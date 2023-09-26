朝鲜允许外国人入境了？北京: 并未收到官方通知

（德国之声中文网）中国外交部发言人汪文斌周二（9月26日）在例行发布会上表示，目前中方没有通过外交渠道收到朝方关于恢复开放边境的通报。

中国官媒央视前一天报道指出，平壤允许外国人入境朝鲜，入境游客需要接受为期两天的隔离。不过报道并未提及更多细节或是消息的来源。朝鲜国家媒体并未报道边境重新开放的任何消息。

由于疫情爆发，朝鲜自2020年初以来采取了关闭边境的严格措施，即便是海外的朝鲜公民也被禁止入境。

不过，一段时间以来，朝鲜显示出重新开放的迹象，朝鲜领导人金正恩前往俄罗斯，与普京举行了会面。

金正恩坐了数十小时的绿皮火车来见普京

另外，朝鲜也派出代表队前往杭州参加本届亚运会。

一家经营朝鲜旅游路线的丹东海峡国际旅行社在社微信上发布通知：“目前尚未恢复旅行。请耐心等待。”

此前已经向滞留海外的朝鲜公民打开国门

朝鲜此前已经允许滞留在国外的朝鲜公民回国。朝鲜官媒在8月底报道称，朝鲜国家紧急防疫指挥部发表声明称，这一决定符合朝鲜在全球疫情缓和的背景下修订的疫情管理方针。声明表示：“返回的人员将在隔离病房接受为期一周的医学观察。”

另外，朝鲜国营的高丽航空公司也在8月底重新开通了国际商业航班。中国外交部当时表示，已批准重启北京与平壤之间的商业航空旅行，每周三趟往返于平壤与北京。第一架客机已经于8月22日从平壤飞抵北京。

同时，朝鲜的货运列车和轮船的运输量过去一年里也在缓慢增长。

（路透社，法新社）

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