 朝鲜允许外国人入境了？北京: 并未收到官方通知 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.09.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

朝鲜允许外国人入境了？北京: 并未收到官方通知

中国官媒央视周一报道，平壤近四年来重新向外国人开放边境，入境者需要隔离两天。不过中国外交部周二表示，目前没有通过外交渠道收到朝鲜关于恢复开放边境的通报。

无论朝鲜是否已面向外国人开放边境，这个国家最近确实显示出重新开放的迹象。图为金正恩在9月中旬乘坐火车、访问俄罗斯远东地区

无论朝鲜是否已面向外国人开放边境，这个国家最近确实显示出重新开放的迹象。图为金正恩在9月中旬乘坐火车、访问俄罗斯远东地区

（德国之声中文网）中国外交部发言人汪文斌周二（9月26日）在例行发布会上表示，目前中方没有通过外交渠道收到朝方关于恢复开放边境的通报。

中国官媒央视前一天报道指出，平壤允许外国人入境朝鲜，入境游客需要接受为期两天的隔离。不过报道并未提及更多细节或是消息的来源。朝鲜国家媒体并未报道边境重新开放的任何消息。

由于疫情爆发，朝鲜自2020年初以来采取了关闭边境的严格措施，即便是海外的朝鲜公民也被禁止入境。

不过，一段时间以来，朝鲜显示出重新开放的迹象，朝鲜领导人金正恩前往俄罗斯，与普京举行了会面。

金正恩坐了数十小时的绿皮火车来见普京

另外，朝鲜也派出代表队前往杭州参加本届亚运会。

一家经营朝鲜旅游路线的丹东海峡国际旅行社在社微信上发布通知：“目前尚未恢复旅行。请耐心等待。”

此前已经向滞留海外的朝鲜公民打开国门

朝鲜此前已经允许滞留在国外的朝鲜公民回国。朝鲜官媒在8月底报道称，朝鲜国家紧急防疫指挥部发表声明称，这一决定符合朝鲜在全球疫情缓和的背景下修订的疫情管理方针。声明表示：“返回的人员将在隔离病房接受为期一周的医学观察。”

另外，朝鲜国营的高丽航空公司也在8月底重新开通了国际商业航班。中国外交部当时表示，已批准重启北京与平壤之间的商业航空旅行，每周三趟往返于平壤与北京。第一架客机已经于8月22日从平壤飞抵北京。

同时，朝鲜的货运列车和轮船的运输量过去一年里也在缓慢增长。

（路透社，法新社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。 任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

金正恩吁改善民众生活 西装配凉鞋引关注

DW.COM

中国给朝鲜上了堂经济课

百日三度来华——最近几个月，朝鲜领导人金正恩从桀骜不驯、我行我素的麻烦制造者俨然变成了一名热切向习近平请教的学生。而习近平所教的最新一课看来是如何改革国家控制的经济，同时又牢牢地抓住权力。

相关音频视频

執政十年 站在十字路口的金正恩

相关内容

7.12.2022, Phuket, Thailand, A couple of men and women sitting on the beach watching the sunset on the beach with white sand and palm trees, Bang Tao beach Phuket Thailand. || Modellfreigabe vorhanden

传言和《孤注一掷》令泰国旅游业倍受打击 24.09.2023

长期以来，充满异域情调的泰国一直吸引着成千上万的中国游客。然而社媒上耸人听闻的传言，以及新进走红的一部大片，却使泰国俨然变成了犯罪和诈骗的深渊，也吓走了大批中国游客。

Chinese tourists reacts on the arrivals at Suvarnabhumi International Airport in Samut Prakarn province, Thailand, Monday, Sept. 25, 2023. Thailand, Monday, Sept. 25, 2023. Thailand's new government granting temporary visa-free entry to Chinese tourists, signaling that the recovery of the country's tourism industry is a top economic priority. (AP Photo/Sakchai Lalit)

免签第一天 中国游客受到泰国总理亲自迎接 25.09.2023

为促进旅游业，泰国从9月25日开始对中国游客实施为期五个月的免签政策。最近诈骗题材电影《孤注一掷》吓退了不少中国人去泰国旅游的念头。泰国总理塞塔则亲自到机场迎接首批享受免签的中国游客，并许诺保证其安全。

Fußball, Länderspiele, Ostasienmeisterschaft, Japan - Nordkorea im Ajinomoto Stadion in Tokio, Japan. Anhänger der nordkoreanischen Mannschaft feuern ihr Team an. Japan gewann in der Nachspielzeit mit 1:0. Die Fußball-Nationalmannschaft von Nordkorea trifft am 15.10. in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang in der zweiten Runde der Asien-Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 auf das Team aus Südkorea. (zu dpa WM-Quali 2022: Duell zwischen Süd- und Nordkorea ohne Live-Bilder) +++ dpa-Bildfunk +++

重返国际体坛：朝鲜将以强大阵容现身杭州亚运会 17.09.2023

亚运会组委会宣布，朝鲜有191名运动员已报名参加下周在杭州举行的亚运会。种种迹象显示，朝鲜即将结束过去三年与国际体坛的隔绝状态。

广告

媒体看中国

Chinas Zentralkomitee

德语媒体：如何与中国保持学术合作

《时代周报》发表柏林自由大学和维也纳大学两位教授的客座评论，认为与中国的学术合作必须继续成为可能。《奥古斯堡汇报》发表评论，认为欧委会主席冯德莱恩威胁对中国电动汽车征收惩罚性关税，将会是一记乌龙球。