 朝鲜党代会开幕，金正恩罕见承认政策失败 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.01.2021

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朝鲜党代会开幕，金正恩罕见承认政策失败

朝鲜劳动党第八次全国代表大会5日在平壤开幕，金正恩在讲话中罕见地承认政策失败。预计朝鲜将在本次会议上制定新的经济发展目标。

Nordkorea Kim Jong Un Parteikongress

金正恩在党代会上发言

（德国之声中文网）据朝鲜中央通讯社（KCNA）报道，朝鲜领导人金正恩在朝鲜五年来首次党代会开幕式上罕见地承认政策失败。朝中社援引金正恩的话说，在2016年党代会上制定的目标 "几乎在所有领域都远未达成"。他还说，朝鲜 "决不能重蹈覆辙"。虽然这位朝鲜领导人宣称党取得了 "光辉成就"，但他也表示，"改善国民经济的目标严重滞后"。

"奇迹般的胜利"

据朝鲜官媒周三（1月6日）报道，朝鲜劳动党第八次全国代表大会5日在平壤开幕，各组织代表4750人与会，2000人旁听会议。

朝鲜表示，将在本次会议上制定新的五年发展规划。预计金正恩还将宣布领导层的变化--其中可能包括为他的妹妹金与正提供新的角色--以及预算、组织和审计问题。专家还预计，朝鲜政府将利用党代会向新任美国总统拜登发出信号。拜登将改变特朗普朝鲜的外交政策。

金正恩在开幕式讲话中说，朝鲜在提高全球声望方面取得了 "奇迹般的胜利"。他指的是朝鲜在2017年成功试验能够打击美国的洲际弹道导弹，以及他与特朗普的会晤。

Nordkorea Pyongyang | Neujahr: Nachricht von Kim Jong Un

五年计划“远未达成”

发展目标 "严重滞后"

2016年，朝鲜召开近40年来的首次党代会，会议巩固了金正恩作为国家领导人和家族王朝继承人的地位。

去年，由于经济面临多重挑战，发展目标 "严重滞后"，朝鲜五年经济计划悄然收尾。这一年，台风和洪水摧毁了朝鲜大量的农场、住房和基础设施。

新冠疫情使朝鲜关闭了边界，使得这个本来已经孤立的国家处境进一步恶化。在关闭与最大贸易伙伴中国相邻的边境后，朝鲜在2020年前11个月的贸易量减少了约20%。

朝鲜坚称该国没有发生过一例新冠病毒感染，但专家对此表示怀疑。


张平/达扬(法新社、美联社)

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