朝鲜假睫毛以“中国制造”名义热销西方

（德国之声中文网）朝鲜假睫毛的加工和包装是公开在邻国中国进行。这为金正恩政权提供了规避国际制裁的途径，同时也为朝鲜提供了重要外汇来源。

路透社采访了20位相关人士，其中包括15名假睫毛行业工作者、贸易律师和朝鲜经济专家。据他们的叙述，中国公司从朝鲜进口半成品，然后完成并包装成中国产品。

据直接参与贸易的公司的八名工作人员称，睫毛成品被出口到西方、日本和韩国等国市场。

长期以来，朝鲜一直是假发和假睫毛等产品的主要出口国。但在新冠疫情期间，朝鲜关闭边境导致出口量急剧下降。根据海关文件和四位业内人士的说法，朝鲜制睫毛经中国出口的大宗贸易于2023年恢复。

中国海关数据显示，2023年边境重新开放后，朝鲜对中国的出口增加一倍多。中国是朝鲜绝大多数申报出口产品的目的地。

假发和假睫毛占朝鲜去年对华申报出口的近60%。2023 年，朝鲜总共向中国出口1680吨假睫毛、胡须和假发，总价值约1.67亿美元。而在2019年价格较低时，朝鲜出口了1829吨，价值仅为3110万美元。

美国国务院和国际专家估计，朝鲜夺取了公民所创造的海外收入，比例高达90%。路透社无法确定睫毛销售收入中有多少流向金正恩政府，以及如何使用这些资金。

首尔律师申东灿（音）表示：“我们必须假设...每月朝鲜通过这种假睫毛贸易赚取的数百万美元被金正恩政权使用。” 其他两位国际贸易专家也附和这一看法。

中国外交部发言人表示，北京和平壤是“友好邻邦”，两国之间合法合规的正常合作不应被夸大。

2023 年，朝鲜总共向中国出口1680吨假睫毛、胡须和假发，总价值约1.67亿美元（图片为平度市的一家假睫毛加工公司梦雪莉（Monsheery））

联合国及美国制裁

自2006年以来，联合国安理会通过了近十项制裁决议，限制平壤进行煤炭、纺织品和石油等产品贸易，试图阻止平壤的核武器计划。安理会还对在海外工作的朝鲜人实施严格限制。

安理会通过的制裁决议应由联合国成员国通过当地立法执行，所有成员国都有执行制裁的法律义务。但三位制裁问题专家对路透社记者表示，针对发制品并没有直接禁令，因此从朝鲜交易假睫毛并不一定违反国际法。

路透社向中国外交部提交了调查结果，中国外交部表示“不了解情况”，但任何违反联合国制裁的指控都是“毫无根据”。

日本外务省没有对路透社的调查结果发表评论，但表示东京将继续考虑“对朝鲜最有效的方法”。欧盟外交部门未回应相关置评请求。

美国自2008年起单独扩大了针对朝鲜的制裁措施，制裁对象包括任何库存或销售其产品以为金氏政权提供资金的公司。这一限制也适用于使用美元的非美国公司。美国财政部发言人表示，财政部“积极执行广泛的朝鲜制裁法案，针对美国和外国公司”，将“继续积极打击”朝鲜的任何赚取收入的努力。

中国的“世界睫毛之都”

业内人士表示，被誉为“世界睫毛之都”的中国东部城市平度是这个朝鲜供应链的关键节点。

王婷婷家族经营的公司梦雪莉（Monsheery）向美国、巴西和俄罗斯出口产品。她表示，梦雪莉等许多设在平度的公司将朝鲜生产的假睫毛进行包装。王婷婷受访时表示，朝鲜产品让梦雪莉从一家家庭小作坊发展壮大。公司记录显示，梦雪莉成立于2015年。

