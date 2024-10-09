朝鲜关闭同韩国的边境交通

朝鲜同韩国的关系再度陷入冰点：平壤当局计划全面关闭同韩国的边境交通。那么，朝鲜这样做的目的又是什么呢？

（德国之声中文网）朝韩边境是世界上军事戒备程度最高的边境。只有少许几条公路和一条很少使用的铁路将共产主义的朝鲜和实行民主的韩国连接在一起。而现在朝鲜当局却要关闭这仅有的几条边境通道。平壤宣称，这样做是为了保障国家安全以及防范战争的发生。

朝鲜人民军总参谋部表示，此举是对韩国最新军演所作出的回应。朝鲜官方的朝中社报道称，平壤领导层认为此次军演是对朝鲜的挑衅，也是发动侵略的预演。同以往一样，朝鲜当局还表示，美国在该地区部署战略核武器也是促成朝鲜关闭边境的原因之一。



朝鲜军方表示，南部边境将被持久性关闭。按照相关计划，从朝鲜通往韩国的公路和铁路联络“将被完全切断，我方边境地区将建造坚固的防御工事。”

象征多于实质

韩国情报部门则表示，朝鲜方面早在今年夏季就已开始拆除连接朝韩两国的铁路路段。而现在关闭双方仅存的几条公路和铁路连接只是象征性措施，因为朝韩边界上的直接联络早已中断多年。例如，跨境铁路仅在2007年至2008年期间短暂运营过14个月。

2000年前后，朝韩双方曾有过一段关系缓和的时期。当时朝鲜方面在边界地带设立了开城经济特区，允许韩国企业主设立工厂，由朝鲜员工生产服装等产品。而在朝鲜东部边界地区，数千名韩国游客更获准前往金刚山地区参观旅游。

朝鲜当权者金正恩宣布韩国为平壤的“头号敌人”。 图像来源: KCNA VIA KNS/AFP

朝韩关系陷入低谷

目前，朝韩关系已经陷入历史性低谷。民选的韩国政府宣称，过去几个月当中，朝鲜方面在本已戒备森严的朝韩边界一带又埋设了数以万计的新地雷，布雷过程中曾发生数起爆炸事件，造成多名朝鲜士兵丧生。

朝鲜当权者金正恩已将韩国宣布为平壤的“头号敌人”，并表示朝鲜会进一步扩展武器研发计划，其中包括战术性核武器的研发。作为回应，韩国则加强了同美国的防御合作。



（法新社，德新社，路透社）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。