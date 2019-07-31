朝鲜再发射短程弹道导弹

(德国之声中文网) 韩国联合参谋本部发出声明表示，朝鲜在周三(7月31日)早上发射了2枚短程弹道导弹，并飞行了250公里远后落海。

声明中说，最新一次發射来自朝鲜东海岸的虎岛半岛，与上周相同。韩国表示持续监测，以防止其他发射状况，并随时保持准备。

这是朝鲜领导人金正恩和美国总统特朗普6月底碰头以来的两次导弹测试。两人会面时同意恢复停滞不前的无核化谈判。

华盛顿国家利益智库中心的专家卡齐尼斯表示，最新的发射行为明显是朝鲜在向华盛顿施压。他说:「就目前来看，美国和朝鲜之间的任何工作层面的谈判似乎都要暂停，一直到秋季，因为金正恩政权在这轮试射后不会立即重新展开外交。」

日本防卫大臣岩屋毅告诉记者，朝鲜此举「令人非常遗憾」。 他说:「如果发射的是弹道导弹，就违反了联合国安理会的决议。」他说日本将分析朝鲜这次的意图和目标。而据共同社报导，一名未透露姓名的日本国防部官员强调，这次发射没有到达日本海域。

目前白宫、五角大厦和美国国务院还没有立即回应。

无核化谈判还会继续吗

特朗普周二在白宫向记者重申，他与金正恩关系良好。他说：「我们就看会发生什么事。我无法告诉你会发生什么事。」

蓬佩奥周一表示，希望无核化谈判工作会议尽快恢复，也盼与朝鲜透过外交途径继续对话。周二，他告诉记者，不知道何时才会实现，但希望美国驻朝鲜问题特别代表比根和朝鲜外交部长李勇浩能够很快见面开会。

根据路透社上周引述外交消息人士称，蓬佩奥与李勇浩有望在曼谷举行东南亚安全论坛会议期间举行会谈。但是李勇浩取消了这趟行程。

时好时坏的朝美关系

特朗普和金正日6月30日在两韩间的非军事区（DMZ）会晤。之后不久，平壤开始指责华盛顿违反承诺，还计划在下个月与韩国举行联合军事演习，警告说这些举动会破坏双方对话基础。

朝鲜还强调，可能会重启自2017年以来就暂停的核弹和远程导弹试验。这也是特朗普用来展现自己与金正恩谈判顺利的成果。

韩国一位高级官员上个月表示，美韩联合军事演习将按计划进行，但主要是电脑模拟，而不是现场部队演练。

夏立民/罗法 (路透社、德新社、美联社)