王婷婷称：“朝鲜产品的质量更好。” 她表示不知道采用朝鲜假睫毛是否涉及制裁相关问题，并拒绝透露国际客户的姓名。

其他在平度的公司表示，他们意识到制裁在负责的销售链中扮演的角色。一家睫毛公司的老板表示，如果没有这些制裁，朝鲜就没有必要通过中国出口。

崔虎哲（音）是一家朝鲜工厂的代表，该工厂与中国合作伙伴共同成立名为“韩中加工联合贸易公司”的合资企业。他表示，朝鲜公司将半成品睫毛运往中国，然后销往美国、欧洲、日本和韩国等市场。

难以判定“原产国”

据三位中国工厂经理称，中国制造商从2000年代初开始与朝鲜睫毛工厂合作。他们表示，朝鲜的优势是劳动力成本低、睫毛质量高。

根据中国睫毛盒制造商卡丽公司（Kali）在其网站上公布的2023年估计，约有80%的平度睫毛工厂从朝鲜购买或加工假睫毛原材料和半成品。

平度市政府称，这个人口约120万的城市占全球假睫毛产量的70%，假睫毛通常由合成纤维制成，但也可能由貂皮或人发制成。

首尔商人Johny Lee通过丹东向韩国进口用于嫁接的假睫毛等产品。他表示，这些睫毛由朝鲜工人制造，在中国包装后在当地销售或出口到日本等亚洲国家。他从十年前就开始从中国采购睫毛。

Lee在被问及法律风险时表示，他并不是在销售“类似半导体的尖端技术”，朝鲜工人只是以此糊口。

韩国法律规定，如果进口商品的生产涉及两个或两个以上的国家，那么产品获得“基本特征”的地方将被视为原产国。

路透社向韩国海关律师申敏镐（音）描述朝鲜工人生产的睫毛是如何在中国包装和完成。申敏镐判断称，朝鲜很可能会被视为这些睫毛的原产国，因为朝鲜赋予了这些原材料“基本特征”。

首尔的韩国海关表示，“进口伪装成中国产品的朝鲜产品会受到惩罚”，但仅凭路透社对朝鲜和中国之间供应链的描述“难以断定原产国”。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ “台湾问题也是一个全球性问题” 韩国总统尹锡悦4月19日在接受路透社专访谈到台湾海峡局势说，韩国和国际社会站在一起，反对试图以武力改变台海现状。他还说:“台湾问题不仅是中国和台湾之间的问题，也和朝鲜问题一样，是一个全球性问题。”次日中国外交部召见韩国驻华大使提出严正交涉，称尹锡悦的言论“完全不可接受”。韩国外交部同日也召见中国驻韩大使，就中方评论韩国总统涉台发言表达抗议。两国关系再度蒙上阴影。建交30年来，中韩关系经历了怎样的发展？

