领导人金正恩的妹妹、朝鲜劳动党中央委员会副部长金与正5月29日批评道，韩国主张，他们针对我们的散发传单行为是“表达自由”，我们与之相应的同类行为是“明显违反国际法”，她反问：“难道他们根据气球飞去的方向来规定表达自由和国际法吗？”金与正强调，朝鲜空飘气球亦属言论自由。

在韩国，一些脱北者和活动人士经常会向朝鲜境内空飘气球，发送反平壤政权的传单，有时也装有现金、大米和韩流音乐和电视剧的U盘。历届韩国政府都曾阻止活动人士向朝鲜境内空飘气球的行动，理由是这类行动无助和平，而且有可能会对边境居民造成伤害。韩国国会于2020年通过一项法律将利用气球或瓶子向朝鲜送去政治传单的行为定为刑事罪行。之后，最高法庭以违宪为由宣布该法作废。最高法庭认为，相关禁令侵犯了言论自由权利。

另据韩国国防部消息，韩美防长6月2日在新加坡举行会谈，一致认为朝鲜对韩空飘垃圾气球有违韩国战争《停战协定》。



(韩联社，朝中社，路透社）

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