朝鲜人事改组 军方高层被降职

（德国之声中文往）朝鲜最高领导人金正恩周四（7月8日）率领官员前往纪念已故领导人金日成的锦绣山太阳宫参谒。现场照片证实，一名军方领导人在一次高层人士变动中被降职。

上周朝鲜宣布了一系列的领导层变动，朝鲜官媒并未报道人事变动的细节。但加剧之际导致“重大危机”，分析人士因此认为这些官员也在人士变动的名单上。

朝鲜媒体周四发布的金正恩参谒家族陵墓的照片显示，在朝鲜导弹导弹及核计划中扮演主导性角色的李炳哲已经失去政治局常务委员的职位。偶尔会穿着军装入镜的李炳哲在照片中只穿黑色便服，站在金正恩的几排后。

美国海军研究中心（CNA）朝鲜问题专家高斯（Ken Gause）指出，照片中没有见到取代李炳哲职务的官员，而金正恩身后皆是文职人员，显示出军方已经“被排挤到次位”。

高斯认为，军方仍会继续在朝鲜事务中占主导地位，没有迹象表明这种情况会发生长期改变，但此次的变动可能暗示，金正恩在着眼国内问题时，暂时不太可能恢复核边缘政策。“内部聚焦的重点是经济，而非核项目。”

政权重组

韩联社在报道中推测，李炳哲站在第三排的劳动党规律调查部长朴太德和农业部长李哲万中间，可见他虽被免去政治局常委职务但并非被肃清，而是降级至政治局候补委员或部长级干部。

专门研究朝鲜动向的美国机构“北纬38度”分析师李敏英（Rachel Minyoung Lee）表示，很难确定李炳哲的命运，更难以由此推断这对朝鲜核计划策略意味着什么。李敏英指出，李炳哲未来可能官复原职，甚至重新获得常务委员的头衔。

高斯表示，金正恩对官员未准确执行他的指令、向他汇报信息感到不满，而通过将职权下放到指挥链，这些人事变动可能更契合“重组政权核心”的广泛努力。

他分析称，金正恩围绕着一群技术官僚和内部安全人员收紧了内部圈子，这两个部门目前致力于让“自力更生”的主体思想运转。“这不是长期计划，而是鉴于该政权所面临的特殊情况所采取的临时措施。”



朝鲜问题专家马登（Michael Madden）表示，看似降职的情况往往是例行洗牌的一部分，防止任何官员建立过多权力基础，或是重新指派一个有能力而且受信任的官员处理特定问题。“降职在朝鲜政界是稀松平常的事。我们要记得，在我们眼里看似降职，其实可能是另一回事。”

俄罗斯称愿提供疫苗助防疫

自全球新冠疫情爆发以来，朝鲜没有通报过任何新冠病例。韩联社报道指出，金正恩一周前曾在劳动党中央委员会政治局扩大会议上怒斥官员怒斥官员防疫工作懈怠，如今看来因此被免职的政治局常务委员便是李炳哲。专家也因此猜测，朝鲜可能爆发新冠疫情。

俄罗斯外长拉夫罗夫本周三在记者会上表示，俄罗斯已准备在必要时提供疫苗等必需品，协助北韩防止新冠疫情爆发。

“在我国大使馆与朝鲜领导人代表接触时，我们在许多场合表示，我们准备在必要时提供援助。当然，如果有必要的话，这包括疫苗和疫苗器材。”

拉夫罗夫也强调，俄罗斯驻平壤大使馆对朝鲜境内的新冠情况非常了解，并称俄罗斯驻当地外交官没有报告该国有任何疫情。

（路透社、韩联社、俄通社）

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