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ 90年代才建交 1992年8月24日，中华人民共和国与大韩民国正式建立大使级外交关系，结束了两国长期互不承认和相互隔绝的历史。图为韩国外长李相玉（前左）和中国外长钱其琛在北京签署、交换建交联合公报。之前一天，韩国宣布与中华民国断交，使台湾失去了亚洲最后一个邦交国。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ 韩国总统首访 1992年9月，时任韩国总统卢泰愚（1995年资料图片）在两国建交数周后便出访中国，会见了中共中央总书记江泽民、国家主席杨尚昆、国务院总理李鹏等人。双方签署了《中韩贸易协定》、《中韩投资保护协定》等一系列合作协议。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ 从全面合作到战略伙伴 上世纪90年代末到2000年代初，韩国总统金大中在任期间，中韩关系被提升为 “面向21世纪的全面合作伙伴关系”。 2008年5月，时任韩国总统李明博访华时，两国关系被再次提升为“战略合作伙伴关系”。图为中国总理温家宝2010年5月访问韩国时受到李明博的欢迎。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ 你来我往 上世纪末以来，韩中之间的商贸、文化、人员交往日趋密切。2021年数据显示，韩国在中国的留学生为5万多人，中国在韩国的留学生超过2万，各自在对方国家外国留学生中人数均居第一位。中国成为韩国企业投资的热门选择。韩国流行文化在中国拥有大量爱好者。韩国也一度成为中国人青睐的旅游目的地。图为首尔景福宫前的中国游客（2014年）。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ “蜜月期” 朴槿惠（图：2016年在杭州参加G20 峰会）任韩国总统期间也多次访问北京，2014年习近平也曾访问韩国，中韩两国关系被认为i进入“蜜月期”，两国经济、文化领域的交往进一步密切。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ 萨德事件 鉴于朝鲜发展核武能力对韩国构成的安全威胁，2016年，韩国政府决定部署美国的萨德反导弹系统（THAAD）。由于其雷达有探测到中方的潜在能力，被中国认为会对其国土安全造成影响。在反对无效后，北京对韩采取多项反制措施，包括对禁制韩国媒体及艺人演出、旅游封锁等。这些措施也导致中韩关系迅速冷却。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ 殃及韩国企业 由于部署萨德系统的地皮，是首尔政府向韩国乐天集团置换而来，该零售业巨头成为中国官方和民间报复的目标。一时间出现消费者抵制乐天、示威抗议，甚至供货商断供，数十家乐天超市被“勒令停业”。此外，三星手机、启亚汽车等韩国品牌的销量也暴跌。中国旅行社纷纷下架韩国游，让韩国旅游业受到冲击。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ “三不一限”共识 2017年11月，中韩达成共识，韩方表明不考虑追加新的萨德系统；对既有的萨德系统在使用上进行必要的限制；不加入美国反导体系；不发展韩美日三方军事同盟及无意损害中方安全利益。2017年时任总统文在寅访问中国以后，两国关系开始趋于缓和。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ 机遇还是威胁 中国是韩国最大的贸易伙伴、出口市场和进口来源国，韩国则是中国第三大贸易伙伴国。在韩国最大单一收入来源半导体出口中，对华出口超过四成。2022年8月韩国《中央日报》的一份问卷调查显示，19.3%的受访者认为中国的崛起是一种“机会”，而75.4%的受访者认为这是一种“威胁”。图为抗议文在寅政府与朝鲜亲善政策的韩国民众打出反中标语（2018年4月，首尔）。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ 靠向哪一边 现任韩国总统尹锡悦（右）2022年5月上任后表现出更积极向美国靠拢的路线，表示将加速萨德系统的部署建设。韩国2022年5月正式加入美国牵头的“印太经济框架”(IPEF)，并于8月宣布加入美国主导、包括日本、韩国和台湾的“芯片四方联盟”，其目的除强化供应链，也包括对中国的技术出口管制。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ 韩国的“安全关切” 种种迹象表明，韩国正在力图减少经济上对中国的依赖性。在2022年中韩建交30周年之际，吉林大学国际关系研究所副所长孙兴杰在《明报》撰文称，目前中韩需要拓展合作领域，在安全议题上沟通协调，“补齐安全合作短板”。图为韩国星洲郡部署的萨德导弹防御系统（2017年9月资料图）。



质量好、工资低

尽管生产的假睫毛质量好，但朝鲜劳工的工资却极为低廉。四名中国工厂主和经理说，朝鲜工人的工资可能只有中国工资的十分之一。

平度生产公司Co-Lash的王姓经理表示，朝鲜工人把大部分收入都上缴了国家，但他没有提供证据。他透露，另一家中国制造商PD Lush在朝鲜边境城镇罗先的工厂向工人支付平均每月300元人民币（约42美元）的工资，该工厂的产品在国际销售。

新冠疫情期间朝鲜关闭边境，朝鲜假睫毛对产业供应链的核心作用变得清晰。

梦雪莉的王婷婷说，朝鲜在2020年因新冠疫情封锁边境后，运载少量睫毛出口的船只经常被耽搁。“我们这边的需求量非常大。”

韩国假睫毛品牌Cinderella Amisolution通常向中国贸易商采购朝鲜半成品再转卖客户。朝鲜封锁边境后，承包商送来的样品并非朝鲜制造。该公司的首席执行官崔智元（音）表示：“我心想，这行不通，品质完全不同。”

（路透社）

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