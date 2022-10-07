朝鲜再发弹道导弹 韩国：「停止挑衅」

（德国之声中文网）韩国军方表示，朝鲜周五（10月14日）向其东海岸附近的海域发射了一枚短程弹道导弹。

韩国参谋长联席会议发布的声明认为，这枚导弹是在当地时间星期五凌晨1:49分左右从朝鲜首都平壤附近地区发射的。据韩军研判，该导弹射程650公里，射程高度为50千米，炮弹碎片坠落于朝鲜半岛与日本之间的水域。这至少是朝鲜今年发射的第41枚弹道导弹。

此前，约有10架朝鲜军机飞近两国边界，韩军紧急出动了包括F-35A战机在内的空中战力进行反制。

面对来自朝鲜的威胁，韩国总统尹锡悦强调，自上任以来，他的政府致力于一个“无懈可击”的战备姿态。韩国军方向朝鲜发布“停止挑衅”的警告。

朝鲜中央通讯社援引军方的话报道，在韩国周四举行了的炮击演习之后，朝鲜采取 “强有力的军事反制措施”。朝中社周四报道称，朝鲜最高领导人金正恩周三监督了战术核武部队发射两枚远程战略巡航导弹的过程，旨在确认该国核武打击能力的可靠性。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 火星12型中程弹道导弹 朝鲜官媒朝中社1月31日发布的照片，显示曾于周日（1月30日）试射火星12型中程弹道导弹（IRBMs）。这种导弹的威力足以击中美国领土关岛，这也是朝鲜本月至目前为止进行的第七次武器试验，南韩和日本皆对于朝鲜此次发射表示谴责。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 KN-24型短程弹道导弹 1月17日，朝鲜从首都平壤的一个机场发射了两枚疑为KN-24型的短程弹道导弹（SRBM）。据朝鲜官媒报道，这两枚导弹「精确地击中了该国东海岸的一个岛屿目标」。分析人士表示，这些导弹最后一次测试是在2020年3月，目前似乎已经进入大规模生产和军事单位的部署。 KN-24导弹类似于美国的MGM-140陆军战术导弹系统（ATACMS），并能够以比起传统弹道导弹更平坦的弹道飞行来躲避导弹防御系统。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 本月第二度进行高超音速导弹试验 朝鲜官媒朝中社发布照片称，朝鲜国防研究院于2022年1月11日在一个未披露的地点进行新型高超音速导弹的试验，据传朝鲜最高领导人金正恩也出席了此次试射。高超音速武器的飞行高度通常比弹道导弹要来得低，专家表示，高超音速武器的主要特点不是速度，而是其机动性，这可以帮助它们躲避导弹防御系统。这是朝鲜本月第二度试射此种导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 2022年首度试验高超音速导弹 2022年1月5日，韩国军方称朝鲜从北部的慈江道向东海发射了疑似是弹道导弹的物体。朝鲜官媒朝中社随后发布报导，指朝鲜进行了新开发的高超音速导弹试射。朝鲜于2021年9月首度试射此种导弹，《朝中社》指出，这次发射再次确认了导弹在主动飞行阶段的飞行控制和稳定性。专家曾警告，如果朝鲜完全发展了这项技术，将对周边国家构成严重威胁。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 潜射弹道导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年10月20日发布的组合照片显示，朝鲜于前一天（10月19日）在水域中从潜艇上发射了一种新型的潜射弹道导弹（SLBM）。南韩军方在10月19日曾表示，朝鲜从其东海岸城市新浦以东的水域向东海发射了疑似是潜射弹道导弹的物体。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 从火车上发射导弹 朝中社提供的这张图片中显示朝鲜的铁路机动导弹军团在演习中发射了一枚导弹，专家称此为KN-23弹道导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型远程巡航导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年9月13日发布的组图显示，一枚远程巡航导弹发射后在空中飞行。平壤于9月11日和12日试射了新型远程巡航导弹。据朝中社报道，这些导弹「在朝鲜领地和水域上空沿椭圆形和8字形飞行轨道飞行了7580秒」，并「击中1500公里外的目标」。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型战术制导炮弹 此张由平壤发布的照片中显示了新开发的新型战术制导炮弹，《朝中社》称此炮弹于2021年3月25日发射。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 北极星2号中程弹道导弹 朝鲜电视台于2017年5月22日提供了一段视频截图，据称该武器为中程弹道导弹北极星2号，这种中程导弹被认为能够装备核弹头。



平壤将试射核弹？

朝鲜方面则称其最近的一系列导弹试验，包括上周飞越日本的一枚中程弹道导弹，是对美日韩联合军事演习的回应。平壤本周一称，武器测试是模拟核武打击韩国以及美国的重要目标。

美国印太司令部评论，对朝鲜最新的导弹发射知情，但评估道 “尚未对美国人民、美国领土以及我们的盟国构成直接威胁”。“我们将继续与我们的盟友和伙伴密切磋商，监测朝鲜旨在破坏稳定的弹道导弹发射”。

路透社报道指出，最近以来，朝鲜密集发射导弹，其频率前所未有，这让人担心它可能准备恢复自2017年以来搁置的核弹试验。不过，一些分析人士认为，朝鲜恢复核武试验不会发生在中国二十大召开之前。

美国上周针对支持平壤核武项目的燃料采购网络实施了新的制裁，但显然美国领导的数十年的对朝制裁，并没有阻止平壤放弃核武计划。

執政十年 站在十字路口的金正恩

（路透社、韩联社、美联社）